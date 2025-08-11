【ますだおかだ増田が544のダジャレを考案】韓国語の笑える単語集が15年ぶりに電子版で復活！『ますだ式　ダジャレで覚える韓国語　新版』発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年8月11日（月）に電子書籍『ますだ式 ダジャレで覚える韓国語 新版』（著：ますだおかだ増田）を発売いたしました。

電子書籍『ますだ式 ダジャレで覚える韓国語 新版』

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDKQKP18/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDKQKP18/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/83fab795ef2638e6905c6fa51b0bdc0d/(https://books.rakuten.co.jp/rk/83fab795ef2638e6905c6fa51b0bdc0d/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tSsOUL8WRDs ]

2009年、Eテレ『テレビでハングル講座』に生徒役として1年間出演し、韓国語を学んだますだおかだ増田さん。彼が考案した“ダジャレで覚える”韓国語の単語・フレーズ集『ますだ式ダジャレで覚える韓国語』（Gakken）は、2010年に発売され大好評を博しました。

あれから15年──ついに電子版で復活！

旅行先やドラマで耳にする、思わず人に話したくなる544の単語&フレーズを厳選して収録しています。

監修を務めるのは、『1時間でハングルが読めるようになる本』など「ヒチョル式シリーズ」でおなじみのヒチョル先生。2009年『テレビでハングル講座』に講師役として出演し、ますだおかだ増田さんと共演しています。

韓国に向かう飛行機の中や、スキマ時間にちょっと読むだけでもOK。楽しく笑えて、しかもラクに韓国語を覚えられる一冊です。

【声に出して読んでみよう】

「ありがとう」「カムサハム二ダ」→「『ありがとう』の気持ちで神様に『ダァーッ！』」

「暑い」「トプダ」→「暑いからタンクトップだ」

「母」「オモニ」→「母が重荷」

「大人」「オルン」→「大人は、おるん？」

「ビール」「メクチュ」→「ビールめっちゅ好き」

「私たち」「ウリ」→「私たち、ウリふたつ！」

【こんな方におすすめ】

・旅行先で、韓国語をちょっと話してみたい！

・飛行機の中で、ちょっと韓国語を勉強したい！

・楽しく韓国語を身につけたい！

●ますだおかだ増田コメント「バカバカしいな」と思いながら覚えていただけるとうれしいです！

▲発音は、日本人が発音しやすいようカタカナを大きく表記しています。▲下段の「例」では、もっとも使いそうな単語の用例を記載しています。▲日本語と似ている韓国語には、ダジャレの代わりにツッコミが入っています。

15年前、テレビ番組の企画で韓国語を勉強することになり、馴染みがない言葉を覚えるのが難しかったので、ダジャレにして覚えました。旅行に行った際に“これくらい覚えておけば大丈夫だろう”という視点で厳選した単語や短い文章など、ちゃんとダジャレになってるのもあれば、強引で苦しいものもありますが「バカバカしいな」と思いながら覚えていただけるとうれしいです！

（はじめに より）

●ヒチョル先生 推薦コメント「15年経ってもなお、そのセンスは色あせていない」

私は近年もいろんな「韓国語のクラス」で本書のダジャレを紹介しています。つまり、発売から15年経ってもなお、そのセンスは色あせていないということでしょう。満を持しての電子書籍化ですが、本書がもっと楽しく韓国語の単語に触れるきっかけになることを願ってやみません。

［著者プロフィール］

【著】ますだおかだ増田

1970年2月9日生まれ、大阪府守口市出身。漫才師。1993年「ますだおかだ」結成。1994年「ABCお笑い新人グランプリ」最優秀新人賞・「NHK上方漫才コンテスト」最優秀賞。2001年「上方漫才大賞」奨励賞・「上方お笑い大賞」話題賞。2002年「上方漫才大賞」大賞・「M-1グランプリ」優勝。2002年に映画『猟奇的な彼女』『ラストプレゼント』をキッカケに韓国映画にハマり、2009年にEテレ『テレビでハングル講座』で生徒役として出演し韓国語を1年学び、2010年に著書『ますだ式ダジャレで覚える韓国語』（Gakken）を出版。

【監修】チョ・ヒチョル

日本薬科大学（韓国薬学コース）客員教授。元東海大学教授。2009年にNHKのEテレ『テレビでハングル講座』講師。著書は『1時間でハングルが読めるようになる本改訂版』『1日でハングルが書けるようになる本改訂版』（以上Gakken）、『ヒチョル先生のひとめでわかる韓国語きほんのきほん』（高橋書店）、『本気で学ぶ韓国語』（ベレ出版）など、累計100万部に及ぶ（2025年7月現在）。

［商品概要］

電子書籍『ますだ式 ダジャレで覚える韓国語 新版』

著：ますだおかだ増田

監修：チョ・ヒチョル

希望小売価格：1,210円（税込）

配信開始日：2025年8月11日（月）

発行所：株式会社 Gakken

【本書のご購入はコチラ】

