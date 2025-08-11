【ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端】一夜限りの “ワイン×コーヒー×スイーツ” ペアリングイベント「出張CROSS POINT夜カフェ第4弾」を2025年8月22日（金）限定開催

株式会社ホテルマネージメントジャパン

ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端（所在地：福岡市博多区店屋町6－26）では、2025年8月22日（金）、ワイン・コーヒー・スイーツの美しいマリアージュを楽しむ、一夜限りのペアリングイベントを開催します。本イベントの目玉は、パティシエが一皿ずつ丁寧に仕上げるアシェットデセール「パブロバ」。サクッと軽やかなメレンゲととろけるクリームに、季節のフルーツやワインを使った特製ソースを添えた一皿を提供します。ソムリエがセレクトした上質なワイン、または香り高いスペシャルティコーヒーを合わせることで、五感を満たす特別なひとときを演出します。そして、焼き菓子好きにはたまらない「カヌレ」もラインナップ。外はカリッと香ばしく、中はしっとりと焼き上げたカヌレに、ドリンクを添えてお楽しみいただけます。スイーツとお酒の新しい楽しみ方を知りたい方、ソムリエセレクトのワインを気軽に味わいたい方、アシェットデセールやパブロバに興味がある方にぴったりのイベントです。カップルや友人同士で過ごす、ちょっと贅沢な夏の夜にもおすすめ。数量限定となりますので、ぜひお早めに来場ください。

ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端「出張CROSS POINT夜カフェ第4弾」

■ 日 時：2025年8月22日（金）

■ 場 所：ホテル オリエンタル エクスプレス福岡中洲川端 / １F

■ 時 間：18：00～22：00 ※なくなり次第終了

■ 料 金：アシェットデセールセット 2,000円（ドリンク付） ※税込

カヌレセット 1,400円（ドリンク付） ※税込

■ ホテル オリエンタル エクスプレス福岡中洲川端

博多駅まで電車で約4分、天神駅まで約2分と福岡観光へのアクセスに便利な「呉服町駅」と「中洲川端駅」の中間地点に立地。24時間利用可能なジムや長期滞在に便利なコインランドリーなど、様々なニーズに適した設備も準備しています。

■ オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,169室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

X：https://twitter.com/Oriental_HR

CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル（総客室数7,671室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,450名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年7月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/

