第35回 日本少年野球全国選抜岐阜大会「フィットイージー杯」 が開催されました

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市）は、2025年8月1日（土）～3日（日）に開かれた中学生の硬式野球大会「第35回 日本少年野球全国選抜岐阜大会」において、冠スポンサーとして協賛し「フィットイージー杯」として実施いたしました。本大会は各地方の強豪チームが岐阜県に会し、真剣勝負を繰り広げる歴史ある大会です。当社は地域に根ざした企業として、今後も次世代を担う選手たちを応援します。第35回 日本少年野球全国選抜岐阜大会「フィットイージー杯」優勝・東海ボーイズ

第35回 日本少年野球全国選抜岐阜大会「フィットイージー杯」準優勝・大垣ボーイズ◆大会概要

・大会名：第35回 日本少年野球全国選抜岐阜大会「フィットイージー杯」

・主催：公益財団法人 日本少年野球連盟 岐阜県支部

・開催期間：2025年8月1日（金）～3日（日）

・会場：岐阜ファミリーパーク野球場など 岐阜県内 計15球場

・出場チーム数：56チーム

※出場チーム 各支部エリア 内訳

岐阜県支部18チーム 北陸支部：3チーム 福井県支部：4チーム

静岡県支部：4チーム 愛知県東支部：4チーム 愛知県西支部：4チーム

愛知県中央支部：4チーム 三重県支部：3チーム 埼玉東支部：1チーム

長野県支部：3チーム 滋賀県支部：1チーム 京都府支部：5チーム

大阪北支部：1チーム 和歌山県支部：1チーム

・優勝：東海ボーイズ（愛知中央支部）、準優勝：大垣ボーイズ（岐阜県支部）

1日（土）の初日から全56チームが岐阜県内 計15の球場で熱戦を繰り広げました。

3日（日）に行われた決勝戦では、愛知中央支部の東海ボーイズと岐阜県支部の大垣ボーイズが対戦。序盤は東海ボーイズが攻め立て得点を重ね、試合を優位に進めます。

大垣ボーイズも終盤に反撃を開始、最終回の7回には猛攻で2点差まで詰め寄りますが、あと1本が出ず、6対4で東海ボーイズが優勝を果たしました。

表彰式では、当社の取締役副社長・中森勇樹から優勝チームに優勝トロフィーとメダルを授与、準優勝チームには盾を授与しました。

また表彰式では取締役副社長の中森より「この酷暑の中で3日間戦ってきた選手の姿を間近で見ることができ、胸を打たれました。この大会やこれまでにも、嬉しいことや悔しいことがたくさんあったと思います。どれも財産だと思いますので、ここで学んだことを皆さんのこれからの野球人生、自分自身の人生に活かしてほしいと思います」と選手に言葉を贈りました。

当社は「楽しみながら健康になれる、目標達成ができる」をコンセプトに、全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開しています。スポーツを通じて地域の健康促進や青少年の育成に貢献する取り組みを今後も継続してまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資 本 金：510,387,625円

従 業 員 数：275名 ※2024年10月31日現在

店 舗 数：218店舗 ※2025年8月11日現在

U R L：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ (https://fiteasy.co.jp/)（コーポレートサイト）