「タムラ製作所presents カンニング竹山・神田愛花 100年ラヂオ商会」今回のゲストは、アイナ・ジ・エンドさん

朝日放送ラジオ株式会社

人に歴史あり、モノに歴史あり。それぞれのドラマあり。

この番組では毎回多彩なゲストをお招きし、カンニング竹山と神田愛花の2人が番組パーソナリティとなって、ゲストの人生を振り返り、これまでの人生の中で忘れられない出来事についてお話を伺っていきます。

2025年7月よりABCラジオとTBSラジオで放送中！

放送日時：ABCラジオ8月12日（火）24：30～、TBSラジオ8月17日（日）7:00～ゲストは、アイナ・ジ・エンドさん

■ゲスト：アイナ・ジ・エンドさん

7回目のゲストは、アイナ・ジ・エンドさん。

アイナさんが歌を始めたきっかけ、上京から「BiSH」に加入した際のエピソード、

これまでの人生を振り返り、アーティストとして表現する上で大切にしている

コンテンポラリーダンスについてもお話しいただきます！

人生は気合なんや！と語るアイナさんが、人生100周年を迎えたときにやりたいこととは！？

ここでしか聴けない話が盛りだくさんです。

■番組タイトル：タムラ製作所presents カンニング竹山・神田愛花 100年ラヂオ商会

■放送日時：ABCラジオ毎週火曜24:30～

TBSラジオ毎週日曜7:00～

https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20250813003000(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20250813003000)

■放送局：ABCラジオ・TBSラジオ＊radikoでも聴取可能

■アーカイブ配信（音声のみ）：YouTube（ABCラジオ公式）

https://www.youtube.com/@ABC-hu1jf/videos