【JOPT 2025 Tokyo #03】「ポーカーチェイス」で公式オンライン予選＆Main Event Online Day 1 (本選) 、開催決定！

ジャパンオープンポーカーツアー株式会社

ジャパンオープンポーカーツアー株式会社（東京都新宿区、代表取締役：亀井 翼、以下「ジャパンオープンポーカーツアー」）は、2025年10月9日（木）～13日（月）に開催される日本最大級のポーカートーナメント「JOPT 2025 Tokyo #03」において、株式会社Skyfall（東京都港区、代表取締役：長谷川 智一）が提供する人気オンラインポーカーゲーム『ポーカーチェイス』とのコラボレーションを実施することを発表いたします。

2025年8月29日（金） ～ 10月5日（日）の期間、『ポーカーチェイス』アプリ内で、JOPTの象徴であるMain Eventに直結する「公式サテライト（予選）」および「JOPT 2025 Tokyo #03 Main Event Online Day 1（本選）」を開催。本取り組みにより、オンラインから本戦への参加ルートが確立され、全国のプレイヤーにとって、より身近にJOPTへ挑戦できる機会が広がります。

オンライン開催概要

● Online Satellite

期間：2025年8月29日（金）～10月4日（土）／全205回開催予定（毎日開催）

フリーロール（無料参加可）や、エントリーしやすい「Miniサテライト」など、多様な形式を用意。初心者から上級者まで幅広く参加可能です。

● Online Day 1

期間：2025年9月20日（土）～10月5日（日）／全5回開催予定

Day 1をオンラインで突破すれば、JOPT本戦（Day 2）への出場権を獲得できます。

今回の取り組みのポイント

オンラインとオフラインの架け橋に

～「誰もが挑戦できる」ポーカー大会へ～

● オンラインからJOPT本戦へ直結する「新たな挑戦の場」

アプリ上でのサテライトを勝ち抜けば、JOPTメインイベント本戦への出場権を獲得可能。誰もが夢舞台へ挑戦できる仕組みを実現。

● ゲーム性×エンタメ性で新規層にもリーチ

ポーカーチェイス独自の演出やUI設計により、未経験者や若年層の参加も後押し。新たなファン層の開拓を促します。

● 実績十分のコラボレーション、恒例企画として定着

「JOPT 2025 Tokyo #01」「JOPT 2025 Grand Final」「JOPT 2025 Tokyo #02」に続く4度目の連携。シリーズを通して高い評価を受けており、恒例の取り組みとしてポーカープレイヤーに広く浸透しています。

JOPT 2025 Tokyo #01のコラボ紹介ページはこちら：

https://japanopenpoker.com/jopt_online_day1_pokerchase/



JOPT 2025 Grand Finalのコラボ紹介ページはこちら：

https://japanopenpoker.com/jopt2025gf_pokerchase_collaboration-2/

JOPT 2025 Tokyo #02のコラボ紹介ページはこちら：

https://japanopenpoker.com/jopt2025tokyo02_pokerchase_collaboration/

JOPT 2025 Tokyo #03のコラボ紹介ページはこちら：

https://japanopenpoker.com/jopt2025tokyo03_pokerchase_collaboration/

「ポーカーチェイス」について

本作はテキサスホールデムポーカーを採用しており、プレイヤーに配られた2枚のカードとテーブル上に追加されていく5枚の共通カード（コミュニティカード）の、計7枚から5枚を使って手役を作り、その役の強さによって勝敗が決まります。

手持ちのチップがなくなった順番でそのゲームから脱落・順位が確定していくバトロワ式のルールとなっているため、相手からチップを総取りし、1位を目指していくゲームです。

・サイトURL ：https://poker-chase.com/

・ジャンル ：バトロワ式オンラインポーカー

・プラットフォーム：iOS / Android / PCブラウザ

・ダウンロード ：https://app.adjust.com/mxw8u3t

・利用料金 ：ダウンロード無料/一部課金

・権利表記 ：(C) Skyfall Inc. All Rights Reserved.

株式会社Skyfallについて

企業名 ：株式会社Skyfall

代表者 ：代表取締役社長 長谷川 智一

所在地 ：（東京オフィス）東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー19階

（新潟オフィス）新潟県新潟市中央区東大通2丁目4番10号 日本生命新潟ビル7階

事業内容 ：リワードマーケティングプラットフォーム事業・アプリメディア事業

設立 ：2017年10月

従業員数 ：190名（2025年3月末）

資本金 ：7,939万3,750円

ホームページ：https://skyfall.co.jp/

Japan Open Poker Tourについて

「すべてのポーカーに、白熱を。」をコンセプトに2011年の創設以来、JOPTは、日本最大級、アジア屈指の規模を誇るポーカーイベントへと成長しました。年間のべ5万人以上が参加し、プロ・アマチュア問わず、若年層から富裕層、インフルエンサーや著名人まで、多様なプレイヤーが集う一大イベントとなっています。

また、地方開催を通じた地域経済の活性化やジュニア層への普及、著名人の参画など、ポーカーを「文化」として根づかせる取り組みを積極的に展開しています。さらに、国内外250以上の提携店舗やアジア・アメリカの国際大会との連携を通じ、世界とつながる競技プラットフォームとしての地位も確立しています。

今後もJOPTは、国際化と多様性を推進しながら、日本における健全なポーカーカルチャーの発展を牽引してまいります。

JOPT 2025 Tokyo #03

開催日程 : 2025.10.09 - 10.13

開催場所 : ベルサール高田馬場

JOPT公式HP：

https://japanopenpoker.com/

公式X：

https://x.com/japanopenpoker

公式Instagram：

https://www.instagram.com/japanopen/

企業名 ：ジャパンオープンポーカーツアー株式会社

代表 ：亀井 翼 / CEO: KAMEI Tsubasa

所在地 ：東京都新宿区市谷本村町2-21 市ヶ谷キャナルコート 3F

事業内容 :ポーカー大会の企画運営・インターネットでのコンテンツ配信および広告業務

設立 ：2016年4月22日

従業員数 ：63名（2025年7月末）

資本金 : 300万円

ホームページ:https://japanopenpoker.com/