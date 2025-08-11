株式会社未来トレンド研究機構

株式会社 未来トレンド研究機構（東京都千代田区、代表取締役：村岡 征晃）は、国内調査レポート“2025年 国内における「生成AI×ユースケース（事例）」に関する網羅的な調査（公開事例：112社×300枚付き）”を発刊しました。

■はじめに

2025年がスタートして7カ月が経過したが、国内における「生成AI×ユースケース（事例）」の網羅的な探索＆分野セグメント別 抽出・整理・レポートに対する期待値や注目度は今まで以上に高まっている。 また、ユースケース毎に発表時期×有望度を測定し、ランキング化して欲しい、といった要望も頂いている。

ここ（直近）1年の間、日本国内において、どのような「生成AI×ユースケース（事例）」が生まれているのか、将来のヒントとなる個別の重要且つ先端的な事例（ビジネスの種）を集めて欲しい・ユースケース毎に発表時期×有望度を測定し、ランキング化して欲しいなど、国内における「生成AI ×ユースケース（公開事例）」について網羅的に調査＆レポート化して欲しい！といった声が高まっている。また、「生成AI」関連ビジネスを積極的に展開しようと計画しているベンダにとって、今後の新規市場・顧客開拓・営業提案・商品＆サービス開発に役立つ（活用価値が高い）ような「国内×生成AI×ユースケース（公開事例）」について、網羅的に深堀調査＆レポート化して欲しい！といった声も挙がっている。

こうした声を受けて、未来トレンド研究機構では急速に調査ニーズが高まっている“2025年 国内における「生成AI×ユースケース（事例）」に関する網羅的な調査（公開事例：112社×300枚付き） ” ～ 当該主要ベンダ（112社）を中心に、国内における「生成AI×ユースケース（公開事例）」の網羅的な調査を実施、「国内×生成AI×ユースケース（公開事例）」×「分野セグメント別」の徹底探索・抽出・整理≪合計112社×300件の「国内×生成AI×ユースケース（公開事例）」×全種類を網羅的に抽出・整理＆集計・グラフ化・発表時期×ユースケース毎に有望度をランキング化≫～”をレポート化することとなった。

この調査報告書が国内における「生成AI×ユースケース（事例）」に着眼する全ての皆様のマーケティング活動に貢献できることを心から切に望むものである。

■調査対象

・「国内の生成AI×ユースケース（先進事例）」分野 全般

■サブタイトル

～ 当該主要ベンダ（112社）を中心に、国内における「生成AI×ユースケース（公開事例）」の網羅的な調査を実施、「国内×生成AI×ユースケース（公開事例）」×「分野セグメント別」の徹底探索・抽出・整理≪合計112社×300件の「国内× 生成AI×ユースケース（公開事例）」×全種類を網羅的に抽出・整理＆集計・グラフ化・発表時期×ユースケース毎に有望度をランキング化≫～

■調査方法

・弊社専門調査員によるオープンデータの収集ならびに、クローズドデータの収集、プラス弊社内データベースの活用により調査・分析を行った。

■調査＆レポート期間

・2025年6月1日（調査開始）～2025年6月6日まで網羅的な調査を実施した。その後、レポーティング（コメント集計＆分析）を実施し、2025年8月10日にコメント集計＆分析ならびにグラフ化・コメント化が終了した。

【企画・調査・分析・レポーティング・監修・編集】

1）企画・監修・編集：村岡 征晃（むらおか まさてる）

2）調査・分析・レポーティング：ボリンジャー 実穂子

■トータル・ページ数（報告書）

・54ページ ＊別途、公開資料は112社×300枚（全ページ：日本語）

■目次（詳細）・URLはこちら↓

https://espers.co.jp/market-research-reports/18036/

■頒価 生ファイル+PDF（CD-R）＊Excel（集計＆加工用 生データ）も添付

1）Single user (1名での利用) ：180,000円+税＜CD-R（生ファイル+PDF）タイプ＞

2）Multi users (5名までの利用)：270,000円+税＜CD-R （生ファイル+PDF）タイプ＞

3）Site License （同じ住所の方であれば、どなたでも利用）：315,000円+税＜CD-R （生ファイル+PDF）タイプ＞

4）Corporate License（同じ企業の方であればどなたでも利用）※関連会社・子会社は除く：360,000円+税＜CD-R （生ファイル+PDF）タイプ＞

5）Global License（国内外の同じ企業の方であれば、どなたでも利用）：720,000円+税＜CD-R （生ファイル+PDF）タイプ＞

