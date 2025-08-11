アップランド所属「.LIVE」ばあちゃるの誕生日を記念し、名を冠した協賛レース「ばあちゃる記念」が笠松競馬場にて開催決定！

株式会社アップランド株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営するVTuberプロダクション「.LIVE」ばあちゃるの誕生日を記念して、笠松競馬場にて冠協賛レース「ばあちゃる記念」が開催されることをお知らせいたします。

2025年8月9日に誕生日を迎えたばあちゃるのために、冠協賛レース「ばあちゃる記念」が笠松競馬場にて開催！それに伴い、ばあちゃるのYouTubeチャンネルにて視聴配信を行う予定です。

さらに開催を記念して、蹄や馬券など競馬をモチーフとしたばあちゃる・赤ピーマンくんのグッズも販売いたします。この機会をお見逃しなく！

■協賛レース 概要

【実施日程】

2025年8月11日(月) 8R（15:00～）開催予定

※笠松競馬は現地観戦のほか、公式YouTubeチャンネル「笠松けいばレース映像配信チャンネル」や地方競馬情報サイトでもご覧いただけます。

詳しくは笠松競馬公式サイト（https://www.kasamatsu-keiba.com/）をご確認ください。

■配信 概要

【配信日程】

2025年8月11日(月) 14時00分～（予定）

【配信URL】

https://youtube.com/live/4a6U53kTgF4?feature=share

■『ばあちゃる記念』グッズ 詳細

以下4種類のグッズを受注販売いたします。

※グッズは既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。

▼アクスタ付きカードスタンド

価格：2,700円(税込)

サイズ：カードケース 約95×63mm、アクリルスタンド 約30mm角以内、台座 約145×45mm

材質：アクリル

▼アクリルブロックフィギュア

全2種

価格：1,000円(税込)

サイズ：約50mm角以内

材質：アクリル

▼カラビナチャーム

全2種

価格：1,650円(税込)

サイズ：カラビナ 約48×50mm、チャーム 約50×38mm

材質：アクリル

▼カードセット

全2種

価格：600円(税込)

サイズ：約85×53mm

材質：紙

■販売概要

【販売期間】

2025年8月11日(月)12時00分～2025年8月24日(日)23時59分

【発送時期】

2025年10月上旬～2025年11月下旬頃

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？

■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■

・VTuberが好きな方

・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方

・0-1で企画立案経験のある方

・YouTubeでの配信に知見や興味がある方

・Web3.0に興味のある方

■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■

・営業

・イベント制作

・タレントマネージャー 他

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！

募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/