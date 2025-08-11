『ONE PIECE 海賊無双4 』エネル、キング、ゼットが参戦する新規DLCの配信が決定！追加キャラクター6体を収録した「キャラクターパス3」も本日8月11日（月）より発売開始！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/Xbox One/
Windows 10で発売中の『ONE PIECE 海賊無双4』（開発：株式会社コーエーテクモゲームス）に
おいて、新規追加DLCの配信決定ならびに、追加キャラクター6体を収録した「キャラクターパス3」を本日より発売開始したことをお知らせいたします。また、Nintendo Switch(TM)とPlayStation(R)4のダウンロード版がお得に購入できるセールも実施中です。この機会に是非爽快無双アクションをお楽しみ
ください。
新規プレイアブルキャラクターが追加DLC「キャラクターパック」第７・8弾で配信決定！
2025年2月に世界各地で実施したユーザーアンケ―トの結果、エネル、キング、ゼットが
「第8弾：スペシャルセレクションパック」で参戦決定！2026年初頭に配信を予定しております。
さらに、「ルッチ-CPO‐」を含む新規追加キャラクター3体を収録したキャラクターパック第7弾も
2025年秋に配信決定！気になるキャラクターは今後公開予定となりますので、続報にご期待ください！
新DLCがセットになった「キャラクターパス3」が本日8月11日（月）より発売開始！
新規DLC「キャラクターパック」第7弾と第8弾がセットになった「キャラクターパス３」が本日より
発売開始いたしました！購入特典のシャンクスの追加特殊技“神避”は本日より使用可能！
「キャラクターパス3」の収録内容を紹介する最新映像も公開いたしましたので、ぜひご視聴ください。
ご視聴はコチラ！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PwlKyDuutQI ]
「キャラクターパス３」の詳細はコチラ：https://oppw4-20.bn-ent.net/dlc/characterpass3/
◆「キャラクターパス3」購入特典
「キャラクターパス3」を購入いただいたくと、
シャンクスの追加特殊技“神避”が購入特典として付属。
本特殊技は、「シャンクス」、「シャンクス-FILM RED-」どちらでも使用可能！
購入後すぐに使用いただける特典となりますので、ぜひこの機会にお買い求めください！
【キャラクターパック第7弾：???パック】
2025年秋に配信予定の追加DLC第7弾では、ルッチ-CP0-の配信が決定！
さらに、2体の新規追加キャラクターと、追加キャラクターの衣装計3着も収録予定。
ルッチ -CP0-
ルッチ -CP0-は連続攻撃や特殊攻撃によって、人型と人獣型を切り替えながら戦うことができる！また、本気バーストを使用することで覚醒フォルムへ変化！圧倒的な攻撃力で群がる敵を蹴散らそう！
【追加DLC第8弾：スペシャルセレクションパック】
2025年2月に世界各地で実施した追加DLCに関するアンケートの結果、追加DLC第8弾「スペシャル
セレクションパック」にエネル、キング、ゼットの参戦が決定！追加DLC第8弾は2026年初頭に配信
予定！
追加されるキャラクターや配信日等の続報は公式Ｘや公式ＨＰでお届けしていきますので
是非チェックください！
「ONE PIECE 海賊無双4」製品公式サイト：https://oppw4-20.bn-ent.net/
「ONE PIECE」家庭用ゲーム公式X：https://x.com/opgame_official
「Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4のダウンロード版がお得に購入できる
サマーセール実施中！
ニンテンドーe-shop、PlayStation(TM)Storeにて、「ONE PIECE 海賊無双4」がお得な価格で購入できるダウンロード版のセールを実施中！
ゲーム本編とプレイアブルキャラクターのDLCがセットになった「Deluxe Edition」・「Ultimate Edition」や、ギア5ルフィ、ウタ、ロジャーが参戦する「キャラクターパス2」もセール対象！
ぜひこの機会にお買い求めください。
セール期間
Nintendo Switch(TM)版：2025年8月24日（日）
PS4(R)版：2025年8月13日（水）
※ハード毎にセールの終了日が異なりますので、ご注意ください。
セール会場はこちら！
https://dl-scp.bn-ent.net/
『ONE PIECE 海賊無双4』 とは
『ONE PIECE』×『無双』のコラボレーション作品！
大人気アニメ『ONE PIECE』と爽快なアクションが人気の『無双』
シリーズのコラボレーションにより実現した、全世界累計出荷数800万本（*1）突破の大人気シリーズ「海賊無双」の最新作！
「一“気”当千の仲間と大冒険」をコンセプトにアニメで描かれた冒険を爽快なONE PIECEアクションで体験可能。
＊1：※ダウンロード版含む ※株式会社バンダイナムコエンターテインメント調べ ※2023年5月時点
『ONE PIECE』無双アクション
本作は、「リアルなONE PIECEの戦場体験」をコンセプトに、アクション中に破壊される建物や土煙が漂う空気感など「ONE PIECEの戦場体験」を追及！従来の「海賊無双」では出来なかった「破壊アクション」「空中無双アクション」「フォルムチェンジ」などの新要素を盛り込むことで、これまで以上に爽快な『ONE PIECE』無双アクションを実現しています。
ひとつなぎのドラマ体験！!
「海賊無双」シリーズならではのアニメのストーリーを楽しめるモード「ドラマティックログ」では、ドレスローザでの戦いを含む「新世界突入編」や「ホールケーキアイランド編」など、TVアニメの大人気エピソードを自らの手で追体験が可能！あの感動を爽快アクションと共に楽しむことができます。
さらに現在アニメで描かれている「ワノ国編」を、ゲームオリジナルストーリーで描きます。ワノ国を舞台とした麦わらの一味の新たなる冒険、海賊無双ならではの展開を体験いただけます！
海賊無双シリーズ初のオンライン4人共闘！
本作では4人のオンライン共闘プレイに対応！次々に出現する強敵を4人で撃破していく「巨大ボス戦」、4人で協力しながら、プレイヤーそれぞれにかけられた懸賞金を上げてミッションを進めていく「総合懸賞金戦」、様々な状況に対応しながら、自軍のナワバリを一定時間防衛する「時間防衛戦」、自分以外の3人と協力してナワバリを増やしていく「ナワバリ争奪戦」の4種類の共闘無双を体験せよ！
詳細は製品公式サイトをチェック！ https://oppw4-20.bn-ent.net/
製品基本情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1797_1_3482ab21771b7fc73e2db90c85023bfe.jpg?v=202508110926 ]