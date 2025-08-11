奇跡を呼ぶ石「スーパーセブン」をエレガントに仕立てたブレスレット「Heavenly Bijou」、ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」より新登場！

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、愛と奇跡をテーマにしたラグジュアリーブレスレット「Heavenly Bijou（ヘブンリー・ビジュー）」を発売開始いたしました。
深紅のルビーを中心に、神秘のスーパーセブンやピンクアメジスト、すべてを調和する水晶をあしらった、まさに“天上の宝石”と呼ぶにふさわしい一本です。



女性らしい柔らかな色合いの中に、凛とした強さと優美なエネルギーが共存するデザインは、愛、勝利、直感力、そして総合運アップまで、多面的な願いを込めて身に着けられるお守り仕様。


日々をより輝かせたい方、大切な節目を迎える方への贈り物にもおすすめです。





◆Heavenly Bijou


◇サイズ/販売価格


- S（約14～14.5cm） 33,000円（税込36,300円）
- M（約15～15.5cm） 33,000円（税込36,300円）
- L（約16～16.5cm） 34,000円（税込37,400円）
- LL（約17～17.5cm） 35,000円（税込38,500円）


◇使用している石


- ルビー：深い愛情・喜び・カリスマ性・勝利・幸運
- スーパーセブン：厄除け・浄化・愛と調和・開運
- ピンクアメジスト　直観力を高める・能力開花・愛のお守り・癒し
- 水晶　総合運を上げる・他の石をパワーアップ・浄化




奇跡の石スーパーセブンをルビーと合わせ、エレガントに仕立てたブレスレット。


スーパーセブンは持ちたいけれど、大粒のストーンは普段着けにくい、という方にぴったりの、4ｍｍストーンをベースに仕立てました。



中央には、宝石の女王ルビーのタンブル型ストーンを配置。


仕事での充実、人生において大切な縁に恵まれることを願う方に、頼もしい味方として力を発揮してくれるでしょう。



優しく凛としたピンクアメジストをプラスし、上品な中にも凛としたエネルギーで全体をまとめ、大人が持つパワーストーンジュエリーとして仕立てました。




◆ご購入はこちらから


https://malulani.info/?pid=187213517



◆ラグジュアリーコレクションはこちらから


https://malulani.info/?mode=grp&gid=2924367(https://malulani.info/?mode=grp&gid=2924367)




◆ハワイ本店のご案内




オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。




頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。




ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。



ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)


ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)



◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。





◆本件に関するお問合せ
広報：庄子


TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv



◆会社概要


社名：H1GLOBAL株式会社


創業：2005 年4 月


代表者：代表取締役 輝咲 翔


本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901


TEL：03-6419-7755


事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。