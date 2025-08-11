【ISEKADO】ISEKADO x イトーヨーカ堂 コラボ 第5弾「CRAFTDAYS 柚子日和エール 350ml」8月11日（月）発売

有限会社二軒茶屋餅角屋本店

ISEKADO（有限会社二軒茶屋餅角屋本店、三重県伊勢市）は、(株)イトーヨーカ堂限定クラフトビール企画「CRAFTDAYS」シリーズとして、ISEKADOによる5度目のコラボレーション商品「CRAFTDAYS 柚子日和エール」を、8月11日（月）よりイトーヨーカドーおよびヨークマート・ヨークフーズ・ヨークプライス・コンフォートマーケット限定で発売いたします。

【コラボレーションについて】

■コラボレーションの目的と経緯

(株)イトーヨーカ堂が「あなたの毎日をクラフトビールで彩る」をテーマに開始した「“CRAFTDAYS “」のISEKADOコラボ第5弾である今回はISEKADOとイトーヨーカ堂がクラフトビールの楽しさを広めることを目指し、共同で取り組んだものです。

【ビールコンセプト】■ビール名：「CRAFTDAYS 柚子日和エール」

【発売日と販売チャネル】

発売日:2025年8月11日（月）

販売場所: 全国の「イトーヨーカドー」「ヨークマート」「ヨークフーズ」「ヨークプライス」「コンフォートマーケット」

販売価格: 本体 398円（税込 437円）

製造者: 有限会社二軒茶屋餅角屋本店

*¹一部取り扱いの無い店舗がございます。

【商品概要】

■商品名: CRAFTDAYS 柚子日和エール350ml

ビアスタイル: 柚子ビール

アルコール分: 5.0%

容量: 350ml

原材料: 大麦麦芽（外国製造）、ホップ、柚子果皮

税抜価格: 398円

特徴：丁寧に下処理した国産の柚子果皮を使用し、ビールに自然で爽やかな香りと清涼感を加えました。酵母にはAmericanエール酵母を使用し、やわらかでフルーティな香りを引き出しています。ほんのりとした甘みを感じる香りが柚子と調和し、バランスの良い風味に仕上がりました。さらに、ステップマッシュ製法によりしっかりと糖度を切り、後味はドライに設計。暑い季節でもすっきりと飲み進められる、軽やかな飲み口です。

【お客様へのメッセージ】

ISEKADOと(株)イトーヨーカ堂が共同でお届けする「CRAFTDAYS 柚子日和エール 350ml」は、暑さの中でそっとひと息つけるようなやさしいクラフトエール。

丁寧に仕込んだ国産柚子の果皮と、クラフトビールの確かな技術が出会い、

やわらかな香りと自然な風味がふんわりと広がります。

日本らしい“和”の香りと、ドライな飲み口。

軽やかで心地よい、夏の日にぴったりの一杯です。

■ISEKADO（有限会社二軒茶屋餅角屋本店）

創立：1997年 代表者：鈴木 成宗（スズキナリヒロ）

事業内容：伊勢神宮近くに本社・醸造所を構え、「あなたの人生にエールを！」をスローガ

ンに掲げるクラフトビールブランド。創業当時から、無謀だと言われることや誰も挑戦して

いないことに積極的に取り組んで参りました。その結果、国内外の品評会で数多く受賞し、

ビール界のオスカー賞と言われる最も歴史ある英国IBAで2017年・2019年・2021年・

2024年と世界初となる４大会連続でゴールドメダルを受賞致しました。様々な種類のビ

ールの製造を展開。豊かなビール文化を協創すべく世界基準で”本物”のビールをお届けして

います。

▼ISEKADO公式サイト

https://www.biyagura.jp/

▼公式Facebook

https://www.facebook.com/isekado

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/isekadoyabrewery_official/

▼公式X

https://x.com/isekado

▼公式LINE

https://lstep.app/l6WWP1n