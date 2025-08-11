サンリオキャラクターズが「ひょっこり」顔を出す！ポッピンサイダーからサンリオキャラクターズ『ひょっこりフェイス』シリーズが新登場！

プラスワン株式会社

日常をちょっと楽しくするアイデア雑貨を届けるプラスワン株式会社は、静岡県発の飲料メーカー・木村飲料株式会社と共同開発した、大人気の炭酸飲料「ポッピンサイダー」のサンリオキャラクターズ コラボ第4弾として、「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」を発売します。

株式会社サンリオの大人気キャラクターたちがひょっこりと顔を出す姿がかわいらしい、推し活にもおすすめな、カラフルなサイダーが完成しました。 ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ハンギョドン、そして「2025年サンリオキャラクター大賞」にて総合順位1位に輝いたポムポムプリンのイメージに合わせた全６フレーバーを全国のDAISO（ダイソー）にて数量限定で販売します。

パッケージは、きれいに剥がせるシンプルなフィルム仕様。飲んだ後も、コレクションやリメイクアイテムとしてお楽しみいただけます。

商品情報

■商品名：ポッピンサイダー（ひょっこりフェイス）

■販売開始日：2025年８月11日（月）より店舗ごとに入荷次第、販売開始

■販売場所：DAISO（ダイソー）各店舗（https://www.daiso-sangyo.co.jp/）

※在庫の確認は、DAISOアプリをご利用ください。（https://www.daiso-sangyo.co.jp/app）

■商品ラインナップ

全種類 各100円（税込108円）

NEW FLAVOR

<ハローキティ × ライチ風味 >

エキゾチックな香りが楽しめる、ライチ風味が登場！ハローキティの赤いリボンとライチのイメージがぴったり！すっきりとした味わいのフレーバーです。

NEW FLAVOR

<マイメロディ × ラズベリー風味 >

甘酸っぱくてクセになる、ちょっぴり大人なラズベリー風味。

今年50周年を迎えたマイメロディにふさわしい、大人かわいいカラーと味わいが魅力のサイダーです。

<クロミ × グレープ風味>

ポッピンサイダーでも定番人気のグレープ風味。

クリアなパープルカラーで、今年20周年を迎えたクロミと相性抜群。

さわやかな後味で、気分もすっきりリフレッシュ！

NEW FLAVOR

<ポムポムプリン × マンゴー風味>

トロピカルな甘みが広がる、マンゴー風味。ポムポムプリンのトレードマークである帽子をマンゴーにチェンジした、遊び心あふれる特別デザインです。気分を盛り上げる明るく楽しいフレーバー!

<シナモロール × ブルーレモネード風味>

鮮やかなブルーが目を引く、ブルーレモネード風味。

さっぱりさわやかな味わいでシナモロールとともに優しい癒しをくれます。

白とブルーにレモンイエローが映えるパッケージです。

<ハンギョドン × メロン風味>

みんな大好きなメロン風味が、ハンギョドンとコラボ！

おでこでメロンを支えるハンギョドンに思わずクスッと笑みが溢れます。

容量：500ml

品目：炭酸飲料（無果汁）

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662231

会社概要

会社名：プラスワン株式会社

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内１丁目８番地3号 丸の内トラストタワー本館12階

代表者：青木 尊利

設立： 2002年2月

URL： https://plusoneplus.jp/