岐阜県内 27 店舗目！海津市内初出店！アミューズメントフィットネスクラブ FIT-EASY 海津店がグランドオープンしました 早期入会キャンペーン実施中

フィットイージー株式会社 フィットイージー株式会社（本社：岐阜市）が全国展開するアミューズメントフィットネスクラブ「FIT-EASY」の新規店舗、FIT-EASY海津店（岐阜県海津市海津町馬目347‐1）が2025年8月11日（月）にグランドオープンいたしました。

当店は岐阜県内では27店舗目、海津市では初の出店となります。隣接する羽島市にある「FIT-EASY羽島竹鼻店」や、大垣市内の各店舗へも、車で30分以内でアクセス可能です。

オープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に入会いただいた方は、入会金や事務手数料、2025年9月までの月会費が無料となります。

FIT-EASY海津店は、初心者から上級者まで満足いただけるフィットネスマシンはもちろん、天候を気にすることなく利用できるシミュレーションゴルフやサウナ、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、対面レッスンも可能なバーチャルスタジオ、ベースボール、骨盤底筋トレーニングマシン、コワーキングスペースなど、多様なサービスを月会費のみでご利用いただけます。

（骨盤底筋トレーニングマシン：女性専用）

フィットイージーの新店舗で筋トレや有酸素運動などの他に、健康の為のセルフケアやリラクゼーションを組み合わせて新たな体験をお楽しみください。

店舗ごとに厳選した最新・高品質のマシンを導入

当クラブでは世界で支持されている「マシンメーカー9社、14ブランド」を取り扱っており、最新で高品質のマシンを、各地域の店舗や会員様のニーズに合わせ厳選して導入しています。

当店では効果的で魅力的、信頼性の高いエクササイズ・マシン、特に一流アスリートだけでなく、 あらゆる能力とフィットネス・レベルの方にご利用いただける「LifeFitness」を採用しております。

FIT-EASY海津店の特長

- 初心者の方はもちろん上級者まで納得できるトレーニング環境

初めてフィットネスジムに通う方にも安心してご利用いただけるよう、マシンの使用方法を動画で説明しています。また、充実したトレーニング環境は上級者の方にも十分ご満足いただけます。筋力トレーニングとサウナ、有酸素運動と骨盤底筋トレーニングマシンなど、他のサービスを併用することで究極の健康体験が実現します。

- 天候を気にせず練習できる新感覚バーチャルゴルフ設備を完備

臨場感があふれ、迫力のある大画面に向かってボールを打ち、実際にホールを回っているようなシミュレーションができます。またゴルフ初心者の方でも簡単に練習することも可能です。

- 健康効果を最大限に引き出すサウナシステム

トレーニングのアフターケア、またリフレッシュしたい時や疲れた時にはサウナだけという使い方も可能です。サウナとフィットネスの組み合わせによる血行促進、発汗作用と温熱効果が、フィットネス後の筋肉の疲労回復および新陳代謝を高めます。ダイエット効果、ストレス軽減、美肌効果も期待できます。

- O2ルームで高濃度酸素を体験！フィットネスのパフォーマンス向上をサポート！

高濃度酸素が細胞レベルで効率的に働き、新陳代謝の向上や疲労回復の促進、身体の機能向上や回復力の強化が期待できます。フィットネス後のアフターケアとして、ストレス軽減やリラクゼーション効果によるメンタルヘルスの向上としてご利用いただけます。

- 対面レッスンも可能なバーチャルスタジオを完備

大画面の映像と音で、ダンス・ヨガ等のバーチャルレッスンができるフィットネススタジオ「FIT-AERO」や対面レッスンも利用できます。国内でも人気のラディカルフィットネスを導入し、シンプルなプログラムでスタジオでのワークアウトを体感。

- 高性能カメラでデータを測定！理想の自分を追求できる「FIT-BASEBALL」

全米や日本のプロ野球でもほとんどの球団が採用し、海外で活躍する選手も活用する投球分析デバイスRapsodoを導入。自身のピッチングのデータを詳細に分析、科学的根拠に基づいたトレーニングを行うことができます。

※FIT-EASY海津店では、ピッチングブース・バッティングブースを完備

※画像はイメージです

- 自分では鍛えにくい骨盤底筋や下半身トレーニングを「FIT-CHAIR」でサポート

服を着たまま座るだけで「筋肉＋脂肪」両方にアプローチできます。なかなか鍛えることのできない骨盤底筋や下半身を電磁パルスの刺激で座るだけで鍛えることができる美容マシンです。

（※女性専用です）

- 「AI 顔認証システム」を導入し、安心安全を提供

入会時に登録した顔写真データを活用することで、専用キーやスマホなしで手ぶらでの入館が可能です。さらに、入会から 31日経過で全国の FIT-EASY 店舗をどこでも利用できるため、通勤途中や出張・ 旅行先でも気軽にご利用ください。

FIT-EASY海津店は、初心者から上級者まで幅広い方々を対象に、充実したトレーニング設備をはじめ、ゴルフ、サウナ、高濃度酸素ルーム、骨盤底筋トレーニングマシンなど、多彩なサービスを提供しています。これらのサービスをトレーニングと組み合わせることで、いつでも究極の健康体験を味わえるフィットネスクラブとなっております。当店の多彩なサービスをご利用いただき、健康とリラクゼーションの新たな体験をお楽しみください。

- 新規オープン店舗概要

FIT-EASY海津店

住所：岐阜県海津市海津町馬目347‐1

開業日：2025年8月11日（月）

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費: 7,678円（税込）

店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-gifu-kaizu/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_kaizu/

- FIT-EASY海津店 オープニングキャンペーン

オープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に入会いただいた方は、入会金や事務手数料、2025年9月までの月会費が無料となります。

※キャンペーンについての詳細はホームページでご確認ください

- フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：510,387,625円

従業員数：275名 2024年10月31日時点

店舗数：218店舗 2025年8月11日時点

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）