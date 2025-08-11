【巨大迷路が夢鮮館に出現中！】

ヤマサ蒲鉾株式会社ヤマサ蒲鉾株式会社（兵庫県姫路市／代表取締役社長：名田 和由）は、自社施設「かまぼこ工房 夢鮮館」2階にて、小学生以下のお子様を対象にした“巨大迷路”イベントを2025年8月2日（土）より開催しています。迷路をゴールしたらガチャガチャに挑戦できるほか、迷路の外壁に自由にお絵かき（落書き）もできる、夏休み限定のワクワク体験です。開催は8月24日（日）まで。

■夏休みの冒険体験「巨大迷路」登場！

兵庫県姫路市の「かまぼこ工房 夢鮮館」2階に、身長120cmまでの小学生以下のお子様限定で楽しめる“巨大迷路”が出現しました。自分の足で進み、ゴールを目指すシンプルな楽しさに加え、子どもたちが夢中になれる仕掛けを多数ご用意しています。

■ゴールしたら“ガチャガチャ”のごほうび！

迷路をクリアすると、その場で「ガチャガチャ」に1回挑戦できます。どんなアイテムが出るかはお楽しみ。チャレンジ成功の達成感と、ワクワク感がセットで味わえます。

■迷路に“落書きOK”！自由に絵を描こう！

今回の迷路は、ただ通るだけではありません。迷路の外壁にチョークで落書きができる仕組みになっており、好きなキャラクターや自由な絵を描いて自分だけのアート空間をつくることができます。描いて楽しい、見て楽しい、世界に一つだけの“参加型迷路”です。

■参加方法もカンタン

参加希望の方は、夢鮮館1階でのお買い物レシートを迷路入口でご提示ください。

■開催概要

開催期間：2025年8月2日（土）～8月24日（日）

場所：かまぼこ工房 夢鮮館 2階（兵庫県姫路市夢前町置本327-16）

対象：身長120cmまでの小学生以下

※保護者の方は入れません。お子様のみの挑戦となります。

（迷路の外から答えをお声がけいただくことは可能です。）

参加条件：夢鮮館1階でのお買い物レシートの提示

内容：巨大迷路、ガチャガチャ特典、迷路外壁へのお絵かき体験

駐車場：無料（夢鮮館の駐車場をご利用ください）

■企業情報

会社名：ヤマサ蒲鉾株式会社

所在地：兵庫県姫路市夢前町置本327-16

代表者：代表取締役社長 名田 和由

事業内容：水産練製品の製造・販売、観光施設運営

【お問い合わせ先】

ヤマサ蒲鉾株式会社

担当：総務部 家永 明久

住所：〒671-2122 兵庫県姫路市夢前町置本327-16

TEL：079-335-1055 Email：iyenaga@e-yamasa.com