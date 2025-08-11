「オリエンタルヒルズ沖縄」「猪苗代 磐梯山麓温泉　静楓亭」　　サンフロンティア不動産の株主様限定特別プランをご用意

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 清一、以下、当社）は、当社の株主優待の対象ホテルである「オリエンタルヒルズ沖縄(https://or-okinawa.com/)」（沖縄県国頭郡恩納村）と、「猪苗代 磐梯山麓温泉 静楓亭(https://seifutei.jp/)（SEIFUTEI）」（福島県耶麻郡猪苗代町）の2館のスモールラグジュアリーホテルにおいて、当社の株主様限定特別プランのご提供を開始いたしました。

当社の株主優待は、毎年多くの株主様にご利用いただき、大変ご好評をいただいております。

このたび、日ごろのご支援への感謝を込め、株主優待をご利用いただける2館のスモールラグジュアリーホテルにて、株主様限定のご宿泊プランをご用意いたしました。いずれのホテルでも、優遇特典と株主様優待特別プライスでご提供いたします。株主の皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

「株主様優待割引券」のご利用方法は、本券ならびに株主様専用ホームページにてご確認ください。

■ご予約方法

「株主優待割引券」のご予約方法と同様に、ホテルへの直接のお電話もしくは、各ホテルの公式ホームページからのご予約にて承ります。

■料金

株主様限定の特別料金でご案内いたします。お部屋タイプ、ご利用日でご料金が異なります。各ホテルの公式ホームページより「ご予約」を選択いただき、上記プランのご利用日を選択の上、ご確認ください。

■優遇特典

・オリエンタルヒルズ沖縄 専用車による那覇空港送迎サービス

・猪苗代 磐梯山麓温泉 静楓亭 タクシーによるJR猪苗代駅送迎サービス

「オリエンタルヒルズ沖縄」

「オリエンタルヒルズ沖縄」は、東シナ海を見晴らす海抜30mの丘に、わずか14棟のスイートヴィラを配した、世界でたったひとつの“幸せなプライベート”ホテルです。

全室に日本最大級（4.2m×12m）のプライベートプールを備え、心ゆくまで非日常を満喫いただけます。エグゼクティブスイートは70平方メートル にプールを含め162平方メートル 、オリエンタルスイートは100平方メートル ・2ベッドルームで200平方メートル を超える広さを誇ります。

水面に浮かぶように設計されたレストランでは、フレンチ・江戸前鮨・鉄板焼きから選べる極上ディナーを。専属シェフが地元の旬食材を厳選し、丹精込めたコース料理をご用意します。誰にも邪魔されない、あなただけの至福のリゾート時間をお過ごしください。

オリエンタルヒルズ沖縄

住所：沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣79-1

電話番号：098-966-1611

公式ホームページ： https://or-okinawa.com

公式Instagram： https://www.instagram.com/orientalhillsokinawa_oho

「猪苗代 磐梯山麓温泉 静楓亭」

「猪苗代 磐梯山麓温泉 静楓亭」は、磐梯朝日国立公園を背に、日本百景・猪苗代湖を望む自然の中に佇む、全11室の“大人の温泉三昧”宿です。

毎分480リットルが湧き出る、加水なしの源泉かけ流しの露天風呂を全室に備え、その広さは約7.3畳。お好きな時にお好きなだけ湯浴みをお楽しみいただけます。客室は和室二間とリビングを備えた105平方メートル のスイート仕様。そして、別棟の個室大露天風呂がお庭に広がり、プレミアムスイートには癒しのテラスや水盤もご用意しています。お食事は夕・朝ともにお部屋でいただく“上げ膳・据え膳”スタイルで、くつろぎのひとときをお届けします。温泉と美食、そして何もしない贅沢。

静楓亭でしか味わえない至福の滞在をご堪能ください。

猪苗代 磐梯山麓温泉 静楓亭 SEIFUTEI

住所：福島県耶麻郡猪苗代町字大道南1640-6

電話番号：0120-517-846

公式ホームページ：https://seifutei.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/seifuteipr

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を中心に事業を展開し、「利を求むるに非ず、信任を求むるにあり。変わるのは自分、お客様視点でお困りごとを解決する。期待以上で応える！」という方針のもと、“世界一お客様に愛されるビジョナリー・カンパニー”を目指しています。

中核の不動産再生事業（リプランニング(R)）では、ビルの購入から、再生・活用企画、建設工事、テナント誘致、滞納賃貸保証サービス、管理、販売、そして、その後のビル経営に至るまで、一貫した不動産サービスをワンストップで提供しております。事業を通じて、ビル経営者様やテナント様と一体となり、豊かでサステナブルな街づくり、社会づくりに取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：サンフロンティア不動産株式会社

代表取締役会長：堀口 智顕

代表取締役社長：齋藤 清一

設立：1999年4月

本社：東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル14階

URL：https://www.sunfrt.co.jp

サンフロンティア不動産株式会社の最新情報一覧：https://www.sunfrt.co.jp/news