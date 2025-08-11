AtHeart、8 月 13 日に 1st EP『Plot Twist』発売記念デビューショーケース開催！ファンとのときめく初対面…本格的な“ハートアタック”予告！

TITAN CONTENT

グループ AtHeart（以下エトハート）が本格的なデビューショーケースを開催し、グローバルな“ハートアタック”をスタートさせる。

エトハートは 8 月 13 日（火）午後 7 時 30 分、ソウル・ブルースクエア SOL トラベルホールにて、1st EP『Plot Twist』発売を記念したデビューショーケースを開催し、ファンとのときめく初対面の時間を持つ。

デビューショーケースには、イベントを通じて選ばれた 50 名が会場に招待されるほか、より多くのグローバルファンとつながるため、エトハートおよび M2 公式 YouTube チャンネルにて同時生配信される。

当日は、1st EP と同名のタイトル曲『Plot Twist』のパフォーマンスをファンに初披露する予定。エトハートならではの完成度の高いライブパフォーマンスはもちろん、多彩なコーナーを通じて、メンバーとファンが忘れられない特別な瞬間を共有することが期待される。ショーケース来場者にはスペシャルギフトも用意されている。

1st EP『Plot Twist』は、エトハートが世界へ羽ばたく最初の翼のはばたきを刻む作品。予測不能な展開の中に異なる感情を込めた全 5 曲を収録しており、小さな羽ばたきが大きな風を巻き起こすように、エトハートが描く物語は K-POP シーンに新たなパラダイムを提示する見込みだ。

正式デビュー前から、エトハートにはグローバル K-POP ファンから熱い注目が集まっている。音楽とストーリーを融合し、没入感を高めた「ミュージックコラージュフィルム」は公開以来、357 万ビューを突破。洗練された映像美と高クオリティな音楽に対する自信が込められており、音楽ファンからも「今年の新人の中で最も期待しているグループ」と熱い反応が寄せられている。

さらに、デビュー曲『Plot Twist』のダンスチャレンジも公式 SNS で先行公開され、振付師リア・キムと少女時代のスヨンが参加し大きな話題を呼んでいる。ランウェイを歩くような完璧なウォーキングの後に、キッチュなポイントダンスが続く振付が、エトハートならではの個性を表現している。

また、ボーカル・ラップ・ダンスなど、各メンバーの実力と魅力を感じられるパフォーマンスコンテンツも順次公開され、デビューへの期待をさらに高めている。これまで公開されたパフォーマンス動画の累計再生数はすでに 100 万回を突破し、エトハートが国内外で強固なファンダムを築いていることを証明した。

なお、エトハートの 1st EP『Plot Twist』は 8 月 13 日（火）午後 6 時、各音楽配信サイトにて公開され、同日午後 7 時 30 分よりソウル・ブルースクエア SOL トラベルホールでデビューショーケースが開催される。

[写真提供＝Titan Content]

Follow AtHeart ：https://linktr.ee/atheart