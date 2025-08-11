【AI博覧会 Summer 2025 東京 出展】生成AI-OCR・RAGの最新デモを披露！スクーティーが東京国際フォーラムに出展

株式会社スクーティー

生成AI技術に特化したベトナムオフショア開発会社「スクーティー」は、2025年8月27日（水）から2日間東京国際フォーラムで開催される「AI博覧会 Summer 2025 東京」に出展いたします。会場では、商品カタログから商品一覧を自動抽出する弊社独自の生成AI-OCR技術や、注目されているRAG（Retrieval-Augmented Generation）の実演デモをご覧いただけます。また、その場での一次提案も承ります。生成AIの導入や活用に関心をお持ちの経営層・事業部門の方々にとって、有益な情報収集の場をご用意いたします。ぜひお立ち寄りください。

AI博覧会 Summer 2025 東京 にスクーティーが出展！

生成AIに特化したベトナムオフショア開発会社「スクーティー」は、2025年8月27日（水）から2日間東京国際フォーラムで開催される「AI博覧会 Summer 2025 東京」に出展いたします。出展場所は、東京国際フォーラム ホールEの「小間番号：Q-3）」です。ベトナムIT業界を代表するAI開発企業として、最新の生成AI技術を紹介します。来場者には、業務効率化とAI活用の最前線に触れる貴重な機会をご提供します。

【出展概要】

■イベント：AI博覧会 Summer 2025 東京

■開催日時：2025/8/27(水)-28(木) 10:00-18:00(最終日のみ17:00まで)

■会 場：東京国際フォーラム ホールE

■小間番号：Q-3

■主 催：株式会社アイスマイリー

AI博覧会に参加を申し込む :https://event.aismiley.co.jp/event/13846/users/register?_gl=1%2ar5bo1c%2a_gcl_au%2aMTUzNDE3MjQ2NC4xNzU0MzAzNDQ4

公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_summer/

生成AI特化オフショア開発会社「スクーティー」とは？

スクーティーは、生成AIに特化したベトナム拠点のオフショア開発会社で、日本企業のDX推進を技術面から支援しています。私たちは、自然言語処理、画像認識、大規模言語モデル（LLM）を活用した生成AIプロジェクトにおいて、PoCからシステム開発、研修を通したリリース後の啓蒙活動まで一貫したサポート体制を構築しています。エンジニアの約80％が英語か日本語に対応可能であり、日越のブリッジ体制も万全です。RAG（検索拡張生成）と生成AI-OCRの2領域は特に強みとしており、これまで製造業、物流、不動産、建築といった業界に向け、上場企業様を含む多数の開発実績を積み上げてきました。

注目技術１.：生成AI-OCRで商品カタログから商品情報を一覧化

「生成AI-OCR」は、非定型帳票、画像PDF、手書き混在の書類といった従来のOCRが苦手としてきたデータの読み取りに対して、高精度な情報抽出を実現する技術です。スクーティーが提供する生成AI-OCRは、単なる文字認識を超え、自然言語処理により文脈理解も可能なため、複雑なレイアウトや文章構造を持つ書類からも、意味単位で情報を構造化できます。この技術を応用して、スクーティーは商品カタログから商品情報だけを抽出して一覧化するというソリューションを提供しています。電子部品、建材、食品、衣料品、文房具などの卸業やECを運営されている企業様にとって、データ入力業務を圧倒的に楽にするソリューションです。ブースでデモをお見せしますので、ぜひお立ち寄りください！

注目技術２.：RAGで実現する“調べて答える”生成AI

RAG（Retrieval-Augmented Generation）は、社内のナレッジや文書データベースから必要な情報を検索し、その情報をもとにAIが回答を生成する仕組みです。ChatGPTなどの汎用モデルに社内情報を学習させずに活用できるため、機密情報保護や迅速な応答を両立できる点で注目されています。スクーティーでは、FAQ対応チャットボット、カスタマーサポート補助、業務マニュアル検索AIなど多様な用途でRAGシステムの構築経験があります。

デモ・提案・プレゼント！来場者限定の特典多数

当日はスクーティーブースにて、生成AI-OCRとRAGそれぞれの最新デモをご体験いただけます。特に、OCRは実際の帳票画像をもとにしたリアルな処理を、RAGはFAQ検索シナリオを想定した対話形式での実演を行います。先着100名様には、弊社オリジナルグッズのプレゼントもご用意しております。さらに、ご希望の方にはその場で簡単なヒアリングを実施し、後日すぐに使える一次を無料でご提供いたします。「生成AIに興味はあるが、どこから始めればいいかわからない」という方こそ、ぜひお越しください。スクーティーでは、初回相談からPoC、スケーリングまでのロードマップも丁寧にご案内していますので、ご相談内容に応じた最適な支援をご提供可能です。

このドラゴンが目印です！

こんな方はぜひブースへお越しください！

- 商品カタログから商品データ入力する業務を自動化したい経営者や部門責任者の方- 生成AIで業務効率化を実現したい経営者や部門責任者の方- RAGによる社内ナレッジ活用・問い合わせ自動化に関心がある方- オフショア開発の信頼できるパートナーを探している方- PoCから始めて段階的に生成AI導入を進めたい方

スタッフ一同、来場者の皆様と直接お話できることを楽しみにしております。こちらのボタンからぜひお申し込みください！参加費は無料です。

【会社概要】

社 名 ： 株式会社スクーティー

代表者 ： 取締役社長 掛谷 知秀

所在地 ： 岡山県岡山市南区山田2117-3

設 立 ： 2015年11月

概 要 ： 生成AIに強みを持つベトナムオフショア企業です。生成AIで顧客の業務効率を実現する【生成AIコンサルティング】、「探すコスト」を圧倒的に削減するAI文書検索【セキュアGAI】、非定型文書でも読み取ることができる生成AI-OCR【AI文書読み取りサービス】など、生成AIを活用した様々なサービスを提供します。

公式WEBサイト ： https://www.scuti.jp/

お問い合わせ先 ： https://www.scuti.jp/contact.html