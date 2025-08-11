ストリートミュージシャンの新聖地『日本橋 Music Liver』

株式会社スパート

日本橋 Music Liver 実行委員会（株式会社スパート 本社：東京都中央区日本橋室町 代表取締役：嶋崎琢也）では、日本の芸能文化を支え続けてきた東京日本橋にて、次世代アーティストの発掘を目的としたストリートライブイベント、「日本橋 Music Liver」を毎週木曜日開催している。

全国でも数少ない地域公認のストリートイベントで、プロアーティストからも注目が集まっている同イベントでは、これまで90組を越えるストリートミュージシャンが好演。行き交うオフィスワーカーや訪日旅行客が足を止め温かい声援を送る場面が多く見られ、地下歩道ならではの天候に左右されず、気温も保たれる会場は、ストリートミュージシャンサイドからも大好評となっている。

ライブの様子は、注目のYouTubeチャンネル『Tokyo Street Live 4K』により生配信とアーカイブ化がなされ、アーティストの内面に迫るインタビューは、ご当地メディア『日本橋チャンネル』がそれぞれ担当する。

現在、SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）、BRONZE STAGE（日本橋案内所前）の二つのステージが設けられ、SILVER STAGEは隔週木曜日（第2第4木曜日）、BRONZE STAGEは毎週木曜日に実施している。

SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）BRONZE STAGE（日本橋案内所前）会場図

ストリートミュージシャンの登竜門的イベントとすべく、登録アーティストのみが参加できるコンテスト形式のライブ企画や、アワード的な総決算イベントも用意、名実ともにメジャーデビューへの道が開かれ、単にストリートステージを提供するだけにとどまらない企画を日本橋 Music Liver では提供している。

エリア内の商業施設や地域の商店とコラボレーションを行なうことにより、エリアの方々の理解にも努め、アフターステージには、同じエリアの飲食店でファン交流イベントを実施するなど、充実した連動施策が用意されている。

ステージ設備も備えたAGORA CAFE

注目の8/14は、結芽乃&さわりさ、鳥居れな&ミ子、はしもとねね、小杉ゆん＆青木ありあの4組のアーティストが出演する。

SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）には都内を中心に路上ライブ・ライブハウス出演など精力的に活動中の結芽乃、大阪府出身シンガーソングライターのさわりさと、物語性のあるオリジナル楽曲をピアノとギター、カメレオンボイスで表現する憑依系シンガーソングライター鳥居れな、ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを演奏するヴァイオリニストのミ子が登場。

BRONZE STAGE（日本橋案内所前）には60年代～70年代のフォークソングやROCK、J-POPなど、ざまざまなジャンルの音楽からの影響を受けた楽曲が特徴のはしもとねねと、ロックバンド赤い同盟 Vo.Fl.として活動中の青木ありあ、音楽高校に通う16歳シンガーソングライター小杉ゆんが、それぞれ自慢のパフォーマンスを披露する。

いま注目のアーティストによる白熱のライブに期待したい。

8/14ステージ詳細

【実施時間】

結芽乃&さわりさ 17:30～ SILVER STAGE

鳥居れな&ミ子 18:50～ SILVER STAGE

はしもとねね 17:30～ BRONZE STAGE

小杉ゆん＆青木ありあ 18:50～ BRONZE STAGE

【実施場所】

日本橋室町三丁目地下歩道 *COREDO室町テラス前地下1階：SILVER STAGE

日本橋案内所前 *COREDO室町1地下1階：BRONZE STAGE

【入場料】

無料

※諸事情により、実施場所・時間・出演アーティスト等が変更となる場合がございます。公式サイト、公式SNSをご確認ください。

【出演アーティストプロフィール】

ゆめの結芽乃

大分出身2001年生まれ。

14歳の時に初めてアコースティックギターに触れ、17歳でオリジナルソングを制作。18歳には「くるめジュニア音楽祭審査員特別賞」を受賞。

普段はおっとりとした雰囲気を持ちながらも、ステージ上ではキラキラボイスで聴く人の心にときめきを届ける。

年間200本以上ものライブを行い、音楽を通じて豊かな表現力を持つアーティストとして知られている。

毎日のように路上ライブを行ったり都内を中心に箱ライブ出演など精力的に活動中。

さわりささわりさ

大阪府出身シンガーソングライター。

都内を中心にライブハウスや路上ライブなどで活動中。

とりい れな鳥居れな

静岡県清水町出身のアーティスト。

物語性のあるオリジナル楽曲をピアノとギター、カメレオンボイスで表現する憑依系シンガーソングライター。

現在は都内でのライブ活動を中心に、自身のフィルム写真を使用したグッズ制作や、水彩抽象画の販売、noteにて自伝やエッセイを執筆するなど、活動の幅を広げている。

【出演歴】

・テレビ東京:THEカラオケ★バトル

・日本テレビ:歌唱王

・テレビ朝日:今夜誕生日！音楽チャンプ

【コーラス】

・NHK:第68回紅白歌合戦(島津亜矢)

