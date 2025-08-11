【十四代も飲めて＼3,280（税込）！？】希少銘柄5種飲み比べ＆120分飲み放題｜8/12～31、日本酒原価酒蔵町田店で限定開催！
【破格の希少酒飲み比べコース】開催！
日本酒原価酒蔵 「町田店」にて、
【破格の希少酒飲み比べコース】を
8月12日(火)～8月31日(日)の期間、本店舗限定で開催いたします。
当プランは、”十四代”、”而今”、”新政”などの
希少酒5種類が飲み比べできる『希少酒5種飲み比べ』と『120分通常飲み放題』が付いて、
お一人様\2,980（税込\3,280）と大変お得なプランとなっております。
先着36名様限定となりますので、
ご興味のある方はお早めのご予約を。
この機会にぜひ、入手困難な希少酒を思う存分ご堪能ください。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ご予約はこちら :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/
プラン内容
※下記日本酒を各40～50ml程度で提供します。
※通常飲み放題込みでお席が120分制となります(終了30分前ラストオーダー)。
※下記日本酒は飲み放題ではございません。
・十四代 本丸（50ml）
・而今 特別純米（50ml）
・田酒 特別純米 古城錦or 華吹雪（50ml）
・新政 No.6 S-TYPE（40ml）
・飛露喜 特別純米（50ml）
※スペックは当日の入荷状況にて変動いたします。
飲み放題メニュー
※飲み放題メニューの日本酒は100mlでの提供となります
※お1人様+\500(税込み)で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題へアップグレード可
◯通常飲み放題メニュー
◯プレミアム飲み放題メニュー
プラン概要
◆実施店舗
・日本酒原価酒蔵 町田店
◆開催期間
2025年8月12日(火)～8月31日(日)
◆営業時間
平日 15:00～23:30
土日祝 12:00～23:30
◆料金
\3,280(税込)
※通常飲み放題付き
※お1人様+\500で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題へアップグレード可
※お席が2時間制で終了30分前ラストオーダーとなります
※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可
◆定員
36名様限定
※先着順でのご案内となります
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【破格の希少酒飲み比べコース】というコースがございますのでご選択ください。
〇電話予約
【破格の希少酒飲み比べコース】ご予約の旨をお伝えください。
ご予約はこちら :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/
備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。
（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）
・通常飲み放題込みでお席が120分制となります(終了30分前ラストオーダー)
・お1人様+\500で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題へアップグレード可能です。
・飲み比べの日本酒については各種40～50ml程の提供となります。
・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。
・飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。
・その他クーポン/サービスとは併用不可です。
・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)
会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
◯URL：https://billion-foods.studio.site/
◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/
