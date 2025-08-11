福岡県小郡市に初出店！ヒップホップダンスの教室が９月にイオン小郡ショッピングセンターにオープンします。新学期、新しい習い事に挑戦してみませんか？

セイハネットワーク株式会社

株式会社セイハダンスアカデミー（福岡県福岡市，代表取締役：坂口 正美，以下セイハダンスアカデミー）は、２０２５年９月に「幼児からのダンス教室 セイハダンスアカデミーイオン小郡ショッピングセンター教室」を開校いたします。

『イオン小郡ショッピングセンター教室の3つのポイント！』

１. 毎日レッスンが開講しているのでご希望のコースに通いやすく、振替もしやすい！

２. 広々とした駐車場があるショッピングセンターで送迎がしやすい！

３. お買い物ついでに立ち寄れて送迎も楽々！

教室説明会を実施しているのでお気軽にご相談ください。

教室には窓がありお子様の様子をご覧いただけます。壁一面にある大きな鏡。思いっきり体を動かすことができます。

【セイハダンスアカデミー イオン小郡ショッピングセンター教室】

所在地：〒838-0115 福岡県小郡市大保字弓場110 館内１階

開校日：2025年9月

開講曜日：月・火・水・木・金・土・日

開講時間：10:00～19:00

【先行入会キャンペーン・教室説明会を実施中】

期間：7月18日(金)～8月31日(日)

受付時間：10:00～18:00

受付会場：イオン小郡ショッピングセンター館内1階 あまのがわ広場

【新規開校特典】

『無料体験後の入会で入会金\0 (通常\5,500)』

【アクセス】

西鉄電車『大保』駅より徒歩約15分

駐車場台数：2000台

詳細はこちら

https://space.aeon-kyushu.info/buildings/ogori

名前が付いた動きで分かりやすく楽しく振りを覚えます。

【セイハダンスアカデミーの３つの魅力】

１.“踊れた！”を実感できる、独自のメソッド

２.忙しいご家庭にもやさしい「振替レッスン」制度

３.年に1回の個別面談で「できた！」を一緒に実感

【セイハダンスアカデミー ホームページ】

▼セイハダンスアカデミー ホームページはこちらから

https://www.seiha.com/dance-academy/

▼セイハダンス無料体験のお申し込みはこちらから

https://www.seiha.com/dance-academy/entry/

▼セイハダンスアカデミーフリーダイヤルはこちらから

03-5608-7860

▼セイハダンスアカデミーとは

2歳から始められるセイハダンスアカデミーはパパイヤ鈴木氏が生みだした「パパイヤ式」のメソッド取り入れ、マットを使用し楽しく体を動かし、体 を使った表現力想像力をはぐくむことができます。ヒップホップ、ジャズ、ロックなどダンスを中心に、楽しみながらダンスが身につくカリキュラムになっております。パパイヤ鈴木氏が生み出したメソッドは、1から4の数字が書かれた「カズフミくんマット」を順に踏んでいくだけで、誰もが簡単に踊れるように設計されています。ダンスに最も大切な基礎スキルである、下半身の体重移動が自然と身につく、まさにダンスの譜面のようなもの、それがカズフミくんなのです。

▼セイハダンスアカデミーとは

1985年（昭和60年）創業、福岡市博多区に本社を置き、英語教室運営を中心に展開するセイハネットワーク株式会社、と共に全国のショッピングセンター、幼稚園・保育園内に1,300の教室に約85,000人の生徒が通う教室を展開している。「セイハ英語学院」を主体に「そろばん教室88くん」「セイハダンスアカデミー」「パパイヤ式キッズダンスアカデミー」「プログラミング教室 ロボ団」などの教室運営に加えオンライン英会話「UPトーク」や留学事業などを展開し、２０２２年体験型英語学習施設「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」を開設。２０２３年１２月からは株式会社テスコ「テスコ英会話スクール」を、２０２４年４月からは株式会社神田外語文庫「神田外語キッズクラブ」がグループ会社になっている。

■本社所在地：福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館4F

■代表者： 代表取締役 坂口 正美

■設立： 昭和60年 3月

■事業内容： 総合教育サービス業、英会話教室事業、保育事業、ダンス教室事業、そろばん教室事業、カルチャー教室事業、プログラミング教室事業、オンライン英会話事業、留学事業、オリジナル英語教室教材の企画・製作、学校法人日本教育学園でのインターナショナル幼稚園、「KITAKYU SHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」の運営。