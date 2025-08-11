【2025年7月度】FX口座に関する投資家アンケート

アドバイザーナビ株式会社

調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年7月2日 ～ 2025年7月7日調査母集団：193人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

【2025年7月度・アンケートサマリ】

7月度の調査では、「楽天FX」「DMM FX」「GMOクリック証券（FXネオ）」などが人気のFX口座として票を集めた。

また、複数のFX口座を活用している投資家もみられ、口座を選ぶ際は取引コストや取引ツール・アプリの利便性などを特に重視する傾向が見られた。

FX取引の実態に関するアンケート調査

FX取引の実態に関する7月度の調査結果は以下の通りとなった。

FXの取引経験はどのくらいありますか？

1位：1年～3年未満

2位：3年～5年未満

3位：5年～10年未満

「1年～3年未満」が29.0％で最も多く、「3年～5年未満」が25.9%でこれに続いた。

また、「5年～10年未満」との回答も15.0％で3番目に多かった。

FX取引はどの時間帯にすることが多いですか？（複数選択可）

1位：20時～24時

2位：17時～19時

3位：7時～10時

「20時～24時」が62.2％で圧倒的に多かった。

なお、その他は「17時～19時」が36.3%、「7時～10時」が19.7%などとなった。

FXの勉強は何でしましたか？（複数選択可）

1位：YouTube

2位：その他インターネット

3位：本・雑誌

YouTubeが68.9%で最も多かったが、「その他インターネット」(42.5%）、「本・雑誌」(42.0%）もこれに続いた。

初めてのFX取引はいくらから始めましたか？

1位：5万円以下

2位：10万円程度

3位：5万円程度

「5万円以下」が46.6％で最も多く、その他は「10万円程度」が24.4%、「5万円程度」が17.1%であった。

FX取引にレバレッジを活用していますか？

はい：65.3%

いいえ：34.7%

レバレッジの活用については、「はい」が65.3%、「いいえ」が34.7%で、6割以上がレバレッジを活用していることがわかった。

おすすめのFX口座に関するランキング調査

ここからは、実際のユーザーが選んだFX口座の人気ランキングを紹介する。

FX口座はいくつ持っていますか？

1位：1つ

2位：2つ

3位：5つ以上

「1つ」が53.9％で半数を超えたが、「2つ」との回答も21.2%集まった。

また、「5つ以上」との回答も11.9%と3番目に多く集まった。

実際に取引に利用している口座はいくつですか？

1位：1つ

2位：2つ

3位：3つ

実際に取引している口座数となると、「1つ」が76.2％と保有口座数よりも圧倒的な数字になった。

なお、「2つ」との回答は17.6%であった。

どのFX口座を持っていますか？（複数選択可）

1位：楽天FX

2位：DMM FX

3位：GMOクリック証券（FXネオ）

楽天FXが38.3%で最も多く、DMM FXが28.0%でこれに続いた。

また、GMOクリック証券（FXネオ）も25.9%で人気が高かった。

メインで利用しているのはどのFX口座ですか？（複数選択可）

1位：楽天FX

2位：GMOクリック証券（FXネオ）

3位：DMM FX

楽天FXが24.9%で最も多く、GMOクリック証券（FXネオ）が16.1%でこれに続いた。

また、これにDMM FXが15.5%で続き、上位は保有口座の回答とおおむね同じ順位となった。

メインのFX口座にしている理由を教えてください。

1位：取引コスト（スプレッド）

2位：取引ツール・アプリの利便性

3位：取引単位（少額で取引できるか）

「取引コスト（スプレッド）」が49.7%で最も多く、「取引ツール・アプリの利便性」が33.2％でこれに続いた。

なお、その他は「取引単位（少額で取引できるか）」「口コミ・評判」など様々な項目に回答が集まった。

初めてFX口座を開設するならどれがおすすめですか？

1位：楽天FX

2位：GMOクリック証券（FXネオ）

3位：DMM FX

やはり楽天FXの人気が高く25.4％、ついでGMOクリック証券（FXネオ）が18.7%で2番目に多かった。

その他には、DMM FX（15.5%）、SBI FXトレード（13.0%）などがこれに続いた。

アンケート回答者の詳細データ

回答者の年齢回答者の職業■会社概要

社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ： 2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp

