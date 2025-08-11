夏のおでかけ新定番は“クレーンゲームのテーマパーク”！猛暑でも快適に楽しめる屋内型レジャー「エブリデイ」が、ご家族での夏休みの想い出を提供します。
「笑顔創造」が企業理念の株式会社東洋（代表取締役：中村秀夫/本社：埼玉県桶川市以下、当社）は、運営するクレーンゲームのテーマパーク「エブリデイ」は、猛暑の屋外でも安心して楽しめるようにクレーンゲーム以外にも毎日開催の無料イベントと涼しい空間を提供いたします。
2024年の夏は、記録的な猛暑に加え、物価高の影響も重なり、消費者のおでかけ行動に大きな変化が見られました。株式会社インテージが実施した「2024年 夏のレジャーに関する意識調査」によると、今年のレジャーは「遠出よりも、近場・手軽・コスパ重視」の傾向が強く、「涼しく、コストを抑えて楽しめる屋内施設」へのニーズが高まっています（※）。
※出典：株式会社インテージ「2024年 夏のレジャーに関する意識調査」https://www.intage.co.jp/news/6293/
こうした背景の中、クレーンゲームのテーマパーク「エブリデイ」では、冷房完備・入場無料・誰もが楽しめる手軽さから、2024年夏も多くの来場者でにぎわいを見せました。
ファミリー層を中心に、「暑さをしのぎながら安心して遊べる」「近場で特別感を味わえるレジャー施設」として選ばれており、“コスパのよい避暑スポット”としての存在感を高めています。
夏休み特別企画
豪華景品が当たるスタンプラリー
4店舗に設置されたスタンプを集めて豪華景品をGETしよう！
開催期間：2025年8月1日（金）～8月31日（日）
応募締切：2025年8月31日（日）閉店まで
当選発表：2025年9月13日（土）
スタンプを集めるだけで、超豪華景品が当たるチャンスとなっています。詳細は店内リーフレットをご覧ください。
営業時間、イベント情報
エブリデイ行田店
住所 埼玉県行田市下忍644－1
営業時間
平日12:00～22:00
土日・祝 10:00～22:00
※7月19日～8月17日は10:00～22:00
エブリデイとってき屋東京本店
住所 埼玉県八潮市上馬場460－1
営業時間 10:00～22:00
エブリデイ多摩ノ国店
住所 東京都多摩市落合2丁目3
クロスガーデン多摩2階
営業時間 10:00～22:00
エブリデイとれトレ屋桶川店
住所 埼玉県桶川市西2丁目9－36
マメトラショッピングパーク 2階
営業時間 10:00～22:00
2025年の夏も、クレーンゲームのテーマパーク「エブリデイ」は昨年同様に全店舗で通常営業を行っており、冷房完備の屋内型レジャー施設として、幅広い世代のお客様をお迎えしています。今年も、夏休みシーズンに合わせて、ご家族連れで楽しめる限定イベントやキャンペーンも開催中。「涼しく・手軽に・思い出づくりができる」場所として、昨年以上に充実した内容で皆さまのご来店をお待ちしております。
【会社概要】
会社名：株式会社東洋
本社住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階
電話番号：048-593-2525
コーポレートサイト： https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)
≪クレーンゲーム・カンパニー≫
・エブリデイ 公式サイト
https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)
・『エブリデイ行田店』
公式サイト：https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)
・『エブリデイとってき屋 東京本店』
公式サイト：https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)
・『エブリデイ多摩ノ国店』
公式サイト：https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)
・『エブリデイとれトレ屋 桶川店』
公式サイト：https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)
【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ先】
クレーンゲームのテーマパーク エブリデイとってき屋
運営会社 株式会社東洋
広報担当・責任者 五十嵐・金井
広報直通電話番号
070-3607-2852（五十嵐直通）
080-5936-1256（金井直通）
広報専用メールアドレス
toyo-press@toyo-egroup.jp