Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S 2025年9/1（月）～9/6（土）開催「世界の継ぎ目となれ - JFW 20 + 20 -」を年間テーマに新たな20年へと前進

一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構（以下JFWO）は、前身となる「ファッション戦略会議」を2005年に発足後、本2026 S/Sシーズンにて20周年を迎えます。この記念すべき節目に、東京であるからこそ築かれてきた独自のファッション・ウィークの歴史を振り返り、数々のデザイナーが創り上げてきた軌跡を礎に、これからの20年に向けて決意を新たに、より一層魅力的なファッション・ウィークを目指します。



この20年間で震災、コロナ禍を経験し、また、SNSの発達など世の中は常に変化し、ファッションにおいても様々な表現方法が生まれています。ですが私たちは、リアルに人の息遣いを感じるファッション・ショーの持つ魅力はこれからも変わらない価値を持ち続けると信じています。 　


ファッション・ウィークを運営するJFWOは、この記念すべき20周年にあたる2026 S/S, A/Wシーズンの年間に渡り、様々な取り組みを行っていきます。






Japan Fashion Week 20周年　プレスキット（リリース・映像）を制作



【キーワード】カワイイ / テーラード / ミリタリー＆ワーク / デニム / ドレス

Japan Fashion Week 20周年プレスリリース



JFWではこの20周年を機に、東京独自のファッション文化について、「この20年でどんな服を生み出してきたのか」。 また、「西洋の服が持つ階級性や形式を、時代や個のフィルターを通して


どのように再解釈を重ねてきたのか」。を、5つのキーワードを手がかりに軌跡を振り返るリリースを作成しました。膨大なJFW 20年間のファッション・ウィークの歴史の中から厳選したルックと合わせてご覧ください。






Japan Fashion Week 20周年プレスリリースダウンロードリンク


https://prtimes.jp/a/?f=d147556-8-3761bc07720f80522d6f85bf25590c9f.pdf


Japan Fashion Week 20th スペシャルティザームービー


世界のファッションシーンを躍動感あふれる映像で取材し、発信し続ける唯一無二の媒体「ファッション通信」。今年40周年を迎える彼らの、日本のファッションシーンの財産とも言える歴史的な映像から、JFWの過去20年を振り返ります。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hmSlzHKlZB0 ]

︎ (C)︎INFAS.com (C)︎JFWO　　8/29（金）には長編をお披露目予定です。



※リリースおよび映像は20周年プレスキットとして掲載していただけます。


掲載の際は、以下でご紹介する2026S/Sシーズンのキージュアル、必要クレジットの併記をお願い致します。


Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S シーズンキービジュアル

「突然、未来は生まれない」



ファッションが生み出される原点 “デザインスケッチ”をモチーフに、積み重ねられた歴史へのリスペクトと、未来のさらなる発展への希望を込めたキービジュアルを発表しました。

デザイナーの純粋なクリエイションが最初に表出される“デザインスケッチ”。様々なスタイルのスケッチが重なり合い一つの大きなうねりを描き出すことで、東京のFashion Weekの20年の歴史とその先につながる未来への期待を表現しています。




(C)️JFWO



【STAFF CREDIT】


CREATIVE DIRECTOR：SHUNSUKE KAGA(dentsu)　ART DIRECTOR：YUSUKE IMAI(dentsu) COPY WRITER：KANA KOYAMA(UEDA-KE)　CREATIVE PARTNER：KOTA YABANA(W&D PARTNERS)　PRODUCER：EMI FUNABIKI（dentsu）、YUYA SUZUKI(&WHISTLE)　CREATIVE PRODUCER：YUMENO SUZUKI(dentsu Creative Force)　DESIGNER：TOSHINORI OBUCHI、KOTOMI SHIMAZU（Fabrica） ILLUSTRATION：NOBUYUKI OKU、MAYO MITANI、YUKI NISHITANI　 ILLUSTRATION COORDINATAR：KAZUMI UESHIMA（sugar）　RETOUCHER：DAISUKE ISOZAKI、REMI TERASHIMA、HIROTAKA ARAI、MAO NAOTSUKA(vons)





参加ブランドおよびショースケジュールを発表　

Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S シーズンは、楽天グループ株式会社（以下「楽天」）主催による、楽天が日本のファッションシーンを盛り上げ、その魅力を世界へ発信するプロジェクト「by R（バイアール）」にて発表する1ブランドを含む全23ブランド（初参加5ブランドを含む20の公式デザイナーショー、および3つのパートナーシップショー（海外参加5））の参加が決定しました。


今季は渋谷ヒカリエを主会場に、その他ブランド独自の会場等で開催予定です。



スケジュール一覧　https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/schedule/



「by R」プロジェクトによる 2026 S/S 支援ブランド　9月3日（水）19:00～


by R は、楽天が日本のファッションシーンを盛り上げ、その魅力を世界へ発信するプロジェクトです。パリ、ミラノ、ロンドン、ニューヨークに並ぶ、東京のファッション・ウィーク「Rakuten Fashion Week TOKYO」期間中に、厳選されたブランドのショー開催をサポートしています。楽天が運営するファッション通販サイト「Rakuten Fashion」内のブランドのショップでは、限定アイテムの販売などを通じて、ブランドの魅力を伝え、お客様とファッションの新たな出合いを創出しています。


by R では 2020 年からこれまでに国内外約 16 ブランドのショー開催を支援し、東京のファッションコミュニティを彩ってきました。楽天グループの強みを活かして、ブランドの国内外での成長も後押ししています。


