アップランド所属「.LIVE」ばあちゃるの誕生日を記念し、名を冠した協賛レース「ばあちゃる記念」が笠松競馬場にて開催決定！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営するVTuberプロダクション「.LIVE」ばあちゃるの誕生日を記念して、笠松競馬場にて冠協賛レース「ばあちゃる記念」が開催されることをお知らせいたします。
2025年8月9日に誕生日を迎えたばあちゃるのために、冠協賛レース「ばあちゃる記念」が笠松競馬場にて開催！それに伴い、ばあちゃるのYouTubeチャンネルにて視聴配信を行う予定です。
さらに開催を記念して、蹄や馬券など競馬をモチーフとしたばあちゃる・赤ピーマンくんのグッズも販売いたします。この機会をお見逃しなく！
■協賛レース 概要
【実施日程】
2025年8月11日(月) 8R（15:00～）開催予定
※笠松競馬は現地観戦のほか、公式YouTubeチャンネル「笠松けいばレース映像配信チャンネル」や地方競馬情報サイトでもご覧いただけます。
詳しくは笠松競馬公式サイト（https://www.kasamatsu-keiba.com/）をご確認ください。
■配信 概要
【配信日程】
2025年8月11日(月) 14時00分～（予定）
【配信URL】
https://youtube.com/live/4a6U53kTgF4?feature=share
■『ばあちゃる記念』グッズ 詳細
以下4種類のグッズを受注販売いたします。
※グッズは既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。
▼アクスタ付きカードスタンド
価格：2,700円(税込)
サイズ：カードケース 約95×63mm、アクリルスタンド 約30mm角以内、台座 約145×45mm
材質：アクリル
▼アクリルブロックフィギュア
全2種
価格：1,000円(税込)
サイズ：約50mm角以内
材質：アクリル
▼カラビナチャーム
全2種
価格：1,650円(税込)
サイズ：カラビナ 約48×50mm、チャーム 約50×38mm
材質：アクリル
▼カードセット
全2種
価格：600円(税込)
サイズ：約85×53mm
材質：紙
■販売概要
【販売期間】
2025年8月11日(月)12時00分～2025年8月24日(日)23時59分
【発送時期】
2025年10月上旬～2025年11月下旬頃
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【最後に・・・】
アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。
これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？
■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■
・VTuberが好きな方
・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方
・0-1で企画立案経験のある方
・YouTubeでの配信に知見や興味がある方
・Web3.0に興味のある方
■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■
・営業
・イベント制作
・タレントマネージャー 他
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！
募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/