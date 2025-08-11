8月21日「献血の日」に全国７地区でピールオフ広告を展開

日本赤十字社 血液事業本部

日本赤十字社（本社：東京都港区、社長：清家 篤）は、令和７年8月21日（木）の「献血の日」に向けて、献血を普及啓発するための施策を実施します。本年は６月から実施している施策「THINK献血」の一環として、学生献血推進団体の全国代表組織「全国学生献血推進実行委員会」の協力を得て、みなさまに献血へのご理解・ご協力を呼びかけます。

■８月21日は「献血の日」

1964年( 昭和39 )年 ８月21日、日本政府が『輸血用血液を献血により確保する体制を確立』することを閣議決定しました。このことから、毎年８月21日は「献血の日」とされています。

昭和39年当時は未だ売血が盛んな時期であり、同年の3月には駐日アメリカ大使のライシャワー氏が売血による血液を輸血したことによって肝炎に感染をしてしまったことや、学生による黄色い血（※）の追放運動が全国各地で起こったこと、マスコミの報道が追い風となり、閣議決定につながりました。

1963（昭和38）年にはわずか2%程度でしかなかった献血由来の輸血用血液が、その後10年間で国内自給を達成（100%献血由来）し、現在に至るまで輸血医療を支えてこられたのも、国民の皆さまやボランティアの方々によるお力添えのおかげです。

これからも、安全な血液製剤を安定的に患者さんのもとへお届けしてまいりますので、引き続き献血へのご理解とご協力をお願いいたします。

※黄色い血：当時、金銭を得るために赤血球が回復しないような短期間で頻繁に献血を繰り返す方たちの血液は黄色い血漿部分が目立つ血液となり、「黄色い血」と呼ばれていました。

その血液による肝炎の感染も少なくなく、また血液を提供される方のご健康にも大きな悪影響を及ぼすものでした。

■「献血の日」制定のきっかけは、学生による“売血追放運動“

そんな「献血の日」制定には、学生の献血運動が大きく関わっていました。

昭和30年代に入り、売血による弊害が次第に拡大し社会問題として注目されるなか、この売血を追放しようと1962（昭和37）年に結成されたのが、現在の「全国学生献血推進実行委員会」の前身となる「日本赤十字社献血学生連盟」です。

学生らは売血の実態を潜入調査によりレポート、売血制度の弊害と献血の重要性を訴えました。次第に、それらの調査がマスコミなどでも大きく取り上げられたことで、売血追放キャンペーンにも繋がっていきました。

その後、1964年( 昭和39 )年 ８月21日に「献血推進について」閣議決定し、その後も献血の重要性を全国各地でPRする活動を続けています。

■現在も約5,000名の学生ボランティアが活動

現在も、学生による献血推進活動は続いており、全国で218団体、個人での参加も含めると約5,000名がボランティア活動に参加しています。

また、各都道府県の学生献血推進団体の全国代表組織「全国学生献血推進実行委員会」では、学生同士での意見交換や主に若年層へ献血推進献血について広めることを目的に、高校や大学内での献血協力の呼びかけや、全国統一キャンペーンの企画やイベントを企画するなど、献血推進に大きく寄与しています。

全国学生献血推進実行委員会についてはこちらをご覧ください。

全国学生献血推進実行委員会Instagram (@zenkoku.gakusui)

