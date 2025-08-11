【2025年7月度】FXの通貨ペアに関する投資家アンケート

アドバイザーナビ株式会社

調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年7月2日 ～ 2025年7月7日調査母集団：193人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

【2025年7月度・アンケートサマリ】

7月度の調査では、「米ドル/円」「ユーロ/円」などが人気の通貨ペアとして票を集めた。

また、今後取引してみたい通貨ペアについても「米ドル」「ユーロ」「豪ドル」などを組み合わせた回答が多く、初心者・経験者ともにメジャー通貨を好んでFX取引をしている傾向が見られた。

FX取引の実態に関するアンケート調査

FX取引の実態に関する7月度の調査結果は以下の通りとなった。

FXの取引経験はどのくらいありますか？

1位：1年～3年未満

2位：3年～5年未満

3位：5年～10年未満

「1年～3年未満」が29.0％で最も多く、「3年～5年未満」が25.9%でこれに続いた。

また、「5年～10年未満」「10年以上」との回答も多かった。

FX取引はどの時間帯にすることが多いですか？（複数選択可）

1位：20時～24時

2位：17時～19時

3位：7時～10時

「20時～24時」が62.2％で圧倒的に多かった。

なお、その他は「17時～19時」が36.3%、「7時～10時」が19.7%などとなった。

FXの勉強は何でしましたか？（複数選択可）

1位：YouTube

2位：その他インターネット

3位：本・雑誌

YouTubeが68.9%で最も多かったが、「その他インターネット」(42.5%)、「本・雑誌」(42.0%)もこれに続いた。

初めてのFX取引はいくらから始めましたか？

1位：5万円以下

2位：10万円程度

3位：5万円程度

「5万円以下」が46.6％で最も多く、その他は「10万円程度」が24.4%、「5万円程度」が17.1%であった。

FX取引にレバレッジを活用していますか？

はい：65.3%

いいえ：34.7%

レバレッジの活用については、「はい」が65.3%、「いいえ」が34.7%で、6割以上がレバレッジを活用していることがわかった。

おすすめのFX通貨ペアに関するランキング調査

ここからは、実際のユーザーが選んだFX通貨ペアの人気ランキングを紹介する。

よく取引する通貨ペアはどれですか？（複数選択可）

1位：米ドル/円

2位：ユーロ/円

3位：豪ドル/円

「米ドル/円」が93.8％で圧倒的な人気を集め、ついで「ユーロ/円」が18.7％、「豪ドル/円」が15.5%だった。

上位3つはいずれも円との組み合わせとなった。

初心者はどの通貨ペアから始めると良いと思いますか？

1位：米ドル/円

2位：メキシコペソ/円

3位：豪ドル/円、ユーロ/円

「米ドル/円」が91.7％で圧倒的な人気を集めた。

なお、そのほかは「メキシコペソ/円」が2.1%、「豪ドル/円」と「ユーロ/円」が1.6%だった。

よりリターンを狙うならどの通貨ペアから良いと思いますか？

1位：米ドル/円

2位：英ポンド/円

3位：トルコリラ/円

「米ドル/円」が38.9％で最も多く、「英ポンド/円」が19.7％で2番目に多かった。

また、「トルコリラ/円」が9.8%の票を集めて3位だった。

おすすめのFX通貨ペア(https://adviser-navi.co.jp/invest/fx/column/20540/)の詳細はこちら

あなたが今注目している、もしくはこれから取引してみたいと考えている通貨ペアはどれですか？円との通貨ペアランキング（複数選択可）

1位：ユーロ/円

2位：米ドル/円

3位：豪ドル/円

「ユーロ/円」が28.5％で最も多かった。

ついで「米ドル/円」が27.5％、「豪ドル/円」が20.7%となった。

外貨との通貨ペアランキング（複数選択可）

1位：ユーロ/米ドル

2位：豪ドル/米ドル

3位：英ポンド/米ドル

「ユーロ/米ドル」が47.2％で圧倒的な人気を集め、ついで「豪ドル/米ドル」が20.7％で続いた。

なお、「英ポンド/米ドル」との回答も3番目に多く、米ドルとの通貨ペアでの取引に注目している投資家が多いことも推測された。

アンケート回答者の詳細データ

回答者の年齢回答者の職業■会社概要

社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ： 2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp

【弊社運営メディア】

カードローンメディア：カードローンナビ(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/)

クレジットカードメディア：クレジットカードナビ(https://adviser-navi.co.jp/card/column/)

FXメディア：FXおすすめナビ(https://adviser-navi.co.jp/invest/fx/column/)

債務整理メディア：債務整理(https://adviser-navi.co.jp/debt-consolidation/column/)

【調査結果詳細】

https://adviser-navi.co.jp/invest/fx/column/30623/

【データの引用・転載について】

データの引用は申請無しでご利用いただけます。掲載にあたり、下記の事項を厳守ください。

・データの加工は禁止です。

・出典元のURLを(URLをDofollowで）明記ください。

出典：アドバイザーナビ「【2025年7月度】FXの通貨ペアに関するユーザーアンケート」：https://adviser-navi.co.jp/invest/fx/column/30623/