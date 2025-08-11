【モンハン酒場WEST × ホテルK6】コラボ宿泊プラン登場！

株式会社NSグループ

「モンハン酒場WEST(大阪・なんば)」と、スタイリッシュで快適な滞在が人気の【ホテルK6 大阪なんば店】がコラボレーション！

ここでしか手に入らない限定ノベルティがもらえる特別な宿泊プランをご用意しました。

ご宿泊の料金にプラス3,000円で、『新大陸古龍調査団』もしくは、『禁足地調査隊』の旗が設置されたお部屋へのご宿泊と、コラボ限定ノベルティが付く、特別プランをご利用いただけます。

さらに、「ホテルＫ6」ご宿泊日から1週間以内であれば、

「モンハン酒場WEST」のチャージ料金（平日700円／土日祝日900円）が1回限り無料になるお得な特典も！

※「モンハン酒場」にご来店の際、「ホテルＫ6」ご利用時のレシートをご提示ください！

モンハンの世界観をお楽しみいただける、ここだけの特典が盛りだくさん！

開催期間：2025年7月30日(水)～

開催店舗:ホテルK6 大阪なんば店

プラン料金: 通常宿泊料金＋3,000円（税込）

※ご宿泊料金はご利用日やお部屋タイプによって異なりますので、詳細はホテルK6の予約ページをご確認ください。

ホテルK6 大阪なんば店 :https://www.hotel-k6.jp/ルームイメージ

※画像はイメージとなります。

※タペストリーの位置は部屋によって異なる場合がございます。

コラボ限定ノベルティ

ご宿泊のお客様には以下のノベルティをお一人様につき各1点プレゼントいたします。

１.ルームキー風アクリルキーホルダー

※サイズ:130mm×20mm

※鍵は付属いたしません。

２.オリジナルミニタオル

※サイズ:200mm×200mm

３.オリジナルトートバッグ

※サイズ:210mm×約300mm

※画像はいずれもイメージとなります

コラボプラン限定特典

「モンハン酒場WEST」チャージ料金無料(お一人様1回のみ)

「ホテルK6」のご宿泊日より1週間以内に「モンハン酒場WEST」にご来店いただきますと、お一人様1回限り「モンハン酒場WEST」のチャージ料金(平日700円/土日祝日900円)が無料となる特典です。

特典をご利用の際は、「ホテルK6」ご宿泊時のレシートをご提示ください。

※ご宿泊された人数のみ適用となります。

泊まって、集って、モンハンの世界を満喫しよう！

皆さまのご利用をお待ちしております！

ご予約はコチラから :https://www.489pro-x.com/ja/s/namba/search/?plans=335&show=plan

