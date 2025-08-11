【巨大迷路が夢鮮館に出現中！】

ヤマサ蒲鉾株式会社
ヤマサ蒲鉾株式会社（兵庫県姫路市／代表取締役社長：名田 和由）は、自社施設「かまぼこ工房 夢鮮館」2階にて、小学生以下のお子様を対象にした“巨大迷路”イベントを2025年8月2日（土）より開催しています。迷路をゴールしたらガチャガチャに挑戦できるほか、迷路の外壁に自由にお絵かき（落書き）もできる、夏休み限定のワクワク体験です。開催は8月24日（日）まで。


■夏休みの冒険体験「巨大迷路」登場！


兵庫県姫路市の「かまぼこ工房 夢鮮館」2階に、身長120cmまでの小学生以下のお子様限定で楽しめる“巨大迷路”が出現しました。自分の足で進み、ゴールを目指すシンプルな楽しさに加え、子どもたちが夢中になれる仕掛けを多数ご用意しています。



■ゴールしたら“ガチャガチャ”のごほうび！


迷路をクリアすると、その場で「ガチャガチャ」に1回挑戦できます。どんなアイテムが出るかはお楽しみ。チャレンジ成功の達成感と、ワクワク感がセットで味わえます。



■迷路に“落書きOK”！自由に絵を描こう！


今回の迷路は、ただ通るだけではありません。迷路の外壁にチョークで落書きができる仕組みになっており、好きなキャラクターや自由な絵を描いて自分だけのアート空間をつくることができます。描いて楽しい、見て楽しい、世界に一つだけの“参加型迷路”です。



■参加方法もカンタン


参加希望の方は、夢鮮館1階でのお買い物レシートを迷路入口でご提示ください。



■開催概要



開催期間：2025年8月2日（土）～8月24日（日）



場所：かまぼこ工房 夢鮮館 2階（兵庫県姫路市夢前町置本327-16）



対象：身長120cmまでの小学生以下
※保護者の方は入れません。お子様のみの挑戦となります。


　　　　（迷路の外から答えをお声がけいただくことは可能です。）



参加条件：夢鮮館1階でのお買い物レシートの提示



内容：巨大迷路、ガチャガチャ特典、迷路外壁へのお絵かき体験



駐車場：無料（夢鮮館の駐車場をご利用ください）



■企業情報


会社名：ヤマサ蒲鉾株式会社


所在地：兵庫県姫路市夢前町置本327-16


代表者：代表取締役社長 名田 和由


事業内容：水産練製品の製造・販売、観光施設運営


【お問い合わせ先】

ヤマサ蒲鉾株式会社
担当：総務部　家永 明久
住所：〒671-2122　兵庫県姫路市夢前町置本327-16
TEL：079-335-1055　　Email：iyenaga@e-yamasa.com