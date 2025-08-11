『ONE PIECE 海賊無双4 』エネル、キング、ゼットが参戦する新規DLCの配信が決定！追加キャラクター6体を収録した「キャラクターパス3」も本日8月11日（月）より発売開始！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/Xbox One/

Windows 10で発売中の『ONE PIECE 海賊無双4』（開発：株式会社コーエーテクモゲームス）に

おいて、新規追加DLCの配信決定ならびに、追加キャラクター6体を収録した「キャラクターパス3」を本日より発売開始したことをお知らせいたします。また、Nintendo Switch(TM)とPlayStation(R)4のダウンロード版がお得に購入できるセールも実施中です。この機会に是非爽快無双アクションをお楽しみ

ください。

新規プレイアブルキャラクターが追加DLC「キャラクターパック」第７・8弾で配信決定！

2025年2月に世界各地で実施したユーザーアンケ―トの結果、エネル、キング、ゼットが

「第8弾：スペシャルセレクションパック」で参戦決定！2026年初頭に配信を予定しております。

さらに、「ルッチ-CPO‐」を含む新規追加キャラクター3体を収録したキャラクターパック第7弾も

2025年秋に配信決定！気になるキャラクターは今後公開予定となりますので、続報にご期待ください！

新DLCがセットになった「キャラクターパス3」が本日8月11日（月）より発売開始！

新規DLC「キャラクターパック」第7弾と第8弾がセットになった「キャラクターパス３」が本日より

発売開始いたしました！購入特典のシャンクスの追加特殊技“神避”は本日より使用可能！

「キャラクターパス3」の収録内容を紹介する最新映像も公開いたしましたので、ぜひご視聴ください。

ご視聴はコチラ！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PwlKyDuutQI ]

「キャラクターパス３」の詳細はコチラ：https://oppw4-20.bn-ent.net/dlc/characterpass3/

◆「キャラクターパス3」購入特典

「キャラクターパス3」を購入いただいたくと、

シャンクスの追加特殊技“神避”が購入特典として付属。

本特殊技は、「シャンクス」、「シャンクス-FILM RED-」どちらでも使用可能！

購入後すぐに使用いただける特典となりますので、ぜひこの機会にお買い求めください！

【キャラクターパック第7弾：???パック】

2025年秋に配信予定の追加DLC第7弾では、ルッチ-CP0-の配信が決定！

さらに、2体の新規追加キャラクターと、追加キャラクターの衣装計3着も収録予定。

ルッチ -CP0-

ルッチ -CP0-は連続攻撃や特殊攻撃によって、人型と人獣型を切り替えながら戦うことができる！また、本気バーストを使用することで覚醒フォルムへ変化！圧倒的な攻撃力で群がる敵を蹴散らそう！

【追加DLC第8弾：スペシャルセレクションパック】

2025年2月に世界各地で実施した追加DLCに関するアンケートの結果、追加DLC第8弾「スペシャル

セレクションパック」にエネル、キング、ゼットの参戦が決定！追加DLC第8弾は2026年初頭に配信

予定！

追加されるキャラクターや配信日等の続報は公式Ｘや公式ＨＰでお届けしていきますので

是非チェックください！

「ONE PIECE 海賊無双4」製品公式サイト：https://oppw4-20.bn-ent.net/

「ONE PIECE」家庭用ゲーム公式X：https://x.com/opgame_official

「Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4のダウンロード版がお得に購入できる

サマーセール実施中！

ニンテンドーe-shop、PlayStation(TM)Storeにて、「ONE PIECE 海賊無双4」がお得な価格で購入できるダウンロード版のセールを実施中！

ゲーム本編とプレイアブルキャラクターのDLCがセットになった「Deluxe Edition」・「Ultimate Edition」や、ギア5ルフィ、ウタ、ロジャーが参戦する「キャラクターパス2」もセール対象！

ぜひこの機会にお買い求めください。

セール期間

Nintendo Switch(TM)版：2025年8月24日（日）

PS4(R)版：2025年8月13日（水）

※ハード毎にセールの終了日が異なりますので、ご注意ください。

セール会場はこちら！

https://dl-scp.bn-ent.net/

『ONE PIECE 海賊無双4』 とは

『ONE PIECE』×『無双』のコラボレーション作品！

大人気アニメ『ONE PIECE』と爽快なアクションが人気の『無双』

シリーズのコラボレーションにより実現した、全世界累計出荷数800万本（*1）突破の大人気シリーズ「海賊無双」の最新作！

「一“気”当千の仲間と大冒険」をコンセプトにアニメで描かれた冒険を爽快なONE PIECEアクションで体験可能。

＊1：※ダウンロード版含む ※株式会社バンダイナムコエンターテインメント調べ ※2023年5月時点

『ONE PIECE』無双アクション

本作は、「リアルなONE PIECEの戦場体験」をコンセプトに、アクション中に破壊される建物や土煙が漂う空気感など「ONE PIECEの戦場体験」を追及！従来の「海賊無双」では出来なかった「破壊アクション」「空中無双アクション」「フォルムチェンジ」などの新要素を盛り込むことで、これまで以上に爽快な『ONE PIECE』無双アクションを実現しています。

ひとつなぎのドラマ体験！!

「海賊無双」シリーズならではのアニメのストーリーを楽しめるモード「ドラマティックログ」では、ドレスローザでの戦いを含む「新世界突入編」や「ホールケーキアイランド編」など、TVアニメの大人気エピソードを自らの手で追体験が可能！あの感動を爽快アクションと共に楽しむことができます。

さらに現在アニメで描かれている「ワノ国編」を、ゲームオリジナルストーリーで描きます。ワノ国を舞台とした麦わらの一味の新たなる冒険、海賊無双ならではの展開を体験いただけます！

海賊無双シリーズ初のオンライン4人共闘！

本作では4人のオンライン共闘プレイに対応！次々に出現する強敵を4人で撃破していく「巨大ボス戦」、4人で協力しながら、プレイヤーそれぞれにかけられた懸賞金を上げてミッションを進めていく「総合懸賞金戦」、様々な状況に対応しながら、自軍のナワバリを一定時間防衛する「時間防衛戦」、自分以外の3人と協力してナワバリを増やしていく「ナワバリ争奪戦」の4種類の共闘無双を体験せよ！

詳細は製品公式サイトをチェック！ https://oppw4-20.bn-ent.net/

製品基本情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1797_1_3482ab21771b7fc73e2db90c85023bfe.jpg?v=202508110926 ]