・渋谷オーチャードホール(川嶋あい)

・昭和女子大学人見記念講堂(井上苑子)

みこミ子

4歳からヴァイオリンを始め、大学在学中に好きなボカロ楽曲やアニソンを演奏した動画の投稿を始める。

「ヴァイオリンが歌っているみたい」と好評を博し、現在も視聴者と楽しみながら投稿を続けている。演奏ジャンルはポップスからクラシックまで幅広い。

東京を拠点に声優さん、アーティストさんのライブ出演、ボカロＰさんとのコラボなど積極的に活動中。

はしもと ねねはしもとねね

神奈川県横浜市出身、2002年9月2日生まれ。

両親の影響で小学6年生の時にギターに出会い、15歳から作詞作曲を開始。

2022年頃から、下北沢QLUB Queや吉祥寺MANDA-La2など都内を中心にライブ活動をはじめる。

60年代～70年代のフォークソングやROCK、J-POPなど、ざまざまなジャンルの音楽に強い影響を受け、自身で作詞作曲を行なっている。2024年7月20日には、1stシングル「よりそい屋さん」を配信リリース。コロナ禍に書き下ろした本楽曲は、昭和のフォークサウンドをベースにしながらも、コロナ禍に感じていた気持ちを真っ直ぐに詰め込んだ楽曲となっている。

また、映画「アルム」（野本梢監督）、「ある母」（板橋友也監督）をはじめとした映画、ドラマなどへの出演経験もある。

こすぎ ゆん小杉ゆん

16歳、音大付属高校2年生。avex youth所属のシンガーソングライター。

小学校1年生からギターを始め、4年生から路上ライブやライブハウスで活動。

9歳から14歳までカラオケまねきねこ専属アーティストを務める。女優、モデルとしても活動しており、CM、映画、ドラマなどに出演中。

主な芸歴

◆映画

2020 『こどもばんぱく』ギター少女高橋ゆず役

劇中歌「青い空に向かって僕らは」担当

2017『トリノコシティ 』美織役

◆テレビ

2018 NTV「1周回って知らない話『大竹しのぶ編』」 大竹しのぶ(幼少期)役

2014 YTV「獣医さん 事件ですよ」 第11話 大倉美貴(幼少期)役

◆CM

2023 学習塾1対1ネッツ

2017 富士通「3Dセンシング技術」篇

2017 環境省クールビズCM静岡篇

2017 セブンイレブン「おにぎり100円セール」

2016 コカ・コーラ「爽健美茶」

2016 COCO塾ジュニア

あおき ありあ青木ありあ

青木ありあ 19歳 avex entertainment所属

ガールズバンドUtakata3&1 ロックバンド赤い同盟 Vo.Fl.として活動



2018年 童謡こどもの歌コンクール 大人部門銀賞

2019年 ツアーズミュージカル 赤毛のアン広島

2019年 2020年エンターテインメントチャレンジ＋２年連続グランプリ

2022年 映画ちゃりへん ヒロイン

2023年 NHKのど自慢 今週のチャンピオン

2023年 日比谷フェスティバル 宮本亞門氏、平原綾香氏らに"NEXTアーティスト"として選出

2024年 ありあフェス開催600人集客

TV 音楽チャンプ 関ジャニ∞モーツァルト

公式SNS / HP

公式ウェブサイト https://nmusicliver.jp/

公式X https://x.com/NML_info

公式TikTok https://www.tiktok.com/@info_nml?lang=ja-JP

公式 Instagram https://www.instagram.com/nml___official/

日本橋 Music Liver 概要

【実施期間】 2025年4月3日（木）～

【実施時間】 17:30～20:00

【実施場所】 日本橋案内所前（COREDO室町1地下1階）※毎週木曜日

日本橋室町三丁目地下歩道（COREDO室町テラス地下1階）※第2第4木曜日

※いずれも東京都中央区日本橋室町（東京メトロ三越前駅直結）

【協力】 Tokyo Street Live 4K https://youtube.com/@tokyostreetlive4k

日本橋チャンネル https://www.youtube.com/@ch-xi7ts