TVアニメ『ONE PIECE』オリジナル・サウンドトラック～First Voyage～56トラックのダウンロード/ストリーミング配信が開始！！
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
放送開始25周年を迎えたTVアニメ『ONE PIECE』。
2007年に発売されたCD「TVアニメーション ワンピース 映像音楽完全盤」に収録された、作曲家 田中公平氏と浜口史郎氏が手掛けた作中BGM56トラックのダウンロード/ストリーミング配信がスタートいたしました。
OP主題歌の「ウィーアー！」のフルサイズとTVサイズの他、初代の次回予告の音楽として使用されたM.12「まだまだ、冒険はつづく」や、CMの前後のアイキャッチとして使用されたルフィ、ゾロ、サンジなどのテーマ曲など、1999年放送開始の1st Season（東の海編）からご覧になっている方には耳馴染みのある楽曲を収録。
【配信日】2025年8月11日より順次配信スタート
【配信先】 iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。
さらに、Apple Music /Amazon Music Unlimitedでは、劇中BGMを360度から包み込まれるような立体的な音響を体験できる空間オーディオでの配信も順次スタートします！！
【配信日】2025年8月11日より順次配信スタート
【配信先】 Apple Music、Amazon Music Unlimitedでお楽しみ頂けます。
▼Linkfire
「TVアニメ『ONE PIECE』オリジナル・サウンドトラック～First Voyage～」
Linkfire： http://one-piece.lnk.to/OST_FirstVoyage
収録内容
M.1「ウィーアー！」 歌：きただにひろし 作詞：藤林聖子 作曲：田中公平 編曲：根岸貴幸
M.2「やったぜ！ パーティだ！！」
M.3「偉大なる海路へ！」
M.4「決闘！！」
M.5「ルフィ」
M.6「大海原を行く」
M.7「ゾロ」
M.8「海賊」
M.9「追いつめられた」
M.10「やった、大勝利！」
M.11「海賊王になるんだ！」
M.12「まだまだ、冒険はつづく！」
M.13「ウィーアー！（ＴＶサイズ）」 歌：きただにひろし 作詞：藤林聖子 作曲：田中公平 編曲：根岸貴幸
M.14「港村」
M.15「町へ上陸」
M.16「怒ったぞ」
M.17「忍びよる影」
M.18「絶体絶命」
M.19「許せないヤツとは、戦え！」
M.20「サンジのごちそう」
M.21「ゴムゴム ＶＳ ゴエゴエ」
M.22「世界一のおでん屋だ！」
M.23「ウーナンと岩蔵」
M.24「海賊王への船出」
M.25「ウーナンからのメッセージ」
M.26「サンジ」
M.27「はらぺこルフィ」
M.28「上陸！ 黄金の島」
M.29「エルドラゴ登場」
M.30「逃げろっ」
M.31「嵐もあれば星もある」
M.32「食ったら、さぁグランドライン！」
M.33「母なる海」
M.34「怒り！！」
M.35「生きる限り戦いはつづく」
M.36「悪いヤツ」
M.37「一時撤退！」
M.38「炸裂！ 超音波！！」
M.39「たのもしい仲間」
M.40「ウィーアー！（インストゥルメンタル）」
M.41「負けられない！」
M.42「ゴムゴムのバズーカ！！」
M.43「黄金とおでん」
M.44「ルフィのペース」
M.45「ナミ」
M.46「ウソップ、やばいぞ！」
M.47「食いもんでケンカ」
M.48「グランドラインの島々-cold」
M.49「トニートニー・チョッパー」
M.50「海の怪物」
M.51「真剣勝負！」
M.52「静かな怒り」
M.53「めざせワンピース！」
M.54「グランドラインの島々-hot」
M.55「ミス・オールサンデー」
M.56「黄金の大海賊ウーナン」