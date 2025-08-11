＼8月18日 限定！／話題の“陶盤浴×美腸活YOGA”で心もカラダも“ととのう”夏体験！京町湯屋SOKOTOTOで開催！

株式会社antiqua

大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」にある〈京町湯屋SOKOTOTO〉にて、2025年8月18日（月）限定で、《陶盤浴 × 美腸活YOGA》の特別イベントを開催いたします。じんわり汗をかきながらストレス解消＆内側からキレイに整えるヨガ体験。心と身体をリセットしたい方にぴったりの1日です。

「温めて、整える。」陶盤浴とヨガで心身をダブルケア

遠赤外線と特殊酵素を使用した抗酸化陶器の熱で体を芯から温める“陶盤浴”。この温熱効果により、細胞の修復やリラクゼーション、美肌・デトックス・ストレス軽減など、多角的なケアが期待できます。

さらに今回は、その陶盤浴と“美腸活YOGA”を組み合わせた贅沢プログラム。発汗と呼吸法による相乗効果で、体内の老廃物を効果的に排出。ヨガの瞑想効果も加わり、心身ともにリセットされていく感覚を味わっていただけます。

1回の体験で「温める」と「整える」の両方が叶う、まさに心も体も整うひとときです。

参加者全員特典！話題の「アロマタッチケアー」でさらに深くリラックス

イベント参加者全員に、アロマタッチケアー（40分）が初回限定3,000円（通常5,000円）で体験可能。

植物由来の精油を使い、背骨に沿ってやさしく流す施術は、神経や呼吸、感情の流れを整えたい方におすすめです。

講師：MIYOYOGA（ミヨヨガ）

40代・1児の母として、自然の中で身体を動かすことの楽しさを大切にしながら、

心と身体の健康をサポートするライフスタイルアドバイザー。

@diet.miyoyoga

【当日の詳細】※事前予約制

開催日：2025年8月18日（月）

時間：11:00～12:00（※定員に達し次第、受付終了）

参加費：3,500円（税込）

特典：入浴・サウナ・遊び場付き

会場：WHATAWON《京町湯屋 SOKOTOTO》

〒596-0817 大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

▶ 当日は〈SOKOTOTO〉受付まで直接お越しください。

■ 持ち物

・ 動きやすい服装

・ 大きめのバスタオル（またはバスタオル2枚）

・ フェイスタオル

・ 飲み物

・ 入浴後の着替え

■ レッスン前後の注意点

・ 香水の使用はご遠慮ください

・ 食事はレッスンの2時間前までにお済ませください

・ 万が一遅刻された場合は静かにご入室をお願いいたします

・ 体調不良の場合は事前に講師へご相談ください

・ 携帯電話はロッカーに保管のうえご参加ください

ご予約について

ご予約はInstagramのDMにて受付中！

下記QRコードを読み取り、アカウント@diet.miyoyogaへDMをお送りください。

会場は、話題の「京町湯屋SOKOTOTO」

サウナ・温浴・陶板浴に加え、遊び場や休憩スペースも完備した、日常を忘れて心身を癒せる特別な場所です。

SOKOTOTOで使用している「量子水」は、自然の湧き水や岩清水を再現した、肌あたりのやさしい高機能水。“たった5分で赤ちゃん肌に”と評されるほど、血行促進や代謝アップ、美肌効果が期待されると注目されています。

イベント後の入浴では、この量子水風呂もご体感いただけます。

イベントはWHATAWON内の〈京町湯屋 SOKOTOTO〉で開催！

MAPをご参照のうえ、当日はSOKOTOTO受付まで直接お越しください。

「なんとなく不調」を感じる時こそ、自分を見つめる時間を。

ぬくもりの中で、呼吸を深める――そんな1時間が、明日の自分を整えてくれます。

皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール

『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

