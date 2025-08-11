原宿クレープ文化に新たな風を吹き込む。クレープ専門店「SWEET PALACE」が8月11日原宿・竹下通りにてNEW OPENいたします。

株式会社ノア

株式会社ノア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐山智紀）は、2025年8月11日、原宿・竹下通りに新たなクレープスタンド「SWEET PALACE（スイートパレス）」をオープンいたしました。

本店舗は、長年にわたり原宿のクレープブームを牽引してきた人気店「SWEET BOX」の姉妹ブランドとして誕生。定番のもちもちクレープ生地に、トッピングのフルーツやアイス、ケーキなどを自由に組み合わせられる“カスタム感”を重視したメニュー構成が特長です。

SWEET PALACE 店舗外観

メニューは「生クレープ」「アイスクレープ」「ホットクレープ」「フードクレープ」の4カテゴリを展開し、スイーツ派から食事派まで幅広く対応。散策の合間に立ち寄れるカジュアルさはそのままに、見た目にもこだわった仕上がりで、写真映えも抜群です。

SWEET PALACEは「気軽なのに、気分が上がる」原宿らしいスタイルを大切にしながら、これまでのクレープの楽しみ方にちょっとした変化を加え、竹下通りの新しい立ち寄りスポットを目指します。

SWEET PALACE 商品イメージ（実際は巻きでのご提供となります。）ストロベリーティラミスクレープ（写真はイメージです。）いちごアイス＆ストロベリークレープ（写真はイメージです）

店舗情報・最新メニューは公式サイトよりご確認ください。

【店舗概要】

店舗名：SWEET PALACE（スイートパレス）

所在地：東京都渋谷区神宮前1丁目16-6

営業時間：10:00～21:30（年中無休）

運営：株式会社ノア

公式サイト：https://www.crepes.jp/palace/

Instagram：https://www.instagram.com/sweetbox.harajuku/

【姉妹店】

店舗：SWEET BOX 原宿

所在地：東京都渋谷区神宮前1-17-5

営業時間：10:00～21:00（年中無休）

運営：株式会社ノア

公式サイト：https://www.crepes.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/sweetbox.harajuku/

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ノア（広報担当）佐藤

TEL：03-3725-3611

Email：satoh@studionoah.jp