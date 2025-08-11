SEVENTEENの弟分TWS　7月2日の日本デビュー後、初の日本ツアー『2025 TWS TOUR ′24/7:WITH:US′ IN JAPAN』

株式会社HYBE JAPAN

去る7月2日にJapan 1st Single「はじめまして」で日本デビューを果たしたTWS(トゥアス)が、7月11日から8月10日までの間に広島・愛知・福岡・宮城・大阪・神奈川の6都市をめぐり5万人を動員した初の日本ツアー『2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN』の最終公演を8月10日(日)神奈川・Kアリーナ横浜で迎えました。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

公演は「Oh Mymy : 7s」からスタート。その後フリースタイルダンスブレイクのシーンから「Freestyle」「Double Take」とTWSならではのダンス、パフォーマンス力で観客を魅了しました。

VCR終了後、「plot twist -Japanese ver.-」で爽やかに再登場。韓国の音楽チャート・Melonの2024年の年間チャートで、1位を獲得したTWSのデビュー曲「plot twist」の日本語バージョンということで、会場の42（SAI。TWSのファンネーム）の方々の熱気や大歓声がおさまらない中、最初の挨拶がスタート。会場を埋め尽くす42の皆さんに感動するメンバー。会場中の42の方々とコール&レスポンスを行い、会場内は沢山の歓声で埋め尽くされました。トークに続き、「BFF」「first hooky」「Random Play」「hey! hey!」を爽やかに連続して披露。その後、舞台転換後には「unplugged boy」「If I’m S, Can You Be My N?」を披露。その後、より42の近くへ向かうTWS。映画館のような雰囲気の中「Now Playing」を歌い上げました。その後は、7月2日の日本デビューシングルの収録曲「BLOOM (feat. Ayumu Imazu)」を客席に降りながら披露。42の皆さんと近い距離でパフォーマンスができるメンバーはとても満足気な表情でした。その後ステージに戻り、7月2日の日本デビュー曲「はじめまして」を披露。42の皆さんの掛け声と共に会場は歓声でいっぱいになり、再び日本デビューへの喜びを42の皆さんとTWSと一緒に噛みしめる瞬間となりました。

VCR後、いよいよ最後のパートへ。「Lucky to be loved」「Last Festival」「Comma,」をクールに披露した。その後最後の挨拶を経て、「GO BACK」「Countdown!」を力いっぱい披露し本編は終了しました。

アンコールは「Keep On」からスタート。アンコールでは「初めての日本ツアーが終わりました。ツアーの最後にこんなに大きな会場で公演をすることができてすごく嬉しいです。この会場は、去年イベントでパフォーマンスをしたことがあったのですが、今回この会場全てを42の皆さんで埋めていただいて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。これからも一生懸命頑張るTWSになります！42の皆さん、いつも僕たちと一緒にいてくださいね！」とコメントしました。その後、アンコールの最後の曲「Highlight」を爽やかに歌い上げた。一度幕を閉じたかと思いきや、42の皆さんの熱い応援でダブルアンコールがスタート。「hey! hey!」「plot twist -Japanese ver.-」を再び歌い、約1か月にわたって行われた初めての日本ツアー『2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN』の幕が下りました。

TWSは、去る7月2日にJapan 1st Single「はじめまして」で日本デビューを果たし、同作で2025/7/14付オリコン週間シングルランキングで1位になり、海外アーティスト今年度最高初週売上を記録。また、2025/7/14付オリコン週間合算シングルランキングでも１位獲得し、海外アーティスト今年度最高週間ポイントを記録しました。また、7月9日公開（集計期間：2025年6月30日～7月6日）のBillboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”及び総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で1位を獲得。8月8日に発表された日本レコード協会のゴールドディスク認定でゴールド認定を獲得しました。

日本ツアーを完走したTWSは、9月15日に「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演します。

勢いの止まらないTWSにご注目ください。

【TWSプロフィール】

2024年1月22日TWS 1st Mini Album「Sparkling Blue」でPLEDIS Entertainmentからデビューした、SEVENTEENの弟分の6人組ボーイグループ。

グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に比喩して、「いつもTWSと一緒に」という意味を持つ。さわやかで明るいエネルギーのチームアイデンティティから拡張した独自の音楽ジャンル「Boyhood Pop」を掲げ、少年時代の純粋で美しい感性を刺激する。メンバーはSHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMINの6名で構成。TWSはグループ名のように、全ての瞬間を一緒に過ごしたくなるポジティブなエネルギーを爽やかで明るい楽曲で届ける。