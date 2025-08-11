【スパゲッティーのパンチョ】酷暑を吹っ飛ばす辛味スタミナ！期間限定メニュー「スタミナ辛たまスパ」を8/16（土）に発売

株式会社ファイブグループ


「“楽しい”でつながる世界をつくる」を理念とする飲食企業である株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 憲史）の関連企業である、株式会社パンチョ（本社：東京都武蔵野市、CEO：野尻 圭介）が運営する『スパゲッティーのパンチョ』は、期間限定メニュー「スタミナ辛たまスパ」を2025年8月16日（土）に発売します。



今年の夏も記録的な暑さ、ただ過ごしているだけで体力をガンガンけずられがち。暑すぎて食欲減退、夏バテ気味のみなさんのためにも、おいしいがっつり系の活力サポートメニュー「スタミナ辛たまスパ」を開発しました。にんにくと唐辛子をじっくりと炒めた鶏ガラベースで溶き卵をトロっと混ぜて優しいとろみづけをした特製あんをパンチョの極太麺にたっぷり注いだあんかけ風スパゲッティースタイル。具材には豚バラ肉を、そして辛味ネギとニンニクにらを後乗せトッピングし旨辛をさらにプラスしました。



「いつもはスタミナ系ラーメンだけど…」そんながっつり系がお好みの方も趣向を変えてスタミナ系スパゲッティーを試してみるのもいかが？夏を乗り切るパンチョ応援メニュー、期間限定「スタミナ辛たまスパ」をお近くのパンチョでお楽しみください！




期間限定メニュー「スタミナ辛たまスパ」

【販売価格】
　期間限定メニュー「スタミナ辛たまスパ」
　小（麺量300g）1,190円
　大（麺量500g）1,390円
　※他サイズの販売はありません


【販売店舗】
　「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」各店
　※販売開始日以降の新規開店店舗は販売対象外です


【販売時期】
　販売開始：2025年8月16日（土）　販売終了：2025年9月末
　※在庫状況・店舗状況により販売終了が早まることがあります



にんにく・唐辛子・鶏ガラの特製あんに、豚バラ肉・辛味ネギ・ニンニクにらをトッピング！


ニンニクと唐辛子をじっくり炒めた鶏ガラあん

仕上げに溶き卵でとろみづけ

あんかけ風スタイルのスパゲッティー

テイクアウトでも美味しく召し上がれ！

スパゲッティーのパンチョについて

昔ながらの食材と調理方法にこだわり、懐かしさを提供するナポリタン専門店です。
自慢の極太麺は前日に茹で置きして程よく水分を吸わせておくことで、ソースと絶妙に絡むよう仕上げています。毎日お店で手作りしているソースは、他では決して食べられない味わいが魅力。ボリューム感のあるスパゲッティー（小盛300g / 並盛400g / 大盛500g / メガ盛600g※）は目玉焼きや厚切りベーコン、焼きチーズといった追加トッピング（有料）で自分好みにカスタマイズすることも可能です。


※一部麺の分量が違う店舗があります。（くわしくはホームページ・各店舗ページのメニューをご確認ください）


▼パンチョのスパゲッティーは仕込みから調理まで、一皿一皿キッチンで手作り

▼「改めてナポリタンはうまいと言わせたい」専門店として唯一無二、老若男女に愛されるパンチョのナポリタン

▼豊富なトッピングメニューと選べる麺量で、ナポリスト（＝パンチョのファン）を満足させている

会社概要






■社名


株式会社ファイブグループ


■設立


2003年6月30日


■本社所在地


東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F


■代表取締役社長


坂本 憲史


■従業員数


2,346人（正社員456名・アルバイト1,890名）※グループ連結


■受賞


GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位


経済産業省「健康経営優良法人」7年連続認定


ストレスフリーカンパニー2024受賞


社内報アワード2022グランプリ受賞


■公式HP


http://five-group.co.jp/


■生のファイブグループを伝えるオープン社内報


https://note.five-group.co.jp/


