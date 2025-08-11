＜SNIDEL(スナイデル)＞履くだけでスタイルアップが叶う「STYLE UP PANTS」新登場！8月13日(水)より全国販売開始

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、8月11日(月)12:00(正午)より履くだけでスタイルアップが叶う「STYLE UP PANTS」をオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）、MASH STOREアプリにて公開、先行発売開始いたします。また、8月13日(水)より全国店舗にて販売を開始いたします。（■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ)

SNIDEL STYLE UP PANTS

計算されたシルエット、ボディラインに程よく寄り添う素材

履くだけでスタイルアップが叶い、自信が持てる

SNIDELデザイナーが本気で考えた、今シーズンおすすめのパンツ全3型をご紹介

■ラインアップ

【Sustainableストレッチフレアデニムパンツ】

Sustainableストレッチフレアデニムパンツ

価格：\15,400

カラー：LGRY／BLK／LBLU／SKY／BLU／IND

サイズ：00.0.1.2

裾に向かって美しく広がるフレアラインが美脚効果抜群のデニムパンツ。

バックポケットや腰位置を高く魅せることで、より脚長効果が期待でき、スタイルアップを叶えます。

【STYLE UP PANTSハイウエストフレアパンツ】

STYLE UP PANTSハイウエストフレアパンツ

価格：\14,960

カラー：BRW／BLU／IND

サイズ：0.1.2

ストレッチ性のある生地を使用し、程よくボディラインに添う美シルエット。

膝下から緩やかに広がるフレアシルエットで、自然と脚を長く、まっすぐに見せてくれます。動きやすさと美しさを兼ね備えた、デイリーに活躍する一本です。

【STYLE UP PANTSハイウエストストレートパンツ】

STYLE UP PANTSハイウエストストレートパンツ

価格：\14,960

カラー：BRW／BLU／IND

サイズ：0.1.2

ストレートシルエットが、タイトすぎない絶妙なフィット感が魅力。

ボディラインに寄り添いながら、すっきりとした印象に。

ストレッチ性に優れた素材を使用し、快適な履き心地と動きやすさを兼ね備えたアイテムです。

(料金は税込みです)

■販売について

オンライン発売日：8月11日(月)12:00(正午）

・SNIDELオフィシャルオンラインストア（ http://www.snidel.com ）

・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/ )

・MASH STOREアプリ

全国店舗発売日：8月13日(水)

・SNIDEL全国店舗（ http://snidel.com/Page/shoplist.aspx ）

■SNIDEL（スナイデル）について

2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）

■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/

■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/