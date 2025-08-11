アフリカウィーク開幕式：未来をつなぐ絵手紙、子どもたちからアフリカへ

国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所

日時： 2025年8月17日（日）11:30～12:30

場所： 大阪・関西万博 国連パビリオン（定員50名）

国連開発計画（UNDP）は、この８月に大阪・関西万博で「アフリカウィーク（AFRICA WEEK）」を開催いたします。８月17日（日）～8月24日（日）までの8日間、関西万博の国連パビリオンにて、一般社団法人SackOmiと協力し、アフリカの多彩な文化・創造性と日本との未来をつなぐ体験型プログラムを実施します。本企画を通じ、UNDPは同時期に開催される第9回アフリカ開発会議（TICAD9）と連動し、日本とアフリカの間での相互理解と対等なパートナーシップの重要性を発信いたします。

アフリカと日本の次世代が共に未来を創る力を体感し、国境や文化を越えて「共に紡ぐ未来」への第一歩を、アフリカの多彩な文化をアートとデジタルを通じて体験できる場を提供します。開幕式では、日本全国の小学生がアフリカの子どもたちに向けて描いた「未来をつなぐ絵手紙」の贈呈を行い、世代や距離を超えた心の交流と共創の第一歩を刻みます。

展示・体験ハイライト

■【未来をつなぐ絵手紙】

「あなたとわたし ー 未来を共につくる誓い」をテーマに、全国の子どもたちがアフリカへの想いと夢を絵手紙に込めました。それらの作品は、アフリカの子どもたちの作品とともに、国連パビリオンで映像として展示され、言葉や国境を越えた“未来のメッセージ”として発信されます。

■【AI×アフリカ布「未来ビジュアル」体験】

来場者は自分の写真と「アフリカでやってみたいことやアフリカへの想い」などのメッセージを入力し、生成AIによってアフリカンプリントと融合したデジタルアート作品「未来ビジュアル」を生成できます。これは、文化・技術・想像力を通じた新しい国際対話の形を示す体験です。

開幕式の見どころ

登壇者：

- アフナ・エザコンワ（国連事務次長補 兼UNDPアフリカ局長）- ウスビ・サコ（一般社団法人SackOmi代表理事）- 日本の小学生代表

構成：

- 開会挨拶- 各スピーカーによるメッセージ- 小学生による発表と絵手紙贈呈- AI体験紹介・質疑応答・閉会挨拶

アフリカウィークの目的と意義

- 日本とアフリカのパートナーシップの深化と共創の推進- 未来世代（子ども・若者）を起点とした国際理解と共感の醸成- アートとテクノロジーを通じた、グローバルな共創の可能性の発信お申し込み :https://forms.gle/rHkmsngjCVUcQwpw8