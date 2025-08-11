約20cmのビッグサイズ！「真アジの大判アジフライ」３万食限定で8月11日(月)から販売

株式会社大戸屋

株式会社大戸屋(本社:神奈川県横浜市 代表:蔵人賢樹、以下大戸屋)は、2025年8月11日(月・祝)より、全国の大戸屋ごはん処にて、済州島海域で獲れた「真アジの大判アジフライ」を3万食限定で発売いたします。

ご好評につき今年も登場！この夏だけの“ごちそう”を数量限定で！

毎年大人気の特大のアジフライは、お皿からはみ出すほどの大きさで、全長なんと約20cm。済州島海域で獲れた新鮮な真アジを使用し、衣はサクッと、中はふっくらホクホクで、食べごたえ抜群の一枚です。大きいから美味しい「真アジの大判アジフライ」は、8月11日(月・祝)より3万食限定で販売します。無くなり次第終了となりますので、この機会をお見逃しなく。

【３万食限定】済州島海域で獲れた「真アジの大判アジフライ」

サクッとふわっと！身厚でホクホク、こだわりアジフライ

大戸屋こだわりのアジフライは、ご注文を受けてから、最適な揚げ時間と温度を守り、一番美味しく仕上がるように揚げています。衣はサクッと、中はふわっと、身厚なのでふんわりホクホク。タルタルソース、中濃ソースのどちらにもよく合います。味・大きさ・食べ応えにこだわった、大戸屋ならではの「真アジの大判アジフライ」です。

定食価格 1,680円（税込） ※アプリクーポン使用価格 1,480円（税込）

単品価格 1,590円（税込）

※「真アジの大判アジフライ」は8月11日(月・祝)～3万食限定販売の為、無くなり次第終了となります

※アプリクーポンは定食が割引対象となります（単品・それ以外の商品ではご利用になれません）

※アプリクーポンは8月11日(月・祝)～8月15日(金)の期間中のみご利用できます

※ フードコート店舗はメニュー内容・価格が異なります

販売終了・対象外店舗について

【販売終了について】

2025年8月11日(月・祝)～3万食の限定で販売いたします。店舗により販売終了時期が異なりますので、予めご了承ください。

【対象外店舗について】

以下の店舗では本商品の取り扱いがございません。

・逗子店

・仙台エスパル店

公式アプリ限定！「真アジの大判アジフライ」200円引きクーポン

●利用期間：2025年8月11日(月・祝)～2025年8月15日(金)

●クーポン：大戸屋公式アプリで限定配信

●対象メニュー：真アジの大判アジフライ（定食）

※クーポンを利用する場合には会員登録が必要です

※期間中1回限り使用できます

※真アジの大判アジフライは無くなり次第終了となります

注意事項等、詳細はこちら下記URLよりご確認ください。

←＜大戸屋公式アプリダウンロードはこちらから！＞

https://yappli.plus/ootoya_press

◆大戸屋ごはん処◆

これまでも、そしてこれからも。

私たちがずっと大切にしていくこと。

それは、人の健康を第一に考えること。



ほっとする美味しさをつくるのはもちろん、

毎日、毎食、食べてもいいよう栄養に気を配る。



日本の台所で育まれてきた知恵と工夫で、

世界中のお客様の心と体を満たしたい。



想いをつなぎ、食を届け、人生を良くしていく。

ちゃんと、すこやか。

これは、私たち大戸屋の約束です。

■大戸屋ホームページ：https://www.ootoya.com/

■Facebook：https://www.facebook.com/ootoya/

■Instagram：https://www.instagram.com/ootoya.jp/

■X：https://twitter.com/Ootoya_Gohan

株式会社大戸屋

URL https://www.ootoya.com/

業種 飲食店・宿泊業

本社所在地 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜４F

電話番号 045-577-0114

代表者名 蔵人賢樹

設立 2011年5月