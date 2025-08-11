大阪関西万博の思い出に！「バターのいとこの 贈りもの」が特別デザインで限定発売！

株式会社GOODNEWSバターのいとこの贈りもの 大阪関西万博限定 (C)Expo 2025

“食”をテーマに、社会課題をデザインによって解決することを目的としたまちづくりや仕組みづくり、そして副産物の利活用をコンセプトにしたスイーツブランドなどの商品開発を手掛ける、株式会社GOOD NEWS（所在地：栃木県那須町、代表：宮本吾一）は、賑わいを見せながらも残すところ2ヶ月の開催と迫った大阪関西万博のお土産として、人気の「バターのいとこ」のギフト缶「バターのいとこの贈りもの」の限定デザインを数量限定で発売いたします。

今しか買うことができない、大阪万博開催記念の思い出として、お土産にもおすすめです！

「バターのいとこ」が「大阪・関西万博」と描く、農業・福祉・観光の持続可能な未来

株式会社GOOD NEWSは、2025年開催の「大阪・関西万博」が掲げるテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」と、その理念に共鳴し、当社の展開する土産菓子「バターのいとこ」を通じ、持続可能な農業・福祉・観光の三方良しの未来を目指します。

持続可能な酪農家と地域社会の「いのち」輝く未来を

「バターのいとこ」は、酪農家がバターを作る過程で大量に生まれるスキムミルク（無脂肪乳）を美味しく利活用するために誕生しました。これまで小規模酪農の元では活用されることが難しかったスキムミルクに新しい価値を与えることで、収入の安定を生み、持続可能な酪農を応援しています。地域に根ざす「いのち」を輝かせる取り組みを目指しています。

「食の循環」を日本から世界へ

万博というグローバルな舞台とのコラボレーションをきっかけに、単なるお菓子にとどまらず、「バターのいとこ」が持つストーリーを国内外に発信することで、食のロスを減らし、生産者と消費者が一体となって食の循環を支える未来を目指したいと考えています。

今しか買えない！限定デザインの魅力！

バターのいとこのキャラクター「いとこちゃん」とともに、大阪関西万博のキャラクターである「ミャクミャク」が様々なポーズで散りばめられた限定デザインのギフト缶は今回限りのスペシャルデザイン！「バターのいとこ」のコンセプトを象徴する数字も、赤と青のミャクミャクカラーでカラフルに。「バターのいとこ」を食べ終わった後も、万博の思い出を詰め込んで、宝物箱やお道具箱としても長くご活用いただけます。





バターのいとこの 贈りもの 万博限定デザイン

商品情報：

■バターのいとこの 贈りもの 大阪関西万博限定

8枚入り（すべてミルク味） 3,780円（税込）



■バターのいとこの 贈りもの 大阪関西万博限定

14枚入り（アソート：ミルク、カカオ、塩キャラメル、あんバター、宇治金時） 5,940円（税込）

発売期間：

8/11（月・祝）～10月13日（月）

※数量限定につき売り切れ次第販売終了いたします。

発売場所：

＜ミルク8枚、アソート14枚＞

・GOOD NEWS OSAKA ルクア大阪店

・GOOD NEWS OSAKA 高島屋大阪店

・GOOD NEWS OSAKA 大丸心斎橋店

・バターのいとこ 那須本店 ※14枚入りのみ追って販売開始

・GOOD NEWS 公式オンラインショップ https://goodnews-shop.com/

＜ミルク8枚のみ＞

・GOOD NEWS KYOTO ジェイアール京都伊勢丹店

・GOOD NEWS TOKYO 東京駅八重洲中央店

・GOOD NEWS TOKYO エキュート品川店

＊今後販売予定 販売時期はSNSにてお知らせさせていただきます

・北海道バターのいとこ 大丸札幌店

・GOOD NEWS GREENable 阪急梅田本店

◆バターのいとこの秘密

ーふわっ・シャリッ・とろっと食感：無脂肪乳から作ったミルク感たっぷりのジャムを、バターが香り立つゴーフレット（ワッフル）生地でサンド

ーサステナブルスイーツ：スキムミルクの利活用で酪農家さんを支援

ー社会貢献：栃木県那須のGOOD NEWSの自社工場は、就労支援施設としての役割も果たし、働き方や時間に制約のある方や地域のお母さんたちの多くの手作業によって作られています。

ふわっと香るバターたっぷりの柔らかい生地に、シャリシャリ食感の新感覚クリーム、そしてとろーりと濃厚なジャムの絶妙なバランスが魅力の栃木県那須で生まれた銘菓「バターのいとこ」。その誕生には、酪農家さんのお悩みがありました。

牛乳からバターになるのはたったの４％。残りの９０％以上は”スキムミルク”として、安価に販売されてしまったり、有効活用されることが少ない現状でした。

「牛たちがくれた恵みを最大限活用したい。」

そんな思いから、”スキムミルク”を主役にしたお菓子を作ろうと生まれたのがこの「バターのいとこ」です。「美味しい！」「可愛い！」とお手に取っていただいた背景に、小規模酪農家の支援やインクルーシブな雇用創出といったストーリーを感じていただくことで、生産者も、地元の方も、食べる方も、みんなの笑顔を循環させる「三方よし」なお菓子です。

株式会社GOOD NEWSについて

“食“をテーマに社会（地方）課題をデザインによって解決することを目的とした商品づくりやまちづくり、仕組みづくりを行なう企業です。「大きな食卓」というビジョンのもと、あらゆる背景を持った人たちが食を通じて繋がる場所をつくり、つくり手も買い手も働き手も関わる人全てが幸せになれるコミュニティづくりを目指しています。

また、未利用食に新たな価値を見出し、美味しいお菓子や身近に楽しめる食品の開発および販売を手掛けています。

GOOD NEWS NASUの様子

「バターのいとこ」の自社工場拡張を機に、全国から「持続可能なまちづくり」というコンセプトに共感した仲間が集っている複合施設「GODD NEWS」。就労支援機能を備えた食品製造工場「GOOD NEWS FACTORY（グッドニュース ファクトリー）」、自然環境に配慮した店舗の集まる「GOOD NEWS NEIGHBORS（グッドニュース ネイバーズ）」、酪農王国・那須ならではのミルクにまつわる美味しいものがそろう「GOOD NEWS DAIRY（グッドニュース デァリー）」が並びます。「森との共生」をテーマに木々に囲まれながら自然と共存する新しいビジネスを行っております。

【会社概要】

社名：株式会社GOODNEWS

所在地：栃木県那須郡那須町高久2905-25

代表者：代表取締役 宮本吾一

公式サイト：https://gooooodnews.com/