「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S」では、デザイナーの舟山 瑛美氏が手掛ける「FETICO」（フェティコ）のランウェイショー開催を支援いたします。


※詳細は下記のリンクを参照ください。


https://brandavenue.rakuten.co.jp/contents/fashionweek/



一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構主催 ブランドサポートプログラム


「JFW NEXT BRAND AWARD」2026年 受賞ブランド「mukcyen／ムッシャン」（木村由佳）　9月1日（月） 13:00～　渋谷ヒカリエ ヒカリエホールA　


JFWO主催によるブランドサポートプログラム「JFW NEXT BRAND AWARD 2026」グランプリムッシャンが、会期初日のオープニングとしてランウェイショーを開催します。


※JFW NEXT BRAND AWARD 2026 グランプリ等の発表リリースは、以下をご覧ください。


https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/topics/information/art_20250805_05/



35周年を迎えたTSUMORI CHISATOがショーを開催。一般入場可能なアニバーサリーイベントも


9月4日（木）13:30～


デザイナー津森千里によるファッションブランド「TSUMORI CHISATO」が、ブランド設立35周年を記念して、 「35周年 TSUMORI CHISATO (ハート)(ハート) 感謝 (ハート)(ハート)(ハート)」と題したショーを開催します。



Haute Mode Hirata（オートモードヒラタ）、生誕100周年を記念したショーを開催


9月3日（水）15:00～　渋谷ヒカリエ ヒカリエホールA　


日本のファッション界にレジェンドとして名を残すモディスト（帽子デザイナー）故・平田暁夫の生誕100周年を機に、「帽子が主役」のファッションショーを開催します。平田暁夫に師事し現在もアトリエを牽引する娘・平田欧子による「Akio Hirata OHKO／アキオヒラタ オウコ」、孫・平田早姫がチーフデザイナーを務める「H.at／エイチ.エイティー」、そして早姫と弟・平田翔による「saki et show／サキエショウ」。三世代にわたる歴史の基、それぞれの視点から「今の時代における帽子の存在意義」を問い直し、技術と感性の継承と進化を表現。帽子文化をまなざした「文化的挑戦」として本ショーを位置づけています。



※会期中（9/1（月）～9/6（土））は、公式ウェブサイトおよび公式YOUTUBEから一部を除くショーのライブ配信を行っております。ぜひご覧ください。


https://www.youtube.com/@jfwofficial/streams


https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/


一般参加可能なコンテンツ

ファッションの楽しさや素晴らしさを発見できる「ファッション・ウィーク」として、先シーズンに引き続き、一般の方々にも楽しんでいただけるコンテンツやイベントを開催します。



オフィシャルメディアWWDJAPAN特別企画「Rakuten Fashion Week TOKYOへご招待」 （主催：WWDJAPAN　協力：JFW）


今シーズンも、Rakuten FWTオフィシャルメディアである「WWDJAPAN」との連携により、「ファッションショーを実際に観てみたい」という思いを持った方々を、抽選によりご招待します。WWDJAPAN.com に会員登録いただければどなたでも応募可能。ファッションの“楽しさ”や“素晴らしさ”を一般の方々にも発見していただける機会として、日本のファッションの最前線を会場で体験していただける企画です。（応募締切 8月20日（水)）　　　https://www.wwdjapan.com/articles/2169045/



「35周年 TSUMORI CHISATO (ハート)(ハート) 感謝 (ハート)(ハート)(ハート)」を開催


デザイナー津森千里によるファッションブランド「TSUMORI CHISATO」が、ブランド設立35周年を記念して、公式会場渋谷ヒカリエ8F 8/COURT および 8/CUBE1,2,3にて特別展示を開催します。大人のためのファンタジーがあふれる、ハッピーなテイストを提案し続けるTSUMORI CHISATOの世界観をお楽しみください。



日程：9月1日（月）～ 9月6日（土）　


会場：渋谷ヒカリエ8F 8/COURTおよび 8/CUBE1,2,3


主催：株式会社ティー・シィー


イベントページ　https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/the41th/event/tsumorichisato-2026ss/



Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S 開催概要


会期： 2025年9月1日（月）～9月6日（土）


主催：一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構


（理事長：下地　毅　事務局長：古茂田 博）



オフィシャルWEBサイト& SNS　


WEBサイト https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/


Facebook https://www.facebook.com/RakutenFashionWeekTOKYO/(https://www.facebook.com/RakutenFashionWeekTOKYO/)


X https://x.com/RakutenFWT


Instagram https://www.instagram.com/rakutenfwt/(https://www.instagram.com/rakutenfwt/)