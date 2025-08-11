この夏、冷えの頂点へ！焼肉の熱気に、キンキンの一杯を。“冷えのうまさ”を楽しむ『アサヒスーパードライ キンキンタンブラー』安楽亭にて発売開始！
株式会社安楽亭
キンキンタンブラーとは？
さらに！BLACKPINKオリジナルタンブラーが当たるチャンスも！
詳細を見る :
https://anrakutei.jp/
キンキンに冷やした一杯を、最後の一口まで“うまい”温度で楽しめる専用タンブラーが、今年の夏の限定デザインで登場。スーパードライの「冷え×辛口」のうまさを最大限に引き出すキンキンタンブラーを、安楽亭で体感してください！
キンキンポイント１.
1.2mmの薄い飲み口。ビールの冷たさ実感！
キンキンポイント２.
熱伝導率が高いアルミ製でのタンブラーで、キンキンの冷え！
キンキンポイント３.
約５℃以下になると辛口カーブの色が変わるタンブラー！冷たさを目で見て実感！
商品名
アサヒスーパードライ キンキンタンブラー
販売価格：590円（税込み649円）
販売開始日：2025年８月8日（金）～
販売店舗：安楽亭対象店舗（一部店舗を除く）
アサヒスーパードライキンキンタンブラーをご注文いただいた方を対象とした「BLACKPINKオリジナル キンキンタンブラー プレゼントキャンペーン」もスタートいたします！
キャンペーン期間：
発売開始～ 9月19日（金）10:00
＊店舗によって発売開始日が異なる場合がございます。
応募方法：スーパードライご注文時に配布される応募くじからQRコードを読み取り、LINE経由で応募
賞品：BLACKPINKコラボデザインのオリジナルタンブラー（抽選で3,000名様）
キャンペーン詳細はアサヒビール公式サイトをご覧ください。
https://www.asahibeer.co.jp/superdry/cp/250723-250919/
キンキンタンブラーが楽しめる安楽亭のフェア情報は公式サイトにてご確認ください。
