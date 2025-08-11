【ラシカル】「Rasical Chair」Makuakeにて応援総額6,000万円突破！

Rasical Japan合同会社

Rasical Japan(ラシカルジャパン)合同会社(本社：京都市下京区、代表社員：眞田 到) は、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて開始した「Rasical Chair」が6,000万円を突破しました。

プロジェクト開始後の現在も、応援購入額は止まることなく伸びております。

実行中のプロジェクトは下記をこちらからご確認頂けます。

https://www.makuake.com/project/rasical-chair/(https://www.makuake.com/project/rasical-chair/)



反響を呼んだ３つの理由

自社至上初 7D アームレスト

3D/4D を超える 360°＋跳ね上げ機構で“肘の居場所” を自由自在に設定。

4D ヘッドレスト＆前後可動ランバーサポート

首・肩・腰を点で支えて長時間でも疲れにくい姿勢をキープ。

先着 1000 名 42 %OFF（57,884 円）という破格の早割

“アルミ合金フレーム ＋ 全面メッシュ” の高仕様を業界最安級で提供。

Rasical（ラシカル）について

Rasical(ラシカル)は、これからの時代に必要な、シンプルでスマートな製品やサービスのご提供を目標に活動しています。変化の多い時代に自分らしく生きることを望む消費者のために、ただモノを販売するだけでなく、生産工程や製造者のストーリーを明らかにし、モノ＋物語をラシカルプロダクトとしてお届けしたいと思っています。ラシカルが提供する物語によって消費者が変わり、世界が変わること。それがラシカルの目指す未来です。

Rasical Japan合同会社について

名称：Rasical Japan合同会社

代表社員：眞田 到

所在地：京都府京都市下京区中堂寺南町134公益財団法人京都高度技術研究所8B03

設立：2018年11月7日

資本金：600万円

公式ストア：https://www.rasical.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/rasicaljp

Instagram：https://www.instagram.com/rasical.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/rasical

