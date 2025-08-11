REAL AKIBA BOYZ史上最大規模ワンマンライブ“ぼくらのマスターピース”カナヘイの小動物とコラボしたキービジュアルが公開！そして、初の海外単独、中国・上海でのワンマンライブも開催決定！

ISARIBI株式会社

■ キービジュアル初公開

今回のキービジュアルには、秋葉原の街並みを背景に東京体育館を組み合わせた象徴的な構図を採用。

中央にはRABメンバーのビジュアルとともに、LINEスタンプでも大人気のキャラクター「カナヘイの小動物」シリーズより「ピスケ＆うさぎ」が、RAB仕様のオタクバージョンのイラストで共演。

東京体育館という現実の巨大ステージに“アキバ文化”と“キャラクターカルチャー”が重なり合う、RABならではの世界観を表現したビジュアルです。

■RABとして初となる海外ワンマンイベントの開催

そして、2025年8月10日（日）、川崎・CLUB CITTA’にて開催された「リアルアキバアーティストファン感謝祭～夏祭り篇～」のステージ上にて、アニソンダンスパフォーマーREAL AKIBA BOYZ（以下、RAB）のメンバーであり、株式会社リアルアキバ代表の「けいたん」より、RABとして初となる海外ワンマンイベントの開催を発表いたしました。

開催地は、アジア圏を代表する都市 中国・上海。RABにとって、そしてアキバカルチャーにとっても大きなマイルストーンとなるこの公演は、グローバルな活動の第一歩として新たな挑戦となります。

詳細は後日発表予定となります。

■ 「ピスケ＆うさぎ」とのコラボ展開

「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE～ 僕らのマスターピース ～」では、キービジュアルにも登場したカナヘイ氏によるキャラクター「ピスケ＆うさぎ」との公式コラボレーションが展開されます。

ライブ会場で販売されるコラボグッズは、オタクバージョンの「ピスケ＆うさぎ」のイラストを使用。さらに公演にも「ピスケ＆うさぎ」がゲスト出演し、VJによるコラボ演出も予定されています。

詳細は追ってRAB公式SNSなどで発表されます。

【ピスケ＆うさぎ】

＜ピスケ＞

生真面目な性格でまれに思いもよらぬ行動に出ることも。基本的には何をされても無表情だが怒るとこわい。

＜ピンクのうさぎ＞

お調子者な性格でピスケにちょっかいを出してたまに怒られている。食べることが大好き。意外と常識人。

■「カナヘイの小動物」とは

LINEスタンプやSNSツールでおなじみのカナヘイが描く、あちらこちらでピャッと現れる、ゆるっとほっこりな小動物！

様々なコミュニケーションツールの中で人々に寄り添い、生活を彩ります。

【作者紹介】

＜カナヘイ＞

(C)︎ kanahei

イラストレーター・キャラクタークリエイター。

2003年に女子高生イラストレーターとしてプロデビュー。

コミュニケーションに特化したコンテンツ制作を得意とし、ガラケーデコメやLINEスタンプなど、時代の変化を捉えたモバイルコンテンツで数々のブームを生み出し続けている。

「ピスケ&うさぎ」を中心とした「カナヘイの小動物」シリーズは、国内外でグッズ展開されているほか、キャラクターコラボレーション、出版、企業広告など、幅広い分野で活動中。

■公式HP

「カナヘイの小動物」公式サイト：https://kanaheis-small-animals.jp/

REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE～ 僕らのマスターピース ～

2025年10月4日(土)

場所：東京体育館

開場 15:30 開演16:30

■チケット受付

一般発売

受付URL： https://l-tike.com/rab/

詳細

年齢制限：

※3歳以上チケット必要 /営利目的の転売禁止

出演：

REAL AKIBA BOYZ / REAL AKIBA BAND

備考：

【過保護席チケット】\110,000（税込）

★観覧について

・入場最優先

・過保護席エリア（A/Bいずれか購入時に選択）での観覧

※エリア図を参照ください

★特典

・リハーサル見学権

・終演後お礼動画配布(終演後配布)

・オンライン打ち上げ参加権（後日開催）

・RABメンバー打ち上げ模様の配信視聴権（後日開催）

・限定Tシャツ

・スペシャルアクリルブロック

・体育館開催記念座布団

・メンバー全員のサイン色紙（1枚）

特典は当日お渡し予定です。

※当日お越しになれなくなってしまった方は後日配送の対応をいたしますのでご案内をお待ちください

※必ず連絡のつくメールアドレスにてお申込みください

※メールアドレスでの連絡が取れない場合、対応いたしかねる場合がございます

お問い合わせ：info@meteora-st.jp

【VIP席チケット】\33,000（税込）

★観覧について

・VIP席エリア（A/Bいずれか購入時に選択）での観覧

※エリア図を参照ください

★特典付き

・限定Tシャツ

・記念座布団

【A席チケット】\8,800（税込）

【B席チケット】\6,600（税込）

【UNDER18(B席)チケット】\3,300（税込）

※座席エリアは、B席エリアとなります。

※UNDER18チケットをご購入の方は必ず当日年齢の確認ができる身分証明書をご持参ください。

当日年齢確認させていただきます。

受付URL

https://l-tike.com/rab/

http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4136

REAL AKIBA BOYZ

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。さらに「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、後輩の育成にも尽力している世界唯一のダンスアーティスト。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、Googleオフィシャルイベント「YouTube FanFest World Wide」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。さらに世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」にも連続出演、SnowMan佐久間大介の楽曲＆MV参加をはじめ、ダンスアーティスト史上初となる「THE FIRST TAKE」にも出演をするなど、アーティスト/YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2025年９月には４度目のメジャーデビューという謎の経歴をひっさげ、オリジナル・カバー曲含め全１４曲収録のフルアルバム「ぼくらのマスターピース」をSACRA MUSICよりリリースを予定。

REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:

https://www.youtube.com/@realakibaboyz

公式X (旧Twitter)：

https://x.com/RAB_CREW

Instagram:

https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/

METEORA st. INFORMATION

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/