この夏、冷えの頂点へ！焼肉の熱気に、キンキンの一杯を。“冷えのうまさ”を楽しむ『アサヒスーパードライ キンキンタンブラー』安楽亭にて発売開始！

株式会社安楽亭

キンキンに冷やした一杯を、最後の一口まで“うまい”温度で楽しめる専用タンブラーが、今年の夏の限定デザインで登場。スーパードライの「冷え×辛口」のうまさを最大限に引き出すキンキンタンブラーを、安楽亭で体感してください！

キンキンタンブラーとは？

キンキンポイント１.

1.2mmの薄い飲み口。ビールの冷たさ実感！

キンキンポイント２.

熱伝導率が高いアルミ製でのタンブラーで、キンキンの冷え！

キンキンポイント３.

約５℃以下になると辛口カーブの色が変わるタンブラー！冷たさを目で見て実感！

商品名

アサヒスーパードライ キンキンタンブラー

販売価格：590円（税込み649円）

販売開始日：2025年８月8日（金）～

販売店舗：安楽亭対象店舗（一部店舗を除く）

さらに！BLACKPINKオリジナルタンブラーが当たるチャンスも！

アサヒスーパードライキンキンタンブラーをご注文いただいた方を対象とした「BLACKPINKオリジナル キンキンタンブラー プレゼントキャンペーン」もスタートいたします！

キャンペーン期間：

発売開始～ 9月19日（金）10:00

＊店舗によって発売開始日が異なる場合がございます。

応募方法：スーパードライご注文時に配布される応募くじからQRコードを読み取り、LINE経由で応募

賞品：BLACKPINKコラボデザインのオリジナルタンブラー（抽選で3,000名様）

キャンペーン詳細はアサヒビール公式サイトをご覧ください。

https://www.asahibeer.co.jp/superdry/cp/250723-250919/

キンキンタンブラーが楽しめる安楽亭のフェア情報は公式サイトにてご確認ください。

詳細を見る :https://anrakutei.jp/