https://www.instagram.com/zenkoku.gakusui/

活動への参加をご希望される方は、全国学生献血推進実行委員会のInstagramのDM、

もしくは、お近くの各都道府県の赤十字血液センターへお問合せいただくことで参加が可能です。

※血液センターはこちらから

https://www.jrc.or.jp/about/search/bloodcenter/

※全国学生献血推進実行委員会への本リリースに関する直接の問い合わせはご遠慮ください。

また、学生ボランティアが呼びかけなどの活動を行う会場は以下のとおりです。

ぜひ、献血へのご協力もお願いいたします。

岩手県 9月20日 ツガワ未来館Apio（岩手産業文化センター）

宮城県 8月23日 イオンモール名取

山形県 8月11日 ファミリーマート鶴岡宝田店

8月17日 イオンモール天童

群馬県 8月23日 IKEA前橋

9月23日 けやきウォーク前橋

埼玉県 8月31日 イオンモール川口

千葉県 9月15日 イオンモール成田

東京都 8月24日 武蔵境駅

8月30日 上野恩賜公園

9月7日 江東夢の島競技場

9月13日 上野恩賜公園

9月14日 上野恩賜公園

9月28日 池袋駅

神奈川県 8月16日 トレッサ横浜

山梨県 8月11日 イオンモール甲府昭和

石川県 8月16日 献血ルーム くらつき

8月17日 献血ルーム ル・キューブ

8月17日 アル・プラザ金沢

愛知県 8月17日 リニモテラス公益施設

三重県 8月12日 四日市献血ルーム サンセリテ

8月24日 イオンタウン松阪船江

8月24日 イオンタウン津城山店

大阪府 9月15日 イオンモール鶴見緑地

9月15日 いこらも～る泉佐野

9月27日 パナソニック スタジアム 吹田

9月20日 ヨドコウ桜スタジアム

奈良県 9月20日 イオンモール郡山

和歌山県 8月11日 メッサオークワガーデンパーク

9月6日 メッサオークワガーデンパーク

9月15日 メッサオークワガーデンパーク

9月21日 メッサオークワガーデンパーク

滋賀県 8月31日 長浜楽市【夏の陣】

鳥取県 8月24日 イオンモール鳥取北

9月20日 Axisバードスタジアム

島根県 8月11日 アイパルテ東出雲店

8月23日 ゆめタウン出雲

8月30日 ゆめタウン出雲

8月31日 イオンモール出雲

9月7日 イオンモール出雲

9月14日 ゆめタウン出雲

9月20日 イオンモール出雲

9月28日 ゆめタウン出雲

広島県 8月16日 イオンモール広島祇園

9月14日 イオンモール広島祇園

9月20日 LECT（レクト）

山口県 9月21日 ゆめタウン徳山

香川県 8月30日 献血ルーム オリーブ

高知県 8月30日 イオンモール高知

福岡県 8月24日 イオンモール福津

9月24日・25日 久留米大学 御井学舎

8月31日 イオンモール八幡東

長崎県 9月29日・30日 長崎大学 環境学部

熊本県 8月14日 イオンモール熊本

8月17日 ゆめタウン光の森

8月17日 ゆめタウンはません

大分県 8月17日 ゆめタウン別府

鹿児島県 9月30日 鹿児島国際大学

※８・９月の会場のみ掲載。

※当日、状況により中止や学生ボランティアが不在の場合がございます。

※会場への問い合わせはご遠慮ください。

■学生目線で呼びかけ！全国７地区の主要駅で“THINK献血”のきっかけとなるステッカーを配布

全国７地区で、交通広告枠を活用したピールオフ広告（ステッカーなどのアイテムを、広告から剥がして持ち帰ることができる広告）を実施します。

全国学生献血推進実行委員会の皆さんのご協力を得て、「私たちと一緒に、献血のことちょっとTHINKしてみませんか？」というコピーで献血へのご理解・ご協力を呼びかけます。

掲出にあたっては、キャンペーンオリジナルのステッカーを15種制作。ステッカーをお持ち帰りいただくと、全国学生献血推進実行委員会からのメッセージが現れるという仕掛けになっています。

学生をはじめとする若年層の皆さんに、献血を身近に感じていただくことを目指しています。

■配布するステッカーは15種！

今回配布するステッカーは、献血をより身近に感じていただくことを目指した15種のデザインを用意。献血推進キャラクターの「けんけつちゃん」をはじめ、「THINK献血」ロゴや、献血協力への感謝の気持ちを込めた「THANK献血」ロゴ、その他献血への親近感が湧いてくるメッセージの書かれたステッカーなど、多彩なデザインです。

ぜひ、お近くの方はピールオフにご参加いただき、日常のシーンでこの「献血の日ステッカー」をお楽しみください。

■交通広告掲出場所

○8月11日（月）～17日（日）

新宿駅メトロプロムナード 「新宿メトロスーパープレミアムセット A面」

JR広島駅「北口１階イベントスペース」

○８月18日（月）～24日（日）

JR名古屋駅「グラウンドメディア名古屋」

大阪梅田駅「阪急梅田ジャンボセットA」

地下鉄仙台駅「ビッグボード」

西鉄福岡（天神）駅「総合案内所前 １F通路８枚集中貼り」

○8月25日（月）～31日（日）

札幌駅前通地下歩行空間「壁面広告７.枠」

※駅および駅員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※広告をご覧の際は、周囲のお客様へのご配慮をお願いします。

■「THINK献血」実施概要

「THINK献血」は令和６年度から始まった献血普及啓発施策です。施策名「THINK献血」は、普段「自分には関係ない」と思っている献血のことを少しでも考え、理解と自分事化に繋がるきっかけとなってほしい、という想いではじまりました。

今後、献血協力者が減少傾向となる、11月～12月にはCM放送展開、1月～2月は主に若年層に献血参加を呼びかける 「はたちの献血」の実施も予定しています。

特設WEBサイトURL：https://www.jrc.or.jp/lp/think-kenketsu/(https://www.jrc.or.jp/lp/think-kenketsu/)