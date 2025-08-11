EASL 2025-26シーズン開幕戦は台北で桃園パウイアン・パイロッツと対戦決定

沖縄バスケットボール株式会社

この度、東アジアスーパーリーグ(EASL)より発表がありました通り、EASLの2025-26シーズン開幕戦「EASL Tip-Off 2025」は10月8日(水)に東京と台北の2都市で同日開催され、キングスは台北和平籃球館にてP.LEAGUE+王者の桃園パウイアン・パイロッツ(チャイニーズ・タイペイ)と対戦します。

EASLは東アジア最高峰の大会であり、キングスが次なる挑戦と掲げる「沖縄を世界へ」を体現できる重要な国際大会です。東アジアの頂点に立てるよう、チーム一丸となって全力で戦います。

引き続き、キングスへの後押しをよろしくお願いします。

■EASL Tip-Off 2025 概要

▽台北開催

・台北富邦ブレーブス vs 宇都宮ブレックス

日時：2025年10月8日（水）

会場：台北和平籃球館（チャイニーズ・タイペイ）

試合開始：19:30（日本時間）／18:30（現地時間）

・桃園パウイアン・パイロッツ vs 琉球ゴールデンキングス

日時：2025年10月8日（水）

会場：台北和平籃球館（チャイニーズ・タイペイ）

試合開始：21:30（日本時間）／20:30（現地時間）

▽日本開催

・アルバルク東京 vs ザック・ブロンコス

日時：2025年10月8日（水）

会場：京王アリーナTOKYO（日本）

試合開始：19:00（日本時間）

なお、「EASL Tip-Off 2025」のチケット情報および放送詳細は近日中に発表予定となります。詳細はEASLの公式サイトよりご覧ください。

▷EASL公式サイト：https://www.easl.basketball/ja

■EASLホーム初戦の相手はメラルコ・ボルツ(フィリピン)

キングスのホーム初戦は10月22日(水)より、昨シーズンに激闘を繰り広げたフィリピンの強豪メラルコ・ボルツを沖縄サントリーアリーナに迎えます。昨季、同じグループで熾烈な戦いを繰り広げ、共に鎬を削ったライバル同士の対決は、手に汗握る熱い戦いとなること間違いなしです。

海外の強豪チームに挑むキングスへ、沖縄サントリーアリーナから多くの後押しをよろしくお願いします。

■EASL 2025-26シーズン ホームゲームスケジュール

日程：

・10月22日(水)

vs メラルコ・ボルツ(フィリピン)

・12月17日(水)

vs マカオ・ブラックベアーズ (マカオ)

・2月4日(水)

vs 桃園パウイアン・パイロッツ(チャイニーズ・タイペイ)

会場：沖縄サントリーアリーナ

キングスアウェーゲームおよびその他対戦カードについては、EASL公式サイトをご確認ください。

■EASL 2025-26シーズン ホームゲーム観戦チケット概要

4シーズン連続での出場となるEASLでは、シングルゲームの販売に加え、”駐車場付きの”グループチケットの販売も予定しています。詳細は以下をご確認ください。詳細は以下をご確認ください。

●販売スケジュール

シングルゲームチケット及び駐車場付きグループチケットの販売日時は同じ日時となります。

＜10月22日(水) vs PBA代表(フィリピン)＞

・2025-26ファンクラブ会員先行販売

8月19日(火)12:00～8月20日(水)11:00

・一般販売

8月20日(水)12:00～

＜12月17日(水) vs マカオ・ブラックベアーズ (マカオ)＞

・2025-26ファンクラブ会員先行販売

10月19日(日)12:00～10月20日(月)11:00

・一般販売

10月20日(月)12:00～

＜2月4日(水) vs 桃園パウイアン・パイロッツ(チャイニーズ・タイペイ)＞

・2025-26ファンクラブ会員先行販売

11月19日(水)12:00～11月20日(木)11:00

・一般販売

11月20日(木)12:00～

●駐車場付きグループチケットについて(4席のセットチケット)

4席まとめて購入すると「駐車場チケット」も付いてくるグループチケットを数量限定でご用意しています。この機会に、東アジアの強豪との対戦を沖縄サントリーアリーナでお楽しみください！

＜駐車場付きグループチケット詳細＞

・対象試合：EASL 2025-26 キングスホームゲーム3試合

・対象席種：アリーナS、アリーナA、アリーナB

・販売価格：グループチケットは定価での販売となります

・その他：

販売予定枚数に達し次第販売終了となります

座席選択画面の後に駐車場チケットをカートに追加する購入画面がございますので、忘れずに追加してください。

＜駐車場について＞

・駐車場：コザ運動公園立体駐車場等 エリア1 (アスレチック広場側)

(〒904-0034 沖縄県沖縄市山内１丁目14－1 )

・入場方法：駐車場入り口にて駐車場チケット(QRコード)をご提示ください。駐車場スタッフにてQRコードをスキャンいたします。

※コザ運動公園立体駐車場等は試合開始3時間前より駐車可能です。

※駐車場の入り口は下記の図をご確認ください。

※駐車場チケットのQRコードのスクリーンショットや画面キャプチャでは入場いただけません。

※一度駐車場を出た車両の再入庫はできません。

▽駐車場チケットに関する注意事項

※「駐車場チケット」はリセール及び、譲渡はできません。

※入庫の際に「駐車場チケット」をBスマチケアプリ内にて表示し、スタッフへ提示ください。QRコードのスクリーンショットや画面キャプチャでは入場いただけません。

※不正転売及び不正な行為が確認された場合は、キングスのホームゲームに関する全てのチケットの権利を剥奪いたします。

＜駐車場をご利用いただく前に必ずご一読ください＞

・当日、試合開始30分前頃から周辺道路や駐車場内の混雑が予想されます。時間にゆとりをもち、安全運転でご来場ください。

・安全を第一に考慮した運用を優先いたしますので、必ず駐車場スタッフの誘導に従い行動をお願い申し上げます。

・弊社では駐車場内でのトラブルや事故については責任を負い兼ねますので、十分にご注意ください。

・本指定の駐車場以外には、駐車スペースをご用意しておりませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

・近隣の施設や住宅地における違法駐車は、アリーナ周辺地域の皆さまにご迷惑をとなりますのでご遠慮ください。駐車場チケットをお持ちでないお客様には、シャトルバスまたは公共交通機関のご利用をお願いします。

・試合終了後1時間半以内に出庫のご協力をよろしくお願いします。当該駐車場は常時開放ではなく、施錠し出入りを制限する施設でございますのでご注意ください。

●チケット価格

以下のチケット価格は1席(1試合)あたりの価格となります。

・こども価格は中学生以下が対象です。

・駐車場付きグループチケットは定価×4席の価格となります。