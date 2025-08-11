累計30万本突破の導入美容液「リポピール(TM)セラム」から、リポソーム型“PDRN”を配合した新製品登場【2025/08/11発売】

株式会社ジーン

株式会社ジーン（本社：東京都港区南青山、以下「当社」）は、累計販売本数30万本を突破した美容液「LIPOPEEL(TM)セラム」の最新作として、2025年8月11日（月）より『リポピールセラム PDRN』を発売いたします。

本商品は、美容分野で注目される成分PDRNをリポソーム化し、10,000ppm配合。LIPOPEEL(TM)セラムでご支持いただいているマイルドな角質ケア処方と組み合わせることで、角質ケアと美肌サポートを同時に実現できる導入美容液として開発しました。PDRNは肌悩みに多角的にアプローチし、ハリ感のある素肌印象づくりを後押しします。リポソーム化技術により、成分を角質層まで届けやすく設計。さらに、CICAなどの整肌成分を含むことで、やさしく肌を整えます。

■PDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）について

PDRNはサーモン由来のDNA断片で、美容分野で肌のキメを整え、健やかな肌環境づくりやハリ感のある素肌へ導くサポートをする成分として注目されています。本商品ではPDRNをリポソームカプセルに閉じ込め、角質層まで浸透しやすい形で配合しています。

■LIPOPEEL(TM)独自の角質ケアと整肌成分

LIPOPEEL(TM)シリーズは、肌のごわつきやくすみの原因となる古い角質に着目。角質ケア成分をマイルドに配合し、余分な角質をやさしくオフします。また、CICAをはじめとした整肌成分も配合することで、肌の健やかさを保ちつつ、透明感のある肌印象へ導きます。

■『リポピールセラム PDRN』の3つの特長

・やさしい角質ケア処方

古い角質をやさしくケアし、次に使うスキンケアのなじみを良くします。

・PDRNによる美肌サポート

肌悩みに多角的にアプローチし、ハリ感のある素肌印象づくりを後押しします。

・整肌成分配合で肌をやさしく整える

CICAなどの成分が肌の落ち着きを助け、透明感のある肌印象へ導きます。

■商品概要

商品名：リポピールセラム PDRN

カテゴリー：角質ケア導入美容液（化粧品）

容量／価格：30mL／2,480円（税込）

発売日：2025年8月11日（月）先行販売開始

販売チャネル：自社ECサイト、楽天、Amazon、Qoo10

■ブランドについて

「LIPOPEEL(TM)」は、角層ケアと美容サポートを同時に叶える美容液ブランドです。2025年2月発売の第1弾商品『リポピールセラム』は、わずか5か月で累計販売本数30万本を突破。ECサイト、全国のドラッグストアやバラエティショップで展開中。

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

ASPサービス「カチカチ」

＜アート‧メディア事業＞

現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」

湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」

出版事業「Jeane Books」

＜ライフスタイル事業＞

コスメ事業部「LIPOPEEL（美容液）」

不動産事業「湘南人不動産」

湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」

