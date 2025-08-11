【PARCELLE JEWELRY】大阪高島屋で POP UP SHOP を開催

前回のパーセル ジュエリー 大阪高島屋 ポップアップショップ(撮影：2024年8月)

PARCELLE JEWELRY 大阪高島屋 POP UP SHOP

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」は、2025年8月13日(水)より8月19日(火)までの7日間、大阪高島屋 1階 正面入口すぐ「グッドショックプレイス」にて、期間限定のPOP UP SHOPを開催いたします。

会期中は、同館1階婦人アクセサリー売場の常設店「パーセル ジュエリーなんば店」とともに、多くのお客様にパーセル ジュエリーの魅力を余すところなくお届けいたします。



常設店舗とは異なるPOP UP SHOPだけの新作や限定デザイン、さらにはルース（宝石）まで。会期中だけのラインナップをご用意しております。初めてパーセル ジュエリーをご覧になる方はもちろん、日頃よりご愛顧いただいているお客様にも、新たな発見とときめきをお届けいたします。



※すべて一点物のため、色・形・風合いは一つひとつ異なります。掲載画像は商品の一例です。店頭販売商品と異なる場合がございます。


NEW AND LIMITED

■Pompone Un Seul ― 手元で存在感を放つ

「Pompone Un Seul（ポンポネ アンスール）」。静かでありながら確かな存在感を放つ、パーセル ジュエリーを代表するコレクションです。



8月13日(水)より始まる大阪高島屋でのPOP UP SHOPでは、限定デザインの「ポンポネ アンスール」をお披露目いたします。

熟練した職人が、ルースに合わせて原型から手がけ、鋳造から仕上げに至る細部にまで心を尽くた逸品です。中央に輝くのは、人の手で丁寧にカットされたカーヴィングやカメオ。花びらのように可憐なフォルム、透けるような質感、奥行きのある色合いが溶け合い、ただ一つの佇まいを生み出しています。



周囲を彩る取り巻きは、小さな宝石を花の輪郭になぞらえるように配し、一石ごとに大きさ・高さ・角度を微細に調整。爪の長さひとつにも妥協せず、石を支える要としての美しさと強さを追求しました。
今回、大阪高島屋POP UP SHOPでは、その取り巻きに極小サイズの湖水真珠をあしらった特別仕様が登場します。わずか2mmの湖水真珠を日常使いにも耐えるよう四本の爪でしっかりと支え、彩り豊かなカラーストーンと寄り添わせました。静かな湖面に小さな光が浮かんだような佇まいは、素材や構造を一から見直し、職人たちと幾度も対話を重ねて辿り着いた「今のかたち」です。



指先でふるふると輝く姿は、まるで宝石でつくったジュレのよう。可憐さと気品、そして少しの遊び心が交差する指環です。かたちも色もひとつとして同じものはなく、装着感や強度にもこだわり、日常使いにも安心して寄り添います。



ポンポネ アンスール：税込80,300円より（K10YG・天然石）



カーヴィング

カメオ


湖水真珠の取り巻き

指元の存在感

■Pomme ― 5石の”姫林檎”がキラキラと輝く

ラウンドカットの石が連なり、クラシカルな趣きと愛らしさをたたえた「Pomme（ポム）」に新作が登場いたします。



Pommeとはフランス語で『林檎』の意味。3mm・2.5mm・2mmの5つの石を、両端からサイズがグラデーションになるように「２段腰」で配置。石と石の間に空間があることで、キラキラとした光が生まれます。さらに宝石を上下の爪で挟み込み、隣同士を隙間なく留めることで、連なる輝きと色彩の響きをより一層引き立てています。シルエットは指先のカーブに優しく沿うように仕立てました。



ルビーやエメラルドに加え、今回の特別仕様として、ローズカットダイヤモンドでのお仕立てもご用意いたしました。さらに、サファイアなどの貴石とカラーストーンを組み合わせたものや、イエローダイヤモンドやブラウンダイヤモンドをミックスした一本もご用意しています。



すべて一点物のため、出会えるのはこの会期中だけとなっております。



ポム：税込93,500円より(K10YG・天然石・ダイヤモンド)



ルビー、エメラルド、ダイヤモンドなど

２段腰


イベント限定「ダイヤモンド」仕様

イエローやブラウンも

■Gems ― そのままお持ち帰りも、ジュエリーへのお仕立ても承ります

会場では、色とりどりのルースもご用意しています。深みのあるブルー、瑞々しいグリーン、甘やかなピンク… 一粒ごとに異なる表情を持つ希少なバイカラーなども並びます。お選びいただいたルースは、そのままお持ち帰りいただくことも、リングやペンダント、ピアスなどへのお仕立ても承ります。宝石の輝きや色合いを直接手に取り、あなただけの一石との出会いをお楽しみください。



