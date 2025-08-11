捨てられ皇女も飽きたし「皇帝」やるわ 逆転発想で綴る、破天荒ロマンスファンタジー最新

株式会社カカオピッコマ

・“皇帝になる令嬢”という逆転発想で描く、新感覚のロマンスファンタジー作品

・「冷酷皇帝の娘なので皇位奪います」作品ページ :

https://piccoma.com/web/product/182912

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)︎の最新作「冷酷皇帝の娘なので皇位奪います」の独占配信を2025年8月11日（月）より開始いたします。

人々の願いを叶える力を持つ伝説の白夜の魔女として前世を終えた少女が転生したのは、“暴君”と恐れられる皇帝の一人娘・アリシア。 9年間皇女宮に放置された彼女は、戦死したと聞かされた父の代わりに「私がやるわーー皇帝」と戴冠を宣言。 しかし戴冠式当日、死んだはずの父・皇帝が突如帰還し、アリシアの人生は思わぬ方向へと動き出します。

元・伝説の魔女が“皇女から皇帝へ”と成り上がる破天荒なロマンスファンタジー。

皇宮を舞台に、型破りな父娘関係と皇位継承をめぐる権力ドラマが交差する注目作を、ぜひピッコマでお楽しみください。初回は一挙20話を配信！さらに配信開始を記念して、翌週8月18日(月)と翌々週8月25日(月)は特別に2話ずつ更新されますので、どうぞお見逃しなく！

(C)STUDIO INUS&juwollim / Toyou's Dream『冷酷皇帝の娘なので皇位奪います』

漫画：STUDIO INUS

原作：juwollim



「皇帝陛下が戦死されました！」

人々の願いを叶える力を持つ、伝説の白夜の魔女だったが、ある日暴君皇帝の一人娘に転生してしまったアリシア。

皇女宮に放置されて9年、顔も見たことのない父親まで失った。

「私がやるわーー皇帝」

アリシアはこれを機会に捨てられ皇女の生活を終わりにし、皇帝としての自由な暮らしを楽しむことにする。

しかし、戴冠式に突然現れた、アリシアそっくりの顔の男性。

「…お父様？」 亡くなったと思われていた皇帝の帰還で、彼女の人生は予期せぬ方向に!?

「待てば\0」で配信中／毎週月曜日更新

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/182912

Toyou’s Dreamについて

社名：株式会社Toyou's Dream

代表者：ユ・テッグン

所在地：16-10, Jongam-ro 13, Seongbuk-gu, Seoul, Republic of Korea

Toyou's Dreamは価値のあるコンテンツを生み出し続けています。韓国で縦読み漫画が始まった最初期から、縦読み漫画、電子コミックを専門とする出版社として500タイトルを超える作品をクリエイターの方々と共に手がけてきました。日本でも「ピッコマ」連載を皮切りに縦読み漫画の配信を拡大し、様々なアプリや電子書籍サービスで作品を配信。日本の出版社との協業で紙単行本の展開も行っています。心を揺さぶるコンテンツを日本の読者の皆様にお届けするべく最大限の努力を続けてまいります。代表作は「ゴッド オブ ブラックフィールド」「復讐の毒鼓」「末っ子皇女殿下」「悪女は変化する」「シャーク」Toyou's Dreamの作品をどうぞお楽しみください。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。

●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