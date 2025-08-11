【予約不要】韓国コスメの人気リップが無料で試せる！無料パーソナルカラー診断×うるツヤリップ試し放題のポップアップ！
2025年8月、神戸にて韓国コスメ大人気のリップが自由に試せる体験型ポップアップイベントを開催します。
さらにリップをご購入いただいた方には、無料でパーソナルカラー診断が受けられちゃいます！
会場となるのは、今年新たにオープンしたセルフフォトブース「Hi.（ハイ）」。
「撮る・試す・遊ぶ」が全部できる、ちょっと新しいコスメ体験を楽しめる空間です。
会場となるのは神戸の「セルフフォトブース」
今年の5月にOPENした、セルフフォトブース Hi.（ハイ） は、「韓国トレンドを取り入れたおしゃれな空間」と「スキマ時間にふらっと立ち寄れる気軽さ」 をコンセプトにした他にはない新感覚の無人フォトスタジオです。
SNSが普及し、誰もが気軽に自分を表現できる時代。
だからこそ、私たちは「もっと自由に、もっと楽しく、自分らしさを残せる場所」を作りたいと考えました。
“誰でも気軽にハイクオリティな写真を撮影できる場を作りたい”
“一人一人が主役になれるような空間を提供したい”
その想いを形にしたのが、このセルフフォトブースです。
背景やライティング、空間のディテールまでこだわり抜き、ふらっと立ち寄った瞬間から非日常の世界に入り込めるようデザインしました。
ここでは、カメラ初心者でも、モデルのような一枚が撮れる。
友人と笑い合いながらの瞬間も、一人でじっくり自分の魅力を引き出す時間も、すべてが作品になる。
そんな「誰でも主役になれる舞台」が、この空間には広がっています。
パーソナルカラー診断×リップ試し放題の体験型ポップアップ
今回のイベントは、もっとこのHi.の空間を利用して皆様の魅力を最大限に引き出すお手伝いがしたいと思い、 その第1弾として韓国コスメのポップアップイベントを開催することにしました。
パーソナルカラーに合わせて厳選した、韓国コスメの人気リップを好きなだけ試して、写真も撮影し放題な空間です。
rom&nd / AMUSE / TIRTIR / fwee などの超人気うるツヤリップが自由に試せます。
無料パーソナルカラー診断では、プロのカラリストが専用のオリジナルカルテであっという間に似合う色を判定します♪
ブース内の背景はピンク・白・コンクリートの3種類あり、撮影スポットもご用意しておりますので、 購入したリップと自由に可愛い写真が撮影できます♪もちろん撮影のみでご来店いただいてもOK！
リップをご購入いただいた方は、オリジナルパーソナルカラーカードもご用意いたしますので、ぜひご利用していただきたいです♪
どうしてコスメ？どうしてポップアップ？
今では、コスメブランドが次々に誕生して、リップのカラーバリエーションもどんどん増えています。
選び放題なのは嬉しいけれど──正直、どれが自分に似合うのか、わからなくなることもありませんか？
ネットで色味を見比べても実際の発色は想像しにくいし、SNSには情報が溢れすぎていて、かえって選べなくなってしまう。お店にあるテスターも、混み合っていたり、衛生面が気になって試しにくかったり……。
私自身、何度も同じような悩みにぶつかってきました。
だったらいっそ、**「好きなだけ試せて、好きなだけ迷って、好きなだけ遊べる場所」**を自分で作ろうと思ったんです。
肌の色も、好きな色も、感じ方も、人それぞれ。
口コミでどんなにたくさんのレビューを読んでも、最後に頼れるのは“自分の感覚”。
だからこそ、このポップアップでは、
・気になるリップを堂々と自由に試せる
・パーソナルカラー診断で似合う傾向も知れる
・気に入ったらその場で購入できる
・ 使い捨てリップブラシ完備だから衛生面も安心
・フォトスポットで思い出を作れる
自由な空間で思う存分、自分と向き合える空間を私たちがご提供します！
ぜひ、2025年夏の締めくくりにお友達や恋人、もちろんお一人でも遊びに来てみてください！
＜主催者からのメッセージ＞
1本のリップと、1枚の写真があなたの「新しい自分の魅力」に気づくきっかけになりますように…
フラッと立ち寄るような感覚で、新しい自分に出会える1本を、見つけにきてください。
開催概要
日時：2025年8月24日～31日（1週間限定）
場所：兵庫県神戸市中央区北長挟通8丁目1-18 Hi.セルフフォトブース 1F
営業時間：10:00～18:00 （通常営業時間は10:00～22:00です）
入場：無料・予約不要
＜Instagram＞ @hi_selfphotobooth
＜公式サイト＞https://histudio.jp/