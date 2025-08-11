REDEE株式会社

REDEE（レディー）株式会社（本社：京都市下京区）、三井不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都中央区）は、三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY（開発・所有：三井不動産株式会社）にて、「ららぽーと杯ストリートファイター６高校生大会2025」を開催することとなりました。

このイベントを通じて、「住み続けられるまちづくり」として、地域の方々とのコミュニケーション機会を提供します。

過去３年間は小・中学生を中心に開催されてきた「ららぽーとeスポーツ杯関西地区No.1決定戦」に、新たなカテゴリーとして関西圏の「高校生」を対象としたCAPCOM公認、リアル大規模大会として新登場いたします。各種全国大会を目指す前哨戦として、日頃の成果を発表する場として、高校生活の思い出になる機会を提供いたします。

開催概要

使用タイトル：ストリートファイター６

開催日 ：2025年10月4日（土）

開催時間：11:00～17:00

参加費 ：無料

対象者 ：関西2府4県内高校生であれば誰でも参加可能 ※チーム戦は3名でエントリー必要。

事前予約：事前予約制 チーム戦32組・個人戦128名） ※先着順にて予約受付いたします。

事前予約・大会詳細は公式サイトから

https://x.gd/o7WRQ

主催：REDEE株式会社

共催：三井不動産株式会社

協力：三井不動産商業マネジメント株式会社

REDEE株式会社

本社：〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町614 関電不動産京都ビル 2F

設立：2023 年 7 月

代表者：代表取締役 密山 裕貴

事業内容：直営店舗運営、公民連携事業、クライアントワーク事業、eスポーツビジネス開発など

URL: https://redee.co.jp/

mail：info@redee.co.jp