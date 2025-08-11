『World of Warships: Legends』×『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』コラボ第2弾が登場！6周年記念アップデートで新コンテンツ満載

株式会社GAソリューションズ

ウォーゲーミングは、同社が開発・運営を行う PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S、iOS および Android 向けオンライン海戦アクションゲーム『World of Warships: Legends』において、ネクソンゲームズ株式会社開発の学園×青春×物語RPGとして人気のスマートフォンアプリ『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』とのコラボ第2弾を実施します。さらに、2025年8月11日からは6周年を記念した特別アップデートも実施され、2隻の新規プレミアム巡洋艦、特別な開発局プロジェクト、3週間にわたる報酬満載の「誕生日の大騒ぎ」カレンダーなど、多彩なコンテンツが登場します。

『World of Warships: Legends』6周年公式トレーラー：

https://youtu.be/NjNzQmJgS2o?si=KxhnInp9RW-i1qTH

■期間限定『ブルーアーカイブ-Blue Archive-』コラボコンテンツ

ゲーム内コラボは8月11日から9月8日まで開催。期間中、プレイヤーは、新たに追加される3隻の艦艇-Tier VIII フランス巡洋艦「BA Utnapishtim’s Ship」、Tier VI イタリア戦艦「BA Binah」、Tier VII ソ連戦艦「BA Hovercraft」-を艦隊に加えることができます。さらに、これらの艦艇を指揮する新艦長として「早瀬ユウカ」、「小塗マキ」、「狐坂ワカモ」が登場し、それぞれ専用ボイスが収録されています。また、第1弾と第2弾のコラボ報酬を収録した「ブルーアーカイブ・コンテナII」も登場し、キャンペーン「世界中でパーティー」やミッション「コードネーム: ブルーサージ」を通じて最大2個を無料で入手可能です。

『Legends』に『ブルーアーカイブ』が再登場！公式トレーラー：

https://youtu.be/P-3KkBdW8dI?si=JMMqAmQkCLTypRHi

■史上初となる、海事支援の無料キャンペーン

今回のアップデートでは、ゲーム史上初となる完全無料の海事支援キャンペーンを実施します。100段階のマイルストーンを5週間以内に完了すると、最終報酬として日本 Tier VIII プレミアム駆逐艦「峯雲」またはパン・ヨーロッパ Tier VIII プレミアム戦艦「Niord」のいずれか1隻を選択可能です。選択しなかった艦艇は、キャンペーン終了後にダブロンで購入できます。

■6周年を記念した新艦艇・カレンダー・特別開発局プロジェクト

6周年を祝し、ゲーム内アクティビティで特別イベント通貨「ピニャータ」を獲得できます。この通貨は誕生日テーマのアイテムや報酬と交換でき、パンアジア Tier VII プレミアム巡洋艦「Irian」、イギリス Tier V プレミアム巡洋艦「Dido」といった新艦艇も入手可能です。また、3週間にわたり報酬が手に入る「誕生日の大騒ぎ」カレンダーや、ハロウィン、ニューイヤー、ブラックフライデーといった過去人気イベントの報酬を含む特別な開発局プロジェクトも登場します。

アップデートの詳細はこちら(https://wowslegends.com/blogs/entry/3658-%E3%80%90%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%91%E3%83%94%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%BF%E4%BD%9C%E6%88%A6/)：

■ビジュアル改善と新たなコンソール対応

誕生日イベントに加え、一部の風景や天候、ライティング、水面効果など、ビジュアル面の強化が実施され、より没入感のあるプレイ体験が可能になります。さらに、PlayStation(R)5版では4K 60FPS表示に対応し、PlayStation(R)5Proではレイトレーシングも利用可能となります。

■『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』について

『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』は、2021年に Yostar が贈る【学園×青春×物語】が融合したスマートフォン向けゲームアプリです。 本作は、様々な学園に通う少女たちが織りなすポップなストーリーとアニメ風のビジュアル、そしてフル3Dで描かれる次世代ビジュアルのタクティカルバトルが特徴のキャラクターRPG です。

ブルーアーカイブ -Blue Archive-公式サイト：https://bluearchive.jp/

■株式会社ネクソンについて

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、2015年に JPX 日経インデックス 400、2017年には日経株価指数 300 の構成銘柄に採用されました。

また、2020年には日経平均株価を構成する 225 銘柄にも採用されました。現在では、代表的なシリーズ作である『メイプルストーリー』、『カートライダー』、『アラド戦記』をはじめとする 45を超えるゲームを、190を超える国と地域で PC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2021年、ネクソンはスウェーデン・ストックホルムを拠点とし、グローバル配信に向けて複数のプロジェクトを開発中の Embark Studios AB を完全子会社化しました。

株式会社ネクソン公式サイト：https://company.nexon.co.jp/

■『World of Warships: Legends』について

PlayStation(R)4、PlayStation(R)５、Xbox One、Xbox Series X/S、iOSそしてAndroid向け『World of Warships: Legends』は、数々の歴史的艦艇を操り、オンラインで対戦する海戦アクションゲームです。史実に名を残す名艦長と共に、自身の保有する数々の艦艇をアップグレードし、世界中のプレイヤーたちとリアルで没入感のあるアクション海戦が楽しめます。世界中のプレイヤーが熱狂する本家PC版の、重厚かつ戦略的、そして大迫力のゲーム性はそのままに、よりスピード感のある戦闘を直感的な操作方法でお楽しみください。

公式サイト: https://wowslegends.com/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界16か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト：https://wargaming.co.jp/

【権利表記】

(C) 2025 NEXON Games co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 1998-2025 Wargaming.net.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。