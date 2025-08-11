お茶石鹸の悠香、天土茶（てんとちゃ）ブランドから「極み一番茶」・「栄養丸ごと粉末茶」を新発売

株式会社悠香

株式会社悠香（本社：福岡県大野城市、以下「当社」）は、8月11 日（月）に、完全農薬不使用・

有機栽培である「熊田茶（茶匠熊田が栽培）」を使った「天土茶（てんとちゃ）」ブランドから新たな商品を発売することになりましたので、お知らせいたします。

ーおひさまと薩摩の大地とー 茶匠が守り抜く、奇跡のお茶（天土茶）

- 「お茶は人々を健康にするためにある」～専門家（茶師有段者）も認める至高の味わい～

「熊田茶」は、鹿児島県北西部の薩摩郡さつま町に位置し、農薬を使わないばかりでなく、飛散農薬をも避けるため、人里離れた山奥を開拓して栽培されています。

「15年の土壌づくり、納得のいく茶葉が育つまで24年」と39年もの歳月をかけて、日本で僅かしか行われていないという農薬不使用・有機栽培による「幻のお茶」であり、茶匠熊田氏の強い信念と並々ならぬ努力の結晶、人生をかけて栽培された茶葉は人々への健康と自然を大切にする思いが詰まっています。

また、熊田氏のお茶は、日光を遮らない栽培手法から、太陽の光や土からの養分をたっぷりと吸収し、お茶本来のエネルギーを最大限に蓄えています。そのエネルギーこそが「天土茶」でしか味わえない豊かな旨味の秘訣であり、専門家（茶師有段者）も認める「有機栽培特有の力強い味わい」を叶えています。そのため、一煎目だけでなく、二煎・三煎目まで香味が落ちず美味しくいただけます。

付加価値を備えた新商品を通じて、より一層お客様の美と健康に貢献したい

- 天土茶 極み一番茶

「天土茶 極み一番茶」は、健康成分として注目されている「ケルセチン配糖体」を多く含む「さえあかり」・「さえみどり」品種の一番茶のみを厳選ブレンドした、天土茶ブランドの最上級品です。

完全農薬不使用・有機栽培茶であることに加え、厳選品種が持つ健康面の機能価値を通じて、お茶とともにある美しく健やかな毎日を彩る、極上の飲用体験をお届けします。

- 天土茶 栄養丸ごと粉末茶

様々ある飲み物の中でも、特に多くの健康効果が検証されている緑茶は、カテキンやビタミン類の成分が豊富であり、これまで多くのテレビ番組でもその効果が紹介されてきました。

一般にそれらの多くは水不溶性成分としての特性上、捨ててしまう茶殻に残留してしまいますが、農薬完全不使用・有機栽培茶の「天土茶 栄養丸ごと粉末茶」は美容・健康に良い成分・栄養素を安心して、丸々からだに取り入れることができます。

また、飲用だけでなくお菓子作りやお料理などの幅広い用途に活用が可能であり、スティックタイプの個包装のため、持ち運び等にも便利な仕様としています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162788/table/4_1_f9834c6758c7441ccfdb3c78bc11a6bf.jpg?v=202508111157 ]

<天土茶ブランドシリーズ>

高濃カテキン 一番茶 極み一番茶 栄養丸ごと粉末茶

当社は、「お茶とともに、肌と未来、美しく」という理念のもと、自然なお茶のチカラを追求する美と健康のパートナーブランドとして、安心安全かつ優れた製品の提供を通じ、引き続き幅広い層の

お客様の美と健康ならびに生き生きとした毎日の生活に貢献できるよう、一層努めてまいります。

■店舗概要

所在地：福岡県大野城市御笠川5-11-17（株式会社悠香 本社1階）

営業時間：10:00～17:00（定休日：日・祝）

アクセス：太宰府インターから車で5分（敷地内無料駐車場あり）

卓球 早田ひな選手の看板が目印です！

WebサイトURL：https://www.yuuka.co.jp/

