グリーンコキア見頃【国営海の中道海浜公園】

一般財団法人 公園財団見頃を迎えたグリーンコキア。奥に見えるのがPlayCafe。

国営海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）では、2,000株のグリーンコキアが見頃になりました。まんまるもふもふとしたフォルムがズラッと並ぶ様子は、夏のうみなかの風物詩です。見頃は9月上旬頃まで、その後少しずつ色づき、10月には真っ赤に紅葉したコキアをご覧いただけます。

コキアの並ぶ先にある‘PlayCafe’では、コキアそっくりな‘かき氷抹茶’や、オリジナル夏レスカなどのひんやりスイーツ&ドリンクを販売中。テラス席で可愛いコキアを眺めながら夏の風を感じ、ほっと一息つく時間を過ごせます。

コキア（ホウキギ）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/479_1_15327f39db6e7b578137b02218a4cb52.jpg?v=202508110856 ]

コキアを眺めながら味わう PlayCafe おすすめメニュー

かき氷抹茶

フォルムがコキアそっくり。夏の定番商品。

税込500円

オリジナル夏レスカ

志賀島産はちみつと玄界灘産塩 を使用した夏にピッタリのドリンク。今年の新商品です。

税込400円

ギャラリー

国営海の中道海浜公園

海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。

〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25

TEL：092-603-1111 FAX：092-603-1199

公園ホームページ： https://uminaka-park.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/uminaka.go.jp/

X： https://x.com/uminakapark

Instagram： https://www.instagram.com/uminonakamichiseasidepark/