【hince 新発売】ローズとエスプレッソの濃厚なブレンディングで表現した落ち着いた秋のムード、“ローズプレッソコレクション”が新登場
化粧品販売を行うVIVAWAVE Co.,Ltd.（所在地：韓国・ソウル特別市、代表者：Heo Jaeseok）が企画・販売する、Mood-Narrativeメイクアップブランド「hince（ヒンス）」は、2025年8月13日(水)よりQoo10公式ショップにて先行発売を開始いたします。
今回のコレクションは、“ローズとエスプレッソの濃密なブレンディング”からインスピレーションを得た、落ち着きと温かみのあるローズモーヴカラーを中心に展開。2025年のトレンドカラー「モカムース」とhinceのシグネチャーカラー「アリュール・ローズ」が出会い、クラシックかつモダンな秋冬ムードを演出します。
◼ 発売スケジュール- 8月13日（水）： Qoo10公式ショップにて先行発売
- 10月11日（土）： 全国のバラエティストアにて順次展開予定※店舗により展開時期が異なる場合がございます。
・商品名：ロウグロウジェルティント
（R026 ローズプレッソ/ R027 アリュール・ローズ）
・容量：4ml
・価格：1,760円（税込）
・新色：2色
R026
ROSE PRESSO
ローズプレッソ
エスプレッソのひとしずくを感じる
深みのあるシナモンローズ
R027
ALLURE ROSE
アリュール・ローズ
ドライローズのような
やわらかなモーヴローズ
唇そのものが色づいたような自然な血色感と、みずみずしいツヤを演出するウォータリーティント。
新色「R026 ローズプレッソ」は、シナモンローズのような深みを、「R027 アリュール・ローズ」はやわらかなモーヴローズを表現。秋冬のムードに寄り添う、洗練された2色が登場します。
・商品名：シングルアイシャドウ
（21 モカプレッソ / 22 アリュールローズ）
・容量：1.5g
・価格：1,210円（税込）
・新色：2色
21 MOCHA PRESSO
モカプレッソ
エスプレッソのような深みのあるブラウン。
陰影メイクやアイブロウ、シェーディングにも使える万能カラー。
22 ALLURE ROSE
アリュールローズ
血色感と透明感を兼ね備えたニュートラルなローズブラウン。
目もとにやわらかな印象と抜け感を与えるアイシャドウ。
なめらかな質感と高密着な処方で、まぶたに自然になじむシングルアイシャドウ。
秋冬のムードに合う、使いやすいブラウンとローズの2色展開。
単色使いはもちろん、組み合わせ次第で自然な立体感を演出できます。
・商品名：ロウグロウ デューイーボール
（16 ベアデュー）
・容量：3.5g
・価格：1,815円（税込）
・新色：1色
16 BARE DEW
ベアデュー
ほのかな血色感をプラスする、肌なじみの良いブラッシュドローズ
しっとりとしたツヤ感と自然な発色で、唇にも頬にも使えるマルチバーム。
「16 ベアデュー」は、ほんのりと血色感を添えるやさしいローズトーンで、単品使いはもちろん、他のカラーと重ねても使いやすい万能な1色です。
秋冬のムードに寄り添うローズとエスプレッソの絶妙なバランスが際立つ「ROSE PRESSO COLLECTION」。トレンドカラー「モカムース」をhinceらしく再解釈し、
やわらかなニュアンスとクラシカルな洗練を兼ね備えた秋冬の新コレクションです。
ローズとモーヴをベースに、クラシックで洗練された色彩を人気アイテムに落とし込むことで、血色感・深み・透明感のすべてをひと塗りで叶えるラインアップに仕上げました。
hinceが提案する“モカムースルック”をぜひお楽しみください。
■ hinceについて
hinceは、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発
現させるという意味の「Mood-Narrative」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランドです。日本では2019年からオンライン販売を開始し、2022年11月に日本初の直営店「hinceルミネエスト新宿店」、2023年5月には「hince ルクアイーレ店」、そして2024年4月に「hince タカシマヤ ゲートタワーモール店」をオープンしました。
公式HP : https://hince.jp
公式IG : @hince_official_jp(https://www.instagram.com/hince_official_jp/)
公式X : @hince_japan(https://x.com/hince_japan)
公式LINE：@hince(https://lin.ee/KmxAXob)
【販売サイト】
公式HP(https://hince.jp)
Qoo10公式ショップ(https://www.qoo10.jp/shop/hinceofficial)
楽天市場公式ショップ(https://www.rakuten.co.jp/hincejapan/)
＠cosme SHOPPING(https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=124780)
ZOZOTOWNショップ (https://zozo.jp/shop/hince/)
HANKYU BEAUTY ONLINE(https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc)
三越伊勢丹化粧品オンラインストア「meeco」(https://meeco.mistore.jp/meeco/brand/013605/list)
■ 会社情報
会社名 ：VIVAWAVE Co.,Ltd.
代表者 ：Heo Jaeseok
設立日 ：2018年6月4日
本社所在地：10F, 78, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
ソウル特別市麻浦区麻浦大路78, 10階
