【ISEKADO】ISEKADO x イトーヨーカ堂 コラボ 第5弾「CRAFTDAYS 柚子日和エール 350ml」8月11日（月）発売
ISEKADO（有限会社二軒茶屋餅角屋本店、三重県伊勢市）は、(株)イトーヨーカ堂限定クラフトビール企画「CRAFTDAYS」シリーズとして、ISEKADOによる5度目のコラボレーション商品「CRAFTDAYS 柚子日和エール」を、8月11日（月）よりイトーヨーカドーおよびヨークマート・ヨークフーズ・ヨークプライス・コンフォートマーケット限定で発売いたします。
【コラボレーションについて】
■コラボレーションの目的と経緯
(株)イトーヨーカ堂が「あなたの毎日をクラフトビールで彩る」をテーマに開始した「“CRAFTDAYS “」のISEKADOコラボ第5弾である今回はISEKADOとイトーヨーカ堂がクラフトビールの楽しさを広めることを目指し、共同で取り組んだものです。
【ビールコンセプト】■ビール名：「CRAFTDAYS 柚子日和エール」
【発売日と販売チャネル】
発売日:2025年8月11日（月）
販売場所: 全国の「イトーヨーカドー」「ヨークマート」「ヨークフーズ」「ヨークプライス」「コンフォートマーケット」
販売価格: 本体 398円（税込 437円）
製造者: 有限会社二軒茶屋餅角屋本店
*¹一部取り扱いの無い店舗がございます。
【商品概要】
■商品名: CRAFTDAYS 柚子日和エール350ml
ビアスタイル: 柚子ビール
アルコール分: 5.0%
容量: 350ml
原材料: 大麦麦芽（外国製造）、ホップ、柚子果皮
税抜価格: 398円
特徴：丁寧に下処理した国産の柚子果皮を使用し、ビールに自然で爽やかな香りと清涼感を加えました。酵母にはAmericanエール酵母を使用し、やわらかでフルーティな香りを引き出しています。ほんのりとした甘みを感じる香りが柚子と調和し、バランスの良い風味に仕上がりました。さらに、ステップマッシュ製法によりしっかりと糖度を切り、後味はドライに設計。暑い季節でもすっきりと飲み進められる、軽やかな飲み口です。
【お客様へのメッセージ】
ISEKADOと(株)イトーヨーカ堂が共同でお届けする「CRAFTDAYS 柚子日和エール 350ml」は、暑さの中でそっとひと息つけるようなやさしいクラフトエール。
丁寧に仕込んだ国産柚子の果皮と、クラフトビールの確かな技術が出会い、
やわらかな香りと自然な風味がふんわりと広がります。
日本らしい“和”の香りと、ドライな飲み口。
軽やかで心地よい、夏の日にぴったりの一杯です。
■ISEKADO（有限会社二軒茶屋餅角屋本店）
創立：1997年 代表者：鈴木 成宗（スズキナリヒロ）
事業内容：伊勢神宮近くに本社・醸造所を構え、「あなたの人生にエールを！」をスローガ
ンに掲げるクラフトビールブランド。創業当時から、無謀だと言われることや誰も挑戦して
いないことに積極的に取り組んで参りました。その結果、国内外の品評会で数多く受賞し、
ビール界のオスカー賞と言われる最も歴史ある英国IBAで2017年・2019年・2021年・
2024年と世界初となる４大会連続でゴールドメダルを受賞致しました。様々な種類のビ
ールの製造を展開。豊かなビール文化を協創すべく世界基準で”本物”のビールをお届けして
います。
▼ISEKADO公式サイト
https://www.biyagura.jp/
▼公式Facebook
https://www.facebook.com/isekado
▼公式Instagram
https://www.instagram.com/isekadoyabrewery_official/
▼公式X
https://x.com/isekado
▼公式LINE
https://lstep.app/l6WWP1n