【加西市観光ハックDAO】『「CryptoNinja×加西市コラボNFT」がもらえる周遊キャンペーン』無料配布開始！
株式会社あるやうむ（本社：北海道札幌市、代表取締役：畠中博晶）は、兵庫県加西市から業務を受託しているNFT と DAO を融合させたファン参加型観光振興施策『加西市観光ハックDAO』の事業の一環として、2025年8月11日（月）正午より、人気NFTコレクション「CryptoNinja」とコラボした周遊型デジタルスタンプラリー『「CryptoNinja×加西市コラボNFT」もらえる周遊キャンペーン』を開始しました。市内の観光スポットを巡ってQRコードを読み取るだけで、期間限定のオリジナルNFTを無料で取得できるほか、達成条件に応じて非売品グッズや総額100万円相当のCNPトークン山分けボーナス加算のチャンス。デジタルとリアルを横断する新感覚の観光体験をお楽しみください。
▶ 特設ページURLはこちら https://kasaihackdao.alyawmu.com/
誰もが加西市の観光まちづくりに参画できる「加西市観光ハックDAO」とは
「加西市観光ハックDAO」は、加西市の観光施策を"ハック＝再発見・再構築"し、まちづくりに関わる参加型プロジェクトです。オンラインコミュニティ（DAO）に参加し、観光の魅力を発信・提案しながら、人と地域とつながる新しい体験を提供します。活動を通じて、参加者同士で評価投票を行い、貢献度に応じて総額約100万円相当のCNPトークンが配布されます。
【『加西市ハックDAO』特設ページからご参加ください。】
「CryptoNinja×加西市コラボNFT」がもらえる周遊キャンペーン詳細
１.下記市内5カ所の指定スポットへ訪問
２.各所に設置されたポスターのQRコードを読み取るとNFTを獲得
３.3カ所訪問＆NFT取得で『soraかさい』で非売品の記念品がもらえる（内容はお楽しみに）
４.5カ所訪問＆NFT取得のコンプリートボーナスで総額約100万円相当のCNPトークンの加算ボーナス
※CNPトークンの加算ボーナスは、別途Discordへの参加等が必要です（無料）
※キャンペーン期間：令和７年８月11日(月)正午～令和８年３月23日(月)正午
※当地でのNFT取得に関するお問い合わせは、株式会社あるやうむまでお願いいたします（当地管理施設様側ではお答えできかねます）
加西市役所NFTデザイン
加西市役所（観光課窓口）
リアルの加西市観光課員にご挨拶しましょう！運が良ければ課長さんにもお会いできるかも！『私、デジタル加西市観光課員の〇〇でございます』とご挨拶願います！
※開庁日時での訪問必須（平日8:30～17:15）
soraかさいNFTデザイン
soraかさい
・加西市の平和ミュージアム
・3カ所訪問＆NFT取得で非売品の記念品がもらえるチェックポイント施設
※開館時間：9:00～18:00
※別途入館料200円（一般）必須
※要休館日の確認
北条鉄道NFTデザイン
北条鉄道
・レトロで人気のキハ40に乗車で田園を満喫！
・クリーム色の車体に青いラインをあしらい、JR五能線時代のデザインで走るその姿は、鉄道ファンのみならず老若男女の心をつかむ
※別途乗車券購入必須
羅漢寺NFTデザイン
羅漢寺
約500体の石仏が織りなす静謐（せいひつ）な江戸の祈り風景。‘私に’ ‘誰かに’似た像を探してみてください！
※別途拝観料200円（一般）必須
※拝観時間：9:00～17:00
えぇもん王国NFTデザイン
えぇもん王国
・毎朝届く新鮮野菜や果実、米などの直売所
・野菜やフルーツを使用した創作料理やスウィーツは併設のカフェレストラン「EK.delicafe」で提供
※営業時間：8:30～17:00（要営業日の確認）
「CryptoNinja×加西市コラボNFT」保有者特典で限定カメラフレーム利用可！
旅の思い出に残る限定カメラフレームで“推し風景”を撮影し、Xで「＃加西市ハックDAO」を添えてポストしてみてください。あなたの一枚が次の旅人を呼び込む“招待状”に。さらにCNPトークン約100万円相当を山分け配布の対象者に。今すぐコラボNFTを手に入れて、映え旅と豪華インセンティブを楽しみましょう！
加西市役所（観光課）NFTカメラフレーム
soraかさいNFTカメラフレーム
北条鉄道NFTカメラフレーム
羅漢寺NFTカメラフレーム
えぇもん王国カメラフレーム
全体スケジュール（予定）[表: https://prtimes.jp/data/corp/91165/table/197_1_ccd6e7f34a48f9b4c0a71f694765a08e.jpg?v=202508110955 ]
株式会社あるやうむについて
「NFTによる地方創生」を推進するため、全国の自治体向けにふるさと納税NFT／観光NFT/地域おこし協力隊DAOソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。
地域の魅力をのせたNFTをふるさと納税の返礼品とすることや、地域でDAOを運営することを通じて、新たな財源を創出すると共に、シティプロモーションや関係人口の創出に繋げます。
社名「あるやうむ」はアラビア語で今日を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様にNFTという先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。
株式会社あるやうむ 会社情報
- 会社名 ：株式会社あるやうむ
- 代表者 ：畠中 博晶
- 所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室
- 設立 ：2020年11月18日
- 資本金 ：1億6449万円（準備金含む）
- 事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発
- URL ：https://alyawmu.com/
- X：https://twitter.com/alyawmu/
- Voicy : https://voicy.jp/channel/3545