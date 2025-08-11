【実施報告】インフィニア株式会社「うち水っコ大集合！2025」に参加。環境啓発・地域交流の一環で秋葉原地域の17店舗とともに神田明神で打ち水

インフィニア株式会社

インフィニア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：深沢孝樹）が運営するメイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」は、2025年8月9日（土）神田明神で開催された夏の恒例イベント「うち水っコ大集合！2025」に参加しました。

あっとほぉーむカフェの他、16の店舗が参加。夏祭り開催中の神田明神のやぐらの前で記念撮影（ＮＰＯ法人リコリタHPより)

本イベントは、NPO法人リコリタが主催し、地元の商店街・地域団体・企業が協力して、打ち水を通じた環境意識の向上や地域交流を目的に毎年行われています。

今回の「うち水っコ大集合！2025」には、秋葉原のメイドカフェやコンセプトカフェなど、地域を拠点とする店舗17店舗が参加し、街ぐるみで涼を届けました。

「涼しくな～れ！」の掛け声とともに、一斉にみんなで打ち水（ＮＰＯ法人リコリタHPより)

インフィニアは秋葉原を拠点とする企業として、防犯・防災や環境保全、地域イベントへの協力など、地元での活動に積極的に関わっており、今回の打ち水企画も毎年参加しています。

当日は、スーパープレミアムメイドのれなちとプレミアムメイドのちあきゃんが、秋葉原のメイドやキャストたちと共に境内で打ち水を実施、真夏の秋葉原にひとときの涼を届けました。

参拝客や観光客はその様子を見学し、カメラやスマートフォンで撮影するなど、イベントの光景を楽しんでいました。海外の観光客は最初は不思議そうに見ていましたが、イベントが進むにつれ内容を理解したようで、日本の文化の素晴らしさをほめてくださいました。

この日はイベント開始前、地面の温度が約38度でしたが、終了後には約31度まで下がるという結果に！参加者や観客だけでなく、参拝客からも驚きの声が上がっていました。

猛暑の中、笑顔で打ち水するスーパープレミアムメイドれなち（左）とプレミアムメイドちあきゃん（右）

＜イベント概要＞

・名称：うち水っコ大集合！2025

・開催日：2025年8月9日（土）

・会場：神田明神（東京都千代田区）

・主催：NPO法人リコリタ

・参加店舗数：17店舗（秋葉原のメイドカフェ、コンセプトカフェ等）

＜参加メイドコメント＞

▼れなち（スーパープレミアムメイド）

いつもこのイベントの写真を見ていて「涼し気でいいな」「いつか参加したいな」と思っていました。

イベント開始前は38度くらいだった地面の温度が、イベント終了時には31度くらいまで下がったと聞いて驚きました！わたしたちの萌え萌えパワーで、これからも秋葉原を快適で過ごしやすい街にしていきたいです！

▼ちあきゃん（プレミアムメイド）

わたしは2回目の参加でしたが（1回目はコロナ禍での開催でイベントの形式が異なった形）大勢で集まっての開催は初めてだったので、とても楽しかったですし一員になれて光栄でした！

このように、地域の神社で行われるイベントに秋葉原で働くメイドの皆さんと一緒に参加することは、地域の方や観光客の方にもメイドカフェにより良いイメージを持っていただけると思っています。

最近は警察署の皆さまと取り組む機会も増えていますし、これからもこういったイベントを通じて地域の一員として貢献していきたいです。

海外の観光客の方や秋葉原に遊びに来ている方、地元の方など、色んな方々が集まることで、秋葉原のメイド文化と日本の文化が融合して秋葉原の夏の風物詩となっている事もとても嬉しいです。

＜あっとほぉーむカフェ＞

メディアでおなじみの美味しくなるおまじまい「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に７店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴20年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に600名近いメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。

『ご主人様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ

