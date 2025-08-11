こがさかベイクが新カフェをオープン！上品であたたかみのある空間で、スイーツと和紅茶のペアリングや季節のアフタヌーンティーを提供

株式会社キープ・ウィルダイニングこがさかベイクカフェ 2025年8月20日OPEN（OPEN10:00-21:00）

東京・町田のパティスリー〈こがさかベイク〉が、同じく町田でカフェブームの先駆けとして14年間にわたり地域に親しまれてきた〈Cafe KATSUO〉をリニューアル。

2025年8月20日、「Kogasaka Bake Cafe」として新たに生まれ変わります。

長年愛されてきたカフェの歴史を受け継ぎながら、〈こがさかベイク〉ならではの味わいと手しごとのぬくもりを大切に、上品であたたかみのある空間をお届けします。

リニューアルのポイント１.：季節のアフタヌーンティーセットと和紅茶のペアリング

季節のアフタヌーンティーセットと和紅茶のペアリング

こがさかベイクで人気の焼菓子や生菓子を一口サイズで盛り合わせた、季節のデザートプレート。

それぞれのお菓子の味わいを引き立てるよう開発されたオリジナルブレンドの和紅茶とともに、ペアリングをお楽しみいただけます。

自家製パンを使ったブルスケッタやキッシュなどの前菜もご一緒に。

ゆったりとした午後の時間にふさわしい、贅沢なひとときをお届けします。

リニューアルのポイント２.：こがさかベイクを“いちばん美味しい状態”で

こがさかベイクを“いちばん美味しい状態”で

焼菓子・生菓子・パン。それぞれの素材が持つ個性や自然な風味を大切にしています。

料理に使用するパンは、リニューアルした物販店舗でも注目を集める、ブーランジェ伊藤慎也による自家製パン。本格的な味わいと親しみやすい食感を両立し、世代を問わず楽しめるよう仕上げました。お食事にもスイーツのお供にもぴったりな、こがさかベイクならではのパンです。

こがさかベイクの商品は、余計なものはできる限り使わず、一つひとつを丁寧に心を込めてお作りしています。カフェではその美味しさをいちばん良い状態で味わっていただけるよう、あえてシンプルに。だからこそ、焼き加減や温度、ボリューム、組み合わせなど、細かな部分にまで心を配っています。

野菜をたっぷり使った彩り豊かなメニューは、見た目にも華やかで、心も身体も満たされる内容に。

また、ランチタイムもディナータイムも、スイーツまでしっかり楽しめるコースをご用意しています。最後の一口まで美味しく召し上がっていただけるよう、構成や味の流れにも工夫を凝らしました。

リニューアルのポイント３.：テイクアウトでは味わえない、特別な体験を

テイクアウトでは味わえない、特別な体験を

人気の季節のタルトや焼きタルトは、相性の良い自家製アイスを添えてご提供。

また、かつてCafe KATSUOで愛されたワッフルも、よりリッチな味わいに進化。テイクアウトでは味わえない、カフェならではの特別な体験をお楽しみください。

和紅茶は、専門家とともに開発したオリジナルブレンド。時間の経過とともに変化する味わいを丁寧に淹れ、一杯ごとに違った表情をお楽しみいただけます。

「フルーツティー」などのアレンジティーや、和紅茶を使ったカクテルもご用意しています。

リニューアルのポイント４.：上品さと心地よさを兼ね備えた空間で、日常の中の“小さな満足”を

上品さと心地よさを兼ね備えた空間で、日常の中の“小さな満足”を

店内は白を基調に、アンティーク家具や自然素材でまとめた上品で温かみのある空間。心地よい雰囲気の中で、ゆったりと時間を過ごしていただけます。

昼は、彩り豊かな料理とともにゆったりとしたランチタイムを。旬の素材を使ったお料理や自家製パンを楽しみながら、心と身体にやさしいひとときをお過ごしいただけます。

午後は、スイーツと和紅茶でくつろぐティータイムを。季節のタルトや焼菓子に合わせて丁寧に淹れた和紅茶で、日常を少しだけ贅沢に彩るカフェ時間をお楽しみください。

夕暮れからは、ワインやカクテルを片手に語らうディナータイムを。落ち着いた照明と上品な空間の中で、大切な人とゆったりと過ごす夜を演出します。



日常の中にふと訪れる、“小さな満足”や“ときめき”。

こがさかベイクカフェは、そんなやさしい時間をお届けしたいと願っています。

特別感のある味わいや空間を、気軽に楽しんでいただけるように。

毎日でも通いたくなるような、肩の力を抜いて立ち寄れる場所を目指しています。

素材の良さや丁寧な仕込み、ほっとできる空間。

そのひとつひとつを大切にしながら、暮らしのそばに寄り添う、あたたかな記憶に残るひとときをご用意しています。

【店舗情報】

店舗名：Kogasaka Bake Cafe（こがさかベイクカフェ）

住所：東京都町田市森野1-36-11 WALD 2F

定休日：無

営業時間：Open:10:00-21:00

公式Instagram : @kogasakabake

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社キープ・ウィルダイニング

広報担当：田中 知亜樹

電話番号：042-851-8461

メールアドレス：keepwill.promotion@gmail.com