お仕立て例：ポム

■Chou chou ― 「PARCELLE JEWELRY なんば店」限定 ― 大阪高島屋 POP UP SHOP 記念モデル

フランス語で「お気に入り」を意味する「Chou chou」。大小さまざまな宝石を隙間なく敷き詰めたパヴェリングで、宝石一つひとつを細かな爪で留めることで、その輝きを余すことなく引き出します。華やかな見た目に加え、滑らかな指通りの良さも多くの方にご好評をいただいてきました。



このたび、大阪高島屋 POP UP SHOP 開催を記念し、ダイヤモンドだけで贅沢に仕立てた新作を、8月13日(水)より「パーセル ジュエリーなんば店（大阪高島屋 1階 婦人アクセサリー売場）」にて限定販売いたします。



PARCELLE JEWELRY 創業者兼デザイナーの成澤（@taisuke_parcelle）が厳選したダイヤモンドを用い、31本のアレンジを一点ずつ丁寧に制作。ホワイト、ブラウン、ブラック、スチールグレーをミックスしたシックな配色は、気品と輝きが大人の装いを引き立てます。さらに、優しいブラウンピンクやイエロー、淡いグリーンがかったダイヤモンド、鮮やかなゴールデンカラーやブルー、ピンク、レッドブラウンなどをアクセントにした一本も。



ダイヤモンドが持つ多彩な色彩と奥深い魅力を感じられる、すべて一点もののコレクションです。



シュシュ：価格はスタッフまでお尋ねください(K10YG・K10WG・K10PG・ダイヤモンド)



多彩なダイヤモンドの魅力

万華鏡のように


本物のパヴェ仕様

引っかかることなく日常使いにも

CUSTOM ORDERS

POP UP SHOPでは、ご好評のセミオーダーも承ります。

パーセルのバイヤーが厳選した天然石コレクションからお客様がお好みのものをジュエリーにお仕立て。世界にひとつ、あなただけのオリジナルジュエリーです。

なお、職人が一から手仕事でおつくりしますので、お渡しまでには2か月半ほど頂戴しております。詳しくは店頭のスタッフまでお尋ねください。


■Pomponne Mosaic ― オーダー例

直径わずか6mmの世界に、多彩な宝石を隙間なく並べたポンポネモザイク。“石畳”を意味する「パヴェ」技法をもとに、0.1mm単位の微細な調整を重ねながら、色とサイズの異なる石を緻密に配し、職人の手で一点ずつ仕立てています。小さな空間に凝縮された宝石の個性が、見る角度や光の加減によって表情を変え、装いに上品な華やかさを添えます。華美すぎず、けれど確かな存在感をもつリングは、日常にも自然に馴染む佇まい。細部に宿る技術と美意識を、ぜひ店頭でご覧ください。



ポンポネモザイク：税込100,100円より（K10YG・天然石）

■Victorian Leaf ― オーダー例

ヴィクトリア時代の華やかな雰囲気を纏ったデザイン、思わず手にしたくなるボリューミーなリング。宝石を留める爪を兼ねたプラチナ製のリーフモチーフのデザインがアクセント。周りにに散りばめられたダイヤモンドがリングの繊細さをより際立たせます。トップからアームにかけて絞ったグラマラスな曲線が、指先を美しく、優雅に魅せてくれます。いつかは手にしたい 、一生物に相応しいリングです。



ヴィクトリアンリーフ：税込251,900円より（Pt950/K10YG・天然石）

PARCELLE JEWELRY 大阪高島屋 POP UP SHOP

○期間：2025年8月13日(水)より19日(火)まで


○場所：〒542-8510 大阪市中央区難波5丁目1番5号 高島屋大阪店 1階 グッドショックプレイス　　


○電話：03-6805-1681（株式会社PARCELLE MD本部）


○時間：午前10時～午後8時


※営業日・時間には変更が出る場合があります。⁡
◯メール：info@parcelle.jp


○Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_event/
※オーダー商品はお渡しまで約2か月半頂戴いたします。
※天然石のため、色・形・風合いは一つひとつ異なります。


PARCELLE JEWELRY なんば店


2025年3月26日、パーセル ジュエリーなんば店（大阪高島屋）は、さらなる進化を遂げるべくリニューアルオープンいたしました。パーセル ジュエリーの世界観を体現し、豊富なラインナップを取り揃えながら、より洗練された空間へとアップデート。ゆったりとジュエリーをご覧いただけるよう、細部までこだわった設計となっております。長年にわたり地元・大阪とのつながりを大切にし、地域の皆さまからのご愛顧を賜ってきたなんば店。これからもジュエリーの魅力をお届け続けます。





◯ 店長：藤井（@shiho_parcelle(https://www.instagram.com/shiho_parcelle/)）


◯ 店舗：〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5-1-5 高島屋大阪店 1階 婦人アクセサリー売場


◯ 電話：06-6632-9318（直通）


◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_osaka/


心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったパーセル ジュエリー（PARCELLE JEWELRY）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびポップアップショップでご案内しております。


◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル


◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）


◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）


◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階


◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/


◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/


◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa


◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